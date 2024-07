News Brevi – 06.07.2024

AERONAUTICA MILITARE: 11 DECOLLI SU ALLARME NELLE ULTIME SETTIMANE PER I VELIVOLI ITALIANI IN POLONIA – L’Aeronautica Militare informa: “Attività particolarmente intensa per la Task Force Air (TFA) 4th Wing dell’Aeronautica Militare schierata sulla base aerea di Malbork, in Polonia: solo nelle ultime due settimane sono 11 i decolli su allarme – in gergo tecnico “scramble” – effettuati, per un totale di 25, da quando i velivoli Eurofighter sono rischierati in Polonia nell’ambito della missione NATO di enhanced Air Policing. In particolare, dalla Task Force Air 4th Wing, allo scopo di garantire la difesa aerea nella regione del Baltico, sono state effettuate con i velivoli Eurofighter oltre 500 ore di volo tra attività addestrative e attivazioni reali. Dai primi giorni del mese di giugno infatti, i caccia Eurofighter si sono alzati in volo per intercettare sul Mar Baltico velivoli militari di varia tipologia, non appartenenti alla NATO, che non rispettavano le regole dell’aviazione internazionale. L’impiego del velivolo Gulfstream E-550A CAEW (Conformal Airborne Early Warning), come parte integrante della Task Force Air e schierato per la prima volta in Polonia dallo scorso maggio, ha permesso all’Italia – unico Paese NATO ad avere in linea questo velivolo – di fornire un contributo fondamentale per la sicurezza delle operazioni aeree e di ricoprire un ruolo strategico in seno all’Alleanza Atlantica per la difesa dello spazio aereo”. “La Task Force Air 4th Wing impiega quattro velivoli Eurofighter (F-2000) provenienti da quattro Stormi di difesa aerea dell’Aeronautica Militare: 4° Stormo di Grosseto, 36° Stormo di Gioia del Colle, 37° Stormo di Trapani e 51° Stormo di Istrana, oltre all’E-550A CAEW del 14° Stormo di Pratica di Mare. Grazie a questi velivoli è possibile garantire il decollo e l’intercettazione di qualunque traccia sospetta rilevata dai radar in pochi minuti, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Il contingente italiano, posto sotto la diretta dipendenza nazionale del COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze), è composto da donne e uomini dell’Aeronautica Militare provenienti dai Gruppi di Volo e da personale tecnico e logistico, schierati presso l’aeroporto Krolewo di Malbork, che operano al fianco della Polish Air Force. Questa è la seconda volta che un contingente italiano viene impiegato in Polonia in operazioni di enhanced Air Policing (eAP)“, conclude l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: RICOSTITUITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Enac informa: “Con la nomina della dott.ssa Benedetta Fiorini si ricostituisce il Consiglio di Amministrazione dell’Enac, caratterizzato da una forte rappresentanza femminile. Il Presidente Pierluigi Di Palma, il DG Alessio Quaranta e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione augurano buon lavoro alla neo Consigliera, certi dell’apporto professionale per continuare a promuovere lo sviluppo e l’equa competitività del settore dell’aviazione civile nel rispetto dell’ambiente, assicurando la sicurezza del volo, la tutela dei diritti e la qualità dei servizi. Questo il CdA che ora affianca il Presidente e il Direttore Generale nella guida dell’Ente: Prof.ssa Giulia De Martino; Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo; Dott.ssa Benedetta Fiorini; Gen. Ispettore Antonio Giuseppe Lupoli”.

CONDOR PUNTA ALLA CRESCITA DEL DIGITAL CARGO: NUOVA PARTNERSHIP CON CARGO.ONE – Condor ha stretto una nuova partnership ampliata con cargo.one per rendere disponibile il suo intero global network sulla market leading digital procurement platform. La compagnia aerea sta ora lavorando a stretto contatto con cargo.one per rivolgersi a migliaia di freight forwarders in tutti i mercati di cargo.one. “Condor lavorerà con gli esperti di cargo.one per rafforzare gli sforzi di vendita digitale nei principali forwarding markets come Europa e Stati Uniti. Con quasi 70 anni di air cargo experience e una livrea famosa in tutto il mondo, Condor è un vettore chiave nel DACH aviation sector. Utilizzando la “belly” capacity di una flotta di oltre 50 aerei e le strutture di terra a Francoforte, Dusseldorf e Zurigo, Condor offre capacità per oltre 100 destinazioni in Europa, Medio Oriente, Africa, Oceano Indiano, Nord America e Caraibi. Le operazioni cargo di Condor beneficiano della sua crescente flotta di aeromobili wide body Airbus A330neo, moderni ed efficienti nei consumi. I freight forwarders trarranno vantaggio dal modo più semplice e intuitivo per quotare e prenotare la capacità Condor 24 ore su 24. cargo.one è la scelta di riferimento del settore per ottenere la migliore capacità e tariffe di acquisto end-to-end ed effettuare rapidamente prenotazioni confermate e altamente accurate”, afferma Condor. Thilo Schäfer, Head of Cargo at Condor, commenta: “Per la nostra strategia cargo digitale è fondamentale che i servizi Condor siano presenti sulle piattaforme di prenotazione più popolari e rilevanti. Beneficiando della nostra collaborazione di lunga data, cargo.one può garantire che ogni cliente Condor riceva un’esperienza eccellente. Apprezziamo l’esperienza commerciale che cargo.one apporta nel supportare Condor nel raggiungere le migliori potenzialità del mercato target”. Moritz Claussen, fondatore e co-CEO di cargo.one, afferma: “Siamo molto orgogliosi e affezionati alla nostra collaborazione con Condor. Avendo avviato la distribuzione digitale di Condor con i suoi partner cargo nel 2020, siamo entusiasti di supportare ora direttamente la compagnia aerea per accelerare il suo percorso di vendita digitale e sfruttare appieno le sue numerose potenzialità di mercato”. “Con il tempo, Condor mira a lanciare la sua capacità cargo in tutti i mercati rilevanti della comunità di cargo.one in 121 paesi. Da luglio 2024 i freight forwarders che utilizzano cargo.one potranno prenotare la capacità Condor innanzitutto per destinazioni in Europa, Stati Uniti e Canada, con altre regioni in tutto il mondo che verranno aggiunte nelle prossime settimane”, conclude Condor.

UNIVERSUM 2024: DASSAULT AVIATION MANTIENE LA SUA POSIZIONE COME UNO DEI DATORI DI LAVORO PIU’ ATTRAENTI PER DIRIGENTI ESPERTI – Dassault Aviation informa: “Anche quest’anno, secondo la società di ricerca svedese Universum, Dassault Aviation ha mantenuto la sua posizione come uno dei datori di lavoro francesi più attraenti per i manager di tutti i settori. Nel 2024, Dassault Aviation si colloca ancora nella Top 10 delle aziende preferite dagli ingegneri esperti, raggiungendo il 5° posto, indipendentemente dal settore. Inoltre, Dassault Aviation guadagna ulteriore terreno, occupando il 19° posto tra i migliori datori di lavoro per dirigenti aziendali, entrando nella Top 20 e diventando la 22a azienda più popolare tra i professionisti IT. Parallelamente allo studio condotto dall’azienda sul lato studentesco lo scorso maggio, oltre 11.000 professionisti provenienti da 48 settori economici e 36 famiglie professionali hanno risposto al sondaggio Universum, svolto nel periodo da settembre 2023 ad aprile 2024”.