Korean Air sceglie GE Aerospace Safety Insight per il Flight Data Monitoring System

GE Aerospace ha annunciato un nuovo importante Safety Insight contract con Korean Air. “Questa partnership strategica sottolinea l’impegno di Korean Air nel migliorare safety, efficiency and operational excellence, utilizzando il GE Aerospace industry-leading Flight Data Monitoring system in tutta la compagnia.

Safety Insight consentirà a Korean Air e al suo low-cost carrier, Jin Air, di migliorare i safety protocols e l’efficacia operativa attraverso analisi avanzate, automazione ed elaborazione ad alta velocità di big data, con alta fedeltà e qualità. Le GE Aerospace Event Measurement System (EMS) and Flight Analytics solutions consentiranno alla compagnia aerea di perfezionare le pratiche operative, gestire il flusso di dati attraverso le sue operazioni ed elaborare migliaia di voli in pochi minuti, un compito che in precedenza richiedeva fino a mezza giornata per essere completato”, afferma GE Aerospace.

“Man mano che Korean Air espande l’uso dei suoi Full Flight Data per la diagnostica, l’analisi operativa e il miglioramento del flight training, il GE Aerospace Aviation Insight Portal fornirà visibilità e comprensione intuitive dello stato della flotta, della disponibilità dei dati e del simplified data sharing all’interno della compagnia, per consentire attività di alto valore fondamentali per la sua sicurezza operativa, l’efficienza e l’affidabilità”, prosegue GE Aerospace.

“Grazie alla collaborazione con GE Aerospace, siamo certi che le nostre operazioni di volo saranno dotate di soluzioni software di alto livello in grado di funzionare su larga scala”, ha affermato Do Kun Kim, Vice President and Head of Corporate Aviation Security Strategy, Korean Air. “Il loro allineamento con i nostri obiettivi di crescita e l’impegno condiviso per la sicurezza e l’eccellenza li hanno resi un partner naturale”.

“Per oltre mezzo secolo, Korean Air ha fissato i più alti standard di eccellenza nell’aviazione globale. Siamo orgogliosi che le nostre Safety Insight solutions consentiranno a Korean Air di sfruttare i propri flight data per ottenere safety and operational performance ancora più elevate”, afferma Andrew Coleman, General Manager, GE Aerospace, Software as a Service.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)