GE Aerospace investe 1 miliardo di dollari per espandere e potenziare le MRO Facilities in tutto il mondo

GE Aerospace ha annunciato l’intenzione di investire più di 1 miliardo di dollari in cinque anni nelle sue Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) and component repair facilities in tutto il mondo.

“Questi investimenti aiuteranno GE Aerospace a creare la capacità di far fronte alla crescita della base installata, sia widebody che narrowbody, aggiungendo ulteriori engine test cells ed equipaggiamenti. Il finanziamento aggiungerà inoltre tecnologie all’avanguardia, comprese tecniche di ispezione avanzate, per ridurre i tempi di consegna per i clienti e ampliare la capacità di riparazione dei componenti all’interno dei suoi overhaul shops”, afferma GE Aerospace.

Russell Stokes, GE Aerospace President and CEO, Commercial Engines and Services, ha dichiarato: “I nostri clienti stanno sperimentando una forte domanda di viaggi aerei e noi stiamo investendo per aumentare la nostra capacità ed efficienza, in modo da poter soddisfare le loro crescenti esigenze e far volare i loro aerei in modo sicuro e affidabile. Con questo importante investimento, stiamo rafforzando il nostro focus di lunga data su safety, quