News Brevi – 12.07.2024

CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO: DUE MISSIONI PER GLI ELICOTTERI DEL 15° STORMO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Due interventi da parte degli elicotteri dell’Aeronautica Militare negli ultimi due giorni, i primi della campagna antincendio boschivo 2024 a cui la Forza Armata contribuisce nell’ambito del dispositivo messo in campo come ogni anno dalla Difesa. Il primo si è svolto nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 luglio, quando un elicottero HH-139A dell’ 80° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo è decollato dall’aeroporto militare di Decimomannu (CA) per dirigersi verso Paulilatino, in provincia di Oristano. In poco meno di due ore di volo, l’equipaggio ha effettuato 20 lanci, versando sulle fiamme un totale di circa 18.000 litri d’acqua, concorrendo all’esito positivo della missione. Nella giornata di giovedì 11 luglio, invece, su richiesta del COAU della Protezione Civile, è stata effettuata una ulteriore missione antincendio da parte dell’82° Centro SAR Trapani. Un HH-139B è decollato dalla base di Trapani intorno alle 17:40 per un intervento in zona Baglio Stafalcello (Castellammare del Golfo – TP), effettuando 8 sganci in un’ora e mezza di volo. Ogni anno, con l’arrivo delle alte temperature estive, la Difesa mette i propri mezzi a supporto delle attività volte a fronteggiare i possibili eventi calamitosi, come quelli rappresentati dagli incendi, con una gestione integrata e coordinata di tutte le forze in campo e le risorse disponibili, sia a livello regionale che nazionale. L’Aeronautica Militare, per tutta l’estate, opererà a favore della campagna AIB 2024 con gli elicotteri HH-139 del 15° Stormo di stanza a Decimomannu, in Sardegna, e a Trapani, in Sicilia, nelle attività di spegnimento di roghi su tutto il territorio nazionale. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ha la missione di garantire, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito proprio la capacità AIB, contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’82° Centro SAR di Trapani, l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI PALERMO: L’ASSEMBLEA DEI SOCI GESAP APPROVA IL BILANCIO 2023 – L’assemblea dei soci di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo, ha approvato il bilancio di esercizio del 2023 che si chiude con un risultato netto positivo di oltre 12 milioni di euro, il miglior risultato di sempre, e Ebtda ad oltre 30 milioni. Aumenta anche il valore della produzione, pari a 97.390.346 euro, +15,1% rispetto al 2022 (84.575.040). “Sono estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti e guardo con ottimismo al 2024, confidando in ulteriori successi e miglioramenti per Gesap e l’aeroporto di Palermo”, dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap. “Grazie alla crescita del numero dei passeggeri, alla gestione oculata delle risorse umane e a una strategia prudente, prevediamo di raggiungere nel 2024 un margine operativo netto superiore a 17 milioni di euro e un reddito prima delle imposte di quasi 20 milioni, con la possibilità di generare risorse aggiuntive di oltre 12 milioni. Questi risultati sono un trionfo per il Falcone Borsellino, che fino a poco tempo fa erano inimmaginabili”. Alla base dei buoni risultati economici c’è il forte incremento del traffico passeggeri e voli sullo scalo: crescono del 7% i movimenti degli aeromobili e del 14% i passeggeri. Ciò ha portato all’aumento dei ricavi core di oltre 12 milioni (+13%). “Per quanto riguarda gli investimenti previsti nel prossimo piano quadriennale (2024-2027), sarà cruciale prendere decisioni finanziarie importanti con il pieno coinvolgimento degli azionisti. Il board avrà cura di esaminare attentamente quali interventi infrastrutturali implementare, tenendo conto degli avanzamenti tecnologici. Faremo ricorso ad approfondite analisi costi-benefici per migliorare complessivamente la redditività aziendale