Eurowings introduce l’AVIATAR Electronic Technical Logbook

Eurowings Technik è la prima CAMO organization in Lufthansa Group a completare l’introduzione dell’AVIATAR Electronic Technical Logbook (eTLB) per l’intera flotta delle operazioni di volo di Eurowings.

“Di conseguenza, i processi cartacei in cockpit, come la documentazione dei controlli pre-volo e la registrazione di difetti tecnici da parte dell’equipaggio su moduli, che dovevano essere inseriti manualmente e quindi con ritardo in diversi sistemi, sono ora ridondanti. Collegandosi ad AMOS, il maintenance and engineering software utilizzato da Eurowings Technik, la digital logbook solution consente la comunicazione tra l’equipaggio e la manutenzione quasi in tempo reale e fornisce informazioni sulle condizioni tecniche del rispettivo aeromobile.

Eurowings e AVIATAR possono già vantare molti anni di partnership di successo: come uno dei primi partner della piattaforma digitale fondata da Lufthansa Technik, Eurowings e AVIATAR stanno lavorando insieme per sviluppare ulteriormente soluzioni digitali e consentire operazioni di volo più stabili e affidabili. La value airline di Lufthansa Group utilizza già una varietà di soluzioni AVIATAR: Condition Monitoring per fleet monitoring, Predictive Health Analytics per predictive maintenance e Engineering Analytics Suite per il modern fleet management. L’introduzione dell’eTLB segna ora un’ulteriore pietra miliare nella collaborazione”, afferma Lufthansa Technik.

Matthias Gruber, Vice President Technical Fleet Management Eurowings and Managing Director Eurowings Technik, ha dichiarato: “L’eTLB è una pietra miliare nella digitalizzazione dei nostri processi in cockpit e nella manutenzione. Non solo ci consente di rendere più efficienti le operazioni di volo, ma la sostituzione dei processi cartacei rappresenta anche un passo decisivo verso una maggiore sostenibilità. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con il team AVIATAR per plasmare insieme un futuro innovativo, efficiente e sostenibile”.

Frank Martens, Senior Director Sales AVIATAR and Digital Products at Lufthansa Technik, ha aggiunto: “Per soddisfare le aspettative dei nostri partner e clienti, nonché i nostri obiettivi ambiziosi, qui ad AVIATAR ci impegniamo costantemente a sviluppare le migliori soluzioni digitali sul mercato insieme ai nostri partner, Non vediamo l’ora di continuare a guidare la trasformazione digitale nel settore dell’aviazione insieme a Eurowings, per massimizzare l’efficienza nelle operazioni tecniche”.

“L’AVIATAR Technical Logbook offre blocchi di testo precompilati e maschere di input automatizzate che catturano i technical issues dell’aereo durante il volo e a terra. Sostituisce quindi le lunghe registrazioni manuali nei libri cartacei e migliora la qualità dei dati e la trasparenza. La soluzione funziona con qualsiasi dispositivo hardware (ad esempio tablet, smartphone o computer desktop) e fornisce ai piloti l’accesso allo stato dell’aereo ovunque e in qualsiasi momento. Offre inoltre processi di backup in caso di problemi di connettività.

La disponibilità dei dati in tempo reale, direttamente connessa all’M&E (maintenance and engineering) system, garantisce la manutenzione all’arrivo e consente una seemless pilot-to-maintenance collaboration, con conseguente riduzione dei turnaround times and costs. Inoltre, la standardized data structure aiuta le compagnie aeree a ottenere informazioni approfondite su trend analytics”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)