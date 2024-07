Brussels Airlines collega il mondo a Tomorrowland per la 12° volta

Per il 12° anno, Brussels Airlines è orgogliosa di essere partner di Tomorrowland, il festival musicale belga di fama internazionale.

“La compagnia belga porterà più di 14.000 spettatori da e verso il festival nel mese di luglio. A bordo ci sono ben 122 nazionalità diverse, tra cui quella spagnola è la più rappresentata. Tutti i partecipanti al festival, insieme a Tomorrowland e alla compagnia aerea belga, hanno investito nella riduzione dell’impatto dei voli, il che comporterà la riduzione di 96 tonnellate di emissioni di CO2.

Tomorrowland festeggia 20 anni nel 2024 e questa edizione estiva ruoterà attorno al tema LIFE, il seguito del tema del 2016 “Elixir of Life”. Durante il terzo e il quarto fine settimana di luglio, il festival di fama internazionale accoglierà più di 800 artisti su 16 palchi. La splendida cornice del parco ricreativo “De Schorre” a Boom sarà trasformata in un luogo in cui il mondo si riunisce per la gioia di 400.000 spettatori provenienti da tutto il mondo.

L’Amare è stato presentato al mondo a fine aprile. La più recente Belgian Icon è un nuovo Airbus A320neo e una prima mondiale, in quanto è il primo aereo a presentare l’augmented reality nella sua livrea. L’esperienza di Tomorrowland continua all’interno dell’aereo, dove i partecipanti al festival possono godersi l’impressionante sistema audio e la speciale illuminazione d’atmosfera”, afferma Brussels Airlines.

“Siamo partner fedeli di Tomorrowland ormai da 12 anni e siamo entusiasti di festeggiare il loro 20° anniversario con loro. Sono particolarmente orgoglioso di vedere il nostro nuovo Amare – con augmented reality feature – in volo, portando migliaia di persone a Boom ancora una volta. Voliamo in tutto il mondo in Belgio per (ri)scoprire il festival musicale belga di fama internazionale. Un vero esempio della nostra Belgitude”, afferma Michel Moriaux, Head of Marketing, Brussels Airlines.

“Il nuovo Amare è stato il secondo nuovo A320neo (con marche di registrazione OO-SBB) ad entrare a far parte della flotta di Brussels Airlines nel dicembre 2023. Il neo emette il 20% in meno di CO2 e fino al 50% in meno di rumore rispetto ai suoi predecessori. La Belgian Icon è quindi un esempio tangibile di come entrambi i partner mirano a ridurre il proprio impatto ambientale.

Inoltre, tutti i Global Journey Packages venduti da Brussels Airlines e Tomorrowland sono Green Fares. Queste tariffe compensano le emissioni di CO2 legate ai voli individuali attraverso Sustainable Aviation Fuel (20%) e un contributo a progetti di protezione del clima di alta qualità (80%). Oltre a ciò, Tomorrowland e Brussels Airlines hanno firmato un accordo per investire in SAF aggiuntivi equivalenti alla quantità di carburante utilizzato per sei party flights. In questo modo i passeggeri, il festival e la compagnia aerea sostengono congiuntamente la transizione energetica essenziale nel settore dell’aviazione”, prosegue Brussels Airlines.

“Sia Brussels Airlines che Tomorrowland sono consapevoli del proprio impatto ambientale. Siamo orgogliosi di aver firmato un accordo in cui noi, insieme ai partecipanti al festival, investiamo nell’acquisto di Sustainable Aviation Fuel e in progetti di protezione del clima di alta qualità. Siamo stati in grado di fornire abbastanza SAF attraverso il Central European Pipeline System verso Brussels Airport, per ridurre le emissioni di CO2 generate dai party flights. Questo è un primo passo e ci siamo impegnati non solo a ridurre il nostro impatto, ma anche a convincere quanti più partner possibile a concludere accordi simili”, afferma Balázs Németh, Corporate Social Responsibility Manager, Brussels Airlines.

“Molti partecipanti al festival hanno scelto di venire a scoprire il Belgio prima del festival, dirigendosi a Bruges, Gand, Anversa e Bruxelles.

Anche quest’anno sei voli verranno completamente trasformati in #TMLpartyflights unici. Durante questi voli i passeggeri potranno godersi un primo DJ set dal vivo a 10 chilometri di altitudine. Durante il primo Party Flight proveniente da Ibiza (SN 1182) il 17 luglio, la DJ belga Meaghan Slaets ha suonato un set. Per entrare nell’atmosfera giusta prima di imbarcarsi sul volo a Ibiza, i passeggeri hanno assistito al primo degli otto gate parties”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)