e promuoveremo attivamente il potenziale e i valori futuri della società”, continua Burrafato. “Siamo molto contenti dei risultati finanziari dell’aeroporto di Palermo”, dice l’assessore alle partecipate del socio Comune di Palermo, Brigida Alaimo. “Riteniamo comunque di sottolineare, al di là dei numeri positivi generati, il notevole sforzo in termini di sviluppo infrastrutturale di cui la Gesap si è resa protagonista, rendendo l’aeroporto sempre più funzionale, attraente e accessibile. Guardiamo con fiducia al futuro e vogliamo continuare a potenziare le strutture dell’aeroporto per offrire un servizio eccellente ai viaggiatori. Recentemente l’Enac ha approvato il nuovo piano di investimenti di Gesap per il periodo 2024-2027 che prevede interventi per un totale di 68,4 milioni di euro, interamente finanziati dalla nostra società. Siamo consapevoli, inoltre, della necessità di dover avviare un approfondimento per far sì che la società possa assicurare l’attuazione del restante piano di sviluppo aeroportuale che prevede per i prossimi 25 anni di concessione una spesa totale di circa oltre 160 milioni di euro”. Secondo Vito Riggio, membro del board di Gesap: “Il bilancio appena approvato dai soci contiene numeri straordinari dovuti agli investimenti, che hanno determinato lo sviluppo e la crescita dell’aeroporto. Ma bisogna fare di più, perché persiste comunque un ritardo proprio sugli investimenti, che deve essere colmato quanto prima”.

SCUOLE DI VOLO: IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AM IN VISITA A SHEPPARD – Lo scorso primo luglio, il Capo di Stato Maggiore dell’AM Generale di Squadra Aerea Luca Goretti ha visitato la Rappresentanza dell’Aeronautica Militare (RAMI) presso la base aerea dell’US Air Force (USAF) di Sheppard in Texas (USA), sede del programma internazionale Euro NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT). Alla visita, fatta nell’ambito di impegni e incontri istituzionali negli Stati Uniti, ha preso parte anche il Col. Emanuele Spigolon, Addetto Aeronautico presso l’Ambasciata d’Italia a Washington. Il Gen. Goretti è stato ricevuto dal Capo RAMI T.Col Andrea Cerri ed ha incontrato il Col. Filcek, Comandante del 82nd Training Wing e Comandante della base aerea di Sheppard, e il Col. Shulman, Comandante del 80th Flying Training Wing, lo Stormo in cui opera il programma ENJJPT, realtà multinazionale composta da 14 nazioni appartenenti alla NATO. La base area di Sheppard è una delle più importanti dell’USAF, la più grande struttura di formazione diversificata dell’Air Education and Training Command, nonché, con sei Gruppi di volo che operano al suo interno, l’aeroporto joint-use più trafficato della Forza Armata statunitense. Durante l’intensa giornata, il Generale Goretti, oltre ai vertici della base, ha avuto modo di incontrare anche il personale internazionale facente parte del programma ENJJPT. Durante il colloquio con il personale italiano e i frequentatori del corso di volo, il Capo di Stato Maggiore ha sottolineato la funzione strategica che gli istruttori rivestono per l’Aeronautica e il vitale contributo da loro svolto nell’ambito della formazione, rimarcando l’importanza che l’ENJJPT ricopre per lo sviluppo dei futuri piloti italiani e della NATO. Il Generale, nel raccontare la sua esperienza a Sheppard, ha inoltre ricordato di essere stato tra i primi frequentatori a essere inviati a Wichita Falls per l’addestramento nell’ambito del suddetto programma. La missione della RAMI, dipendente dal Comando Scuole dell’AM /3^ Regione Aerea di Bari, è di rappresentare l’Aeronautica Militare nell’ambito del programma ENJJPT contribuendo all’addestramento dei piloti provenienti da tutte le nazioni aderenti e inclusi quindi gli ufficiali italiani, che, terminata l’Accademia Aeronautica, proseguono l’iter formativo del volo in un ambiente internazionale particolarmente stimolante. Da questa scuola di volo, in sono passate intere generazioni di piloti