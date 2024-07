Qatar Airways presenterà “Qsuite Next Gen” al Farnborough International Airshow 2024

Qatar Airways presenterà la sua ultima offerta business class, “Qsuite Next Gen”, al prossimo Farnborough International Air Show 2024 (FIA) dal 22 al 26 luglio 2024.

“La presentazione si terrà presso la Discover Lounge di Qatar Airways, per consentire ai visitatori di sperimentare il futuro dei business travel con la ‘World’s Best Airline’ and ‘World’s Best Business Class’.

La Qsuite Next Gen costituirà il fulcro della presenza della compagnia aerea al prestigioso salone aereo internazionale, che riunisce leader dell’aviazione da tutto il mondo per mostrare le innovazioni e promuovere la collaborazione del settore.

Coloro che desiderano provare la Qsuite Next Gen possono aspettarsi: ulteriori progressi nel comfort, collaborative and social design elements, passenger dining experiences”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways’ Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Aspettiamo con grande interesse il Farnborough International Airshow di quest’anno e, in qualità di migliore compagnia aerea al mondo, siamo fiduciosi che la presentazione della nostra ultima business class offering sarà una grande attrazione per la comunità aeronautica globale. Non vediamo l’ora di accogliere i visitatori nelle nostre installazioni e a bordo dei nostri aerei che saranno esposti, per sperimentare ciò che offriamo”.

“I visitatori sono inoltre invitati a esplorare il Boeing 787-9 Dreamliner della compagnia aerea e scoprire i world-class product and service di Qatar Airways, oltre a sperimentare il massimo del lusso e delle aircraft performance con il Qatar Executive Gulfstream G700. Qatar Executive è il primo commercial carrier al mondo ad utilizzare questo aereo.

I visitatori del Farnborough International Airshow potranno trovare Qatar Airways allo Chalet C114-115 e alla Qatar Airways Discover Lounge, ingresso Hall 1, dal 22 al 26 luglio 2024″, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)