Airbus dà il benvenuto a London Gatwick nel global hydrogen hub network

Airbus ha collaborato con London Gatwick, easyJet e Air Products, il più grande fornitore di idrogeno al mondo, per espandere le hydrogen capability and infrastructure nel Regno Unito, mentre il produttore si avvicina al suo obiettivo di ottenere un hydrogen powered aircraft in volo entro il 2035.

“Realizzare le giuste infrastrutture è fondamentale per consentire l’hydrogen flight e questa partnership è un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di questo obiettivo nel Regno Unito.

Nell’ambito dell’Hydrogen Hubs at Airports framework di Airbus, l’ambito di lavoro copre la fornitura e lo storage di liquid hydrogen in aeroporto, il rifornimento e il ground handling di hydrogen aircraft, nonché l’esplorazione di altre opportunità a breve termine per l’utilizzo dell’idrogeno a London Gatwick.

Poiché i primi velivoli alimentati a idrogeno si concentreranno inizialmente su rotte a corto e medio raggio, la posizione di London Gatwick come hub leader del Regno Unito per questi servizi, insieme alla visione operativa di easyJet come vettore a corto raggio, rendono questo il testbed ideale per la ricerca e lo sviluppo di infrastrutture di supporto critiche. Questa collaborazione tra Airbus, London Gatwick, easyJet e Air Products costituirà una forte dichiarazione di impegno per rendere l’hydrogen-powered flight una realtà entro il 2035″, afferma Airbus.

Glenn Llewellyn, Airbus Vice President ZEROe Project, ha dichiarato: “La nostra licenza di operare dipende dalla ricerca di modi migliori per volare. Sappiamo che l’idrogeno ha la versatilità necessaria per essere un’eccellente fuel source per la decarbonizzazione del settore. Abbiamo fissato obiettivi ambiziosi per volare a idrogeno entro il 2035 e questa tecnologia deve essere supportata da infrastrutture affidabili e testate. La condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche negli aeroporti sarà fondamentale per costruire il giusto hydrogen ecosystem in tutto il mondo e non vediamo l’ora di lavorare con tutti i membri del consorzio per sviluppare il supporto per la tecnologia e la end-to-end hydrogen supply chain che alimenterà i voli futuri”.

Stewart Wingate, Chief Executive Officer, London Gatwick, ha dichiarato: “Oltre ai Sustainable Aviation Fuels, l’idrogeno si distingue per avere un potenziale reale per aiutarci a decarbonizzare le emissioni Scope 3 nell’aeroporto, in particolare per gli aerei a corto raggio che dominano le operazioni a London Gatwick. Parallelamente, abbiamo accelerato i nostri piani e puntiamo a raggiungere lo zero netto per le emissioni che controlliamo – Scope 1 and 2 – con dieci anni di anticipo, entro il 2030. Abbiamo ancora molta strada da fare e molto duro lavoro da fare, ma L’entusiasmante partnership di oggi rappresenta un primo passo importante verso il raggiungimento delle nostre net zero ambitions”.

David Morgan, Chief Operating Officer, easyJet, ha dichiarato: “L’idrogeno svolgerà un ruolo importante nella decarbonizzazione dell’aviazione, quindi dobbiamo gettare le basi ora per realizzarlo. L’hub di Gatwick è un altro segnale positivo e dimostra l’intenzione del settore di adattarsi e lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo comune di decarbonizzare l’aviazione. In combinazione con il sostegno dei regolatori e dei politici, non ho dubbi che progetti come questo fungeranno da elementi costitutivi per preparare gli aeroporti del Regno Unito alla transizione all’idrogeno, qualcosa che sarà fondamentale per raggiungere le nostre net zero ambitions”.

Suzanne Lowe, Vice President and General Manager, United Kingdom, Ireland, Israel and Italy, Air Products, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente lieti di contribuire con decenni di esperienza di Air Products nella produzione e distribuzione di idrogeno a questo entusiasmante progetto. L’Hydrogen Hubs at Airports framework rappresenta una pietra miliare importante per aprire la strada all’aviazione sostenibile e per rendere l’economia del Regno Unito a prova di futuro. Air Products è impegnata ad aiutare il Regno Unito a diventare leader globale nella produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio. Non vediamo l’ora di collaborare con i nostri partner e leader di governo su questo progetto e di sbloccare ulteriori investimenti nell’idrogeno rinnovabile. Questi includono i nostri piani per una large-scale renewable hydrogen facility a Immingham”.

“Questa partnership si aggiungerà al lavoro in corso che easyJet e Airbus stanno portando avanti con Hydrogen South West, un infrastructure ecosystem che mira a portare i benefici dell’idrogeno nel sud-ovest dell’Inghilterra”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – easyJet – Photo Credits: Airbus)