militari, dal 1° ottobre 1983, anno di costituzione della RAMI, sono stati oltre mille i frequentatori italiani che hanno varcato il cancello di Sheppard (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SITA DIVENTA LEADER NELLE SOLUZIONI AEROPORTUALI DOPO IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE DI MATERNA IPS – SITA, fornitore globale di tecnologia per il settore del trasporto aereo, ha completato le procedure legali e normative per finalizzare l’acquisizione di Materna IPS. Questa iniziativa strategica cambierà l’industria dell’aviazione, creando il portafoglio passeggeri più ampio al mondo per aeroporti e viaggi digitali. L’acquisizione rappresenta un’accelerazione senza precedenti della digitalizzazione dell’industria aeronautica globale, ottimizzando i processi di check-in, la gestione dei bagagli e la sicurezza. I viaggiatori possono pertanto aspettarsi tempi di attesa ridotti, viaggi più fluidi e l’inizio di una nuova era con servizi digitali personalizzati. Con questa operazione strategica SITA diverrà l’azienda numero uno in termini di quote di mercato per le soluzioni di Self Bag-Drop e allo stesso tempo rafforzerà la sua posizione di leader in aeree come la biometria – con l’85% dei viaggiatori aerei serviti in tutto il mondo – e il processo di check-in con i chioschi Common Use Terminal Equipment (CUTE) e Common Use Self Service (CUSS). Tutto questo avrà un impatto molto positivo sull’intera industria dell’aviazione, andando così incontro alle esigenze del settore di aumentare la capacità dei terminal aeroportuali e avere soluzioni di sicurezza all’avanguardia che consentano a tutti i passeggeri spostamenti più facili. Con un’impronta globale di circa 120 aeroporti in tutto il mondo, l’integrazione di Materna IPS posiziona SITA come leader indiscusso di mercato in termini di soluzioni end-to-end negli scali, rafforzando tecnologie esistenti come il Self Bag-Drop. Materna IPS offre soluzioni di sicurezza all’avanguardia per tutti i touchpoint, dal check-in al ritiro bagagli e l’imbarco, e contribuisce con competenze aggiuntive, approfondite e specialistiche all’offerta di SITA anche con una serie di soluzioni altamente personalizzate, assistenza agile e su misura e un’ampia gamma di servizi.

LAUREA PER I MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE DEL 24° CORSO ELIOS II E DEL 21° CORSO INTERNI – Giovedì 11 luglio 2024, presso l’hangar S100 della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo, si è tenuta la cerimonia di laurea dei Marescialli di 3^ classe appartenenti al 24° Corso Normali Elios II ed al 21° Corso Interni rivolto, cioè, al personale già arruolato e successivamente transitato nel ruolo dei Marescialli. Hanno conseguito il titolo di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali curriculum in Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche 140 Marescialli di 3^ classe: 85 appartenenti al 24° corso Normale e 55 al 21° corso interni. La cerimonia che si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari della città di Viterbo e dei familiari dei laureandi è stata presieduta dal Comandante della Scuola Marescialli A.M. e dell’Aeroporto di Viterbo, Colonnello Gianluca Spina; era presente in rappresentanza del Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, il Colonnello Alessandro Antico, Capo del 2° Ufficio dello Stato Maggiore del predetto Alto Comando. Hanno inoltre partecipato alla cerimonia il Magnifico Rettore dell’Università della Tuscia, Prof. Stefano Ubertini, i componenti del Consiglio di laurea, il Colonnello Ricardo Da Cas, Addetto per la Difesa e Aeronautico del Brasile in Italia e Slovenia, il Colonnello Carlos Vargas, Addetto Difesa e Aeronautico del Perù in Italia, il Colonnello Humberto Rolando Salas, Addetto per la Difesa, Esercito, Marina e Aeronautica, presso l’Ambasciata Argentina; il Dott. Luigi Pasqualetti, Presidente della Fondazione Carivit (Cassa di Risparmio di Viterbo). I M.lli del 24° Corso