Loft Dynamics fornisce un altro VR Simulator in Italia, collaborando con Sky Aviation per il Pilot Training

Loft Dynamics, global leader in qualified virtual reality (VR) flight simulation training devices, ha annunciato che Sky Aviation, una delle principali helicopter services company in Italia, che fornisce trasporto di passeggeri e materiali attraverso le Alpi, installerà l’Airbus VR H125 flight training device dell’azienda presso la sua base a Cossato, Italia. La partnership mira a migliorare la qualità, la sicurezza, l’accessibilità, la sostenibilità e l’efficienza in termini di costi del pilot training di Sky Aviation. Sky Aviation è la seconda organizzazione in Italia ad adottare i Loft Dynamics VR training devices per trasformare le operazioni.

“Sky Aviation opera nelle Alpi nordoccidentali, dove il terreno può essere impegnativo, il clima a volte inclemente e l’accesso limitato. Gli esperti piloti di elicotteri di Sky Aviation sono essenziali per il trasporto sicuro di persone e merci, sia che si tratti di fornire servizi di emergenza sulle piste da sci o di rifornire la regione di materiali da costruzione. L’installazione del VR simulator offrirà a questi piloti un training EASA-approved, altamente coinvolgente, realistico e su misura, esponendoli regolarmente e in sicurezza a specifici scenari del mondo reale che potrebbero incontrare.

Sky Aviation utilizzerà il nuovo Loft Dynamics VR simulator per mantenere e migliorare le competenze dei piloti, eliminando i rischi inerenti all’addestramento su un aeromobile reale, riducendo drasticamente i costi operativi e minimizzando l’impatto ambientale. La sua VR HESLO simulation, la prima a ricevere l’approvazione normativa, sarà particolarmente preziosa, dato il volume di operazioni con gancio baricentrico eseguite da Sky Aviation. È importante sottolineare che gli studenti possono ora utilizzare il simulatore per completare i Type Ratings e accumulare le ore di volo richieste sul posto senza disponibilità di aeromobili e vincoli di viaggio”, afferma Loft Dynamics.

“I nostri piloti volano regolarmente in condizioni alpine impegnative e con i simulatori Loft Dynamics possiamo replicare questi scenari in modo sicuro e regolare, e farlo in modo da ridurre il nostro impatto ambientale”, ha affermato Cesare Sappino, CEO di Sky Aviation. “I loro simulatori non solo sono incredibilmente realistici, ma offrono anche il miglior rapporto costi-benefici. Si tratta di un investimento diretto nei nostri piloti, con profondi ritorni per tutti: i piloti avanzano nella loro carriera in modo più efficiente ed efficace e otteniamo piloti della massima qualità senza i costi o i tempi di inattività di offsite training and checking. Siamo anche in grado di massimizzare il nostro ritorno sull’investimento offrendo il nostro simulatore a terzi per training and checking, il che aiuta a rimuovere le barriere all’accessibilità esistenti nella regione”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Sky Aviation, un operatore molto rispettato nel settore”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “Come molti dei nostri attuali clienti, i piloti di Sky Aviation operano in condizioni difficili e gestiscono manovre complesse, che richiedono un routine scenario-based training. L’accesso a questo tipo di addestramento frequente e di alta qualità è stato storicamente troppo costoso e scomodo. Grazie alla realtà virtuale, organizzazioni come Sky Aviation possono beneficiare del valore duraturo del training simulator più realistico e sicuro sul posto. I loro piloti possono utilizzare il nostro VR H125 simulator per costruire e rafforzare regolarmente i percorsi neurali e la memoria muscolare richiesti per le operazioni senza salire su un elicottero o viaggiare a livello internazionale”.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics – Sky Aviation)