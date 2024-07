A pochi giorni dalla cerimonia di apertura dei Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, Air France nomina uno dei suoi aerei “Paris”

In qualità di official partner of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, Air France ha nominato oggi il suo ultimo long-haul aircraft ‘Paris’, città che ospita la 33a Olimpiade dell’era moderna.

Appena uscito dalle assembly lines di Tolosa, questo aereo di ultima generazione, un Airbus A350-900 con marche di registrazione F-HUVJ, presenta il nome Paris e il logo ufficiale dei Paris 2024 Olympic and Paralympic Games sulla parte anteriore della fusoliera. Ieri pomeriggio ha raggiunto l’hub di Air France a Paris-Charles de Gaulle, da dove in serata ha operato primo volo commerciale per Hong Kong.

Dal 2019 Air France ha ripreso la tradizione di dare ai suoi aerei il nome delle città francesi. Ciò consente alla compagnia di promuovere le regioni francesi nel mondo. “Paris” è l’ultimo aereo ad unirsi alla flotta, dopo Lione, Saint-Denis de la Réunion e Grasse, nomi di altri aerei attualmente in servizio.

Denominando questo aereo “Paris”, Air France rende omaggio alla capitale francese, che è allo stesso tempo la sua base principale e la sua principale destinazione. Con una flotta di 256 aerei, Air France opera quasi 1.000 voli al giorno da Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly verso quasi 200 destinazioni in tutto il mondo. La compagnia aerea è il principale datore di lavoro privato nella regione parigina.

La decisione di Air France di dare un nome a questo aereo, a pochi giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024, illustra il sentimento di orgoglio condiviso dai 39.000 dipendenti della compagnia che hanno contribuito all’organizzazione di questo evento storico.

La compagnia prevede di trasportare il 15% degli atleti olimpici, il 35% degli atleti paralimpici e il 13% dei membri della famiglia olimpica e paralimpica. Complessivamente, quest’estate si aspettano fino a 125.000 clienti al giorno, che scopriranno la campagna pubblicitaria della compagnia lanciata in concomitanza con i Giochi di Parigi 2024. La campagna è visibile su giganteschi cartelloni pubblicitari attorno alle sedi delle competizioni, nei terminal dell’aeroporto di Parigi e adorna la facciata principale del company’s head office a Paris-Charles de Gaulle.

Nel 2016 Air France aveva già decorato gli aerei con i colori della candidatura della città di Parigi per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. All’epoca, gli aerei della compagnia sfoggiavano un logo caratterizzato da una Torre Eiffel stilizzata raffigurata con i numeri 24.

Il 9 agosto 2021, dopo cinque anni in Giappone, la bandiera olimpica è tornata a Parigi a bordo di un volo Air France al termine della cerimonia di chiusura dei Giochi di Tokyo 2020. Accolta dal personale della compagnia aerea a Parigi-Charles de Gaulle, la delegazione francese guidata dal sindaco di Parigi Anne Hidalgo e da Tony Estanguet, presidente del Comitato organizzatore dei Giochi di Parigi 2024, ha annunciato il lancio ufficiale del conto alla rovescia per la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024.

Integrando le ultime innovazioni tecnologiche, l’aereo denominato Paris è dotato di 48 posti Business, 32 posti Premium Economy e 212 posti Economy. Servirà destinazioni in tutta la vasta rete a lungo raggio di Air France, tra cui New York, Santiago del Cile, Hong Kong e Antananarivo (Madagascar).

Appartiene ad una famiglia di aerei a lungo raggio di nuova generazione, con prestazioni economiche e ambientali migliorate. Le sue emissioni di CO2 sono ridotte del 25% rispetto agli aerei della generazione precedente e la sua impronta acustica è ridotta del 40%.

Entro il 2030, gli aerei di ultima generazione costituiranno il 70% della flotta Air France – rispetto al 20% nel 2023 – grazie a un ambizioso piano di investimenti da un miliardo di euro all’anno.

Per tutta la durata dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, dal 27 luglio all’11 agosto 2024, Air France dispone di uno spazio espositivo dedicato presso il Palais de Tokyo. Tra un evento e l’altro o durante una visita nella capitale francese, i visitatori di tutte le età potranno accedere gratuitamente al sito e passeggiare secondo i propri ritmi e comodità in un’area di oltre 850 mq dedicata alla compagnia.

Negli spazi espositivi i visitatori potranno visitare il cockpit del “Paris” aircraft, attraverso una divertente esperienza di realtà virtuale. Potranno anche provare l’ultima cabina Business, dotata di una nuova porta scorrevole e che offre maggiore comfort e privacy. Potranno inoltre ammirare l’iconico abito rosso con strascico infinito presente nell’Air France brand video.

Air France installerà inoltre grandi schermi informativi per consentire ai visitatori di saperne di più sugli impegni di sviluppo sostenibile della compagnia e capire cosa sta facendo per decarbonizzare le sue attività, in particolare attraverso il maggiore uso di carburante sostenibile per l’aviazione, il rinnovo della flotta, pratiche di eco-pilotaggio e intermodalità.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Copyright Florent Peraudeau – Air France)