Elio II e del 21° corso interni concludono così l’iter formativo triennale che dopo oltre due anni in presenza e circa nove mesi in modalità e-learning ha consentito loro di conseguire la laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali – curriculum in Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: GIURANO I VOLONTARI IN FERMA INIZIALE DEL 28° COSO LADONE – Giovedì 11 luglio, all’interno della Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto (SVAM), ha avuto luogo la cerimonia del giuramento degli allievi Volontari in Ferma Iniziale (VFI) appartenenti al 28° Corso “Ladone II” – 1° incorporamento del 2024. L’evento, celebrato in forma solenne, è stato presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ed ha visto la partecipazione anche del Comandante delle Scuole A.M. e della 3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, del Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, il 1° Luogotenente Mario Bonaventura insieme alle principali autorità civili, militari e religiose della città. La cerimonia ha riguardato ben 522 allievi giunti presso la SVAM lo scorso 6 giugno per lo svolgimento della fase addestrativa di base cui farà seguito la fase di specialità propedeutica all’impiego operativo in Aeronautica Militare. La SVAM è l’unico polo formativo e addestrativo nazionale che provvede alla formazione basica militare e morale del personale di Truppa destinato a prestare servizio in Aeronautica Militare, nonché alla relativa istruzione professionale specifica (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR ANNUNCIA UN IMPORTANTE RECRUITMENT PER ENGINEERS IN BELFAST – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi che è alla ricerca di candidati per diverse interessanti engineering opportunities, inclusi sheet metal workers, B1 and B2 engineers, aircraft mechanics, officer-based engineering roles, mentre la compagnia aerea continua a crescere per trasportare 300 milioni di passeggeri entro il 2034. Per aiutare a trovare i candidati per questi nuovi ruoli ingegneristici, Ryanair terrà un open day presso l’Hilton Hotel di Belfast, mercoledì 17 luglio alle 12:30. Questo evento informativo consentirà ai candidati di incontrare i team di Ryanair e di conoscere la compagnia aerea, i suoi piani di crescita, i vantaggi per il personale, gli eccellenti pacchetti salariali e le opportunità di carriera. I candidati interessati devono registrarsi su careers.ryanair.com”.

ETIHAD AIRWAYS RIPORTA LE STATISTICHE SUL TRAFFICO DEL MESE DI GIUGNO 2024 – Etihad Airways ha pubblicato le sue statistiche preliminari sul traffico per giugno 2024. La compagnia aerea ha trasportato 1,5 milioni di ospiti e ha registrato un passenger load factor pari all’86% nel corso del mese. Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha evidenziato i recenti risultati della compagnia aerea: “A giugno, il nostro numero di passeggeri è aumentato del 34% rispetto allo scorso anno, dimostrando il nostro continuo slancio di crescita. Da inizio anno, abbiamo trasportato 8,7 milioni di passeggeri, con un aumento di quasi 2,5 milioni, quasi il 40%, rispetto all’anno precedente. A giugno 2024, il nostro conteggio passeggeri sui 12 mesi è pari a 16,4 milioni. Il nostro passenger load factor è buono, all’85% per l’anno, anche se abbiamo assistito a una significativa espansione della capacità rispetto al 2023. Inoltre, la nostra flotta operativa è cresciuta fino a 92 aeromobili, rispetto ai 76 di giugno 2023, e stiamo volando verso 10 destinazioni passeggeri in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”. A giugno Etihad ha portato a termine i suoi piani di espansione della propria rete lanciando altre otto località tra cui Bali, Jaipur e Al Qassim e destinazioni stagionali a Nizza, Antalya, Mykonos, Santorini e Malaga. La compagnia aerea ha inoltre svelato una livrea speciale su uno dei tre A321neo che si sono già uniti alla sua flotta quest’anno, a cui altri tre si uniranno a breve.

KLM: STATEMENT SULLA DECISIONE RIGUARDO SCHIPHOL AIRPORT – KLM informa: “Oggi la Supreme Court ha stabilito che qualsiasi misura che porti ad una riduzione del numero di movimenti aerei a Schiphol deve passare attraverso una balanced approach procedure, in conformità con la legislazione europea. KLM sostiene la decisione. KLM vuole continuare a collegare i Paesi Bassi con il resto del mondo in equilibrio con l’ambiente. A tal fine, abbiamo elaborato un ‘cleaner, quieter and more fuel-efficient plan’, che dimostra che l’obiettivo comune di ridurre l’inquinamento acustico può essere raggiunto senza ridurre il numero di movimenti aerei”.

IATA: STATEMENT SU SCHIPHOL AIRPORT – IATA ha commentato la decisione della Supreme Court in the Netherlands, che ha confermato la decisione originaria dell’Amsterdam District Court secondo cui l”experimental regulation’ per ridurre la capacità a Schiphol non era conforme al Balanced Approach to noise management. “Accogliamo con favore questa decisione. Esiste un mezzo concordato a livello internazionale per gestire il rumore aeroportuale – il Balanced Approach – che protegge i vantaggi nazionali e regionali della connettività aerea, contribuendo al tempo stesso a mitigare l’impatto del rumore per i residenti locali. Ci aspettiamo che il nuovo governo olandese proceda ad applicare il Balanced Approach, con la massima attenzione per quanto riguarda Schiphol”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

AMERICAN AIRLINES E TULSA TECH COLLABORANO PER SVILUPPARE UNA AVIATION MAINTENANCE TALENT PIPELINE – Gli studenti del Tulsa Tech’s aviation maintenance technology program hanno ora più di 3.000 nuovi mentori del settore, grazie a una nuova partnership annunciata con American Airlines. Gli studenti ora hanno accesso diretto agli airline’s Tulsa-based aviation maintenance technicians (AMTs), attraverso opportunità di impegno continuo presso la maintenance base della compagnia aerea e nel campus. Inoltre, gli studenti con i migliori risultati avranno colloqui garantiti per le posizioni aperte con il vettore. Sebbene la partnership sia nuova, non è la prima volta che American e Tulsa Tech lavorano insieme per ispirare i futuri AMT. Nel 2011 American ha donato alla scuola un aereo McDonnell Douglas MD-80 e l’iconico aereo continua ad essere utilizzato oggi per fornire opportunità di formazione pratica. Gli American’s Tulsa-based AMTs hanno anche fatto da mentore ai pluripremiati team di studenti di Tulsa Tech nell’annual Aerospace Maintenance Council Competition. “American è entusiasta di collaborare ufficialmente con Tulsa Tech per guidare e formare le future generazioni di aviation maintenance technicians,” said Greg Emerson, American’s Vice President of Base Maintenance. “L’American’s Tech Ops – Tulsa Maintenance Base è la più grande commercial aviation maintenance facility al mondo ed è la spina dorsale del nostro base maintenance program dal 1946. Avere accesso ai migliori talenti locali di Tulsa Tech garantisce che il lavoro continuerà per le generazioni a venire. Siamo ansiosi di fornire un percorso dalle loro aule presso Tulsa Tech ai nostri hangar”. American ha inoltre donato diverse aircraft parts, tra cui un’auxiliary power unit, quattro oxygen generators, un digital flight computer e una flow control valve, durante l’evento di oggi presso il campus. Queste parti forniranno agli studenti risorse pratiche per aiutarli nei loro studi. American impiega quasi 5.000 team members presso Tech Ops, inclusi 3.200 licensed AMTs. American è in procinto di aggiungere più di 300 nuovi posti di lavoro a Tech Ops – Tulsa. I candidati interessati a unirsi al team di American possono visualizzare le opportunità aperte e fare domanda online su jobs.aa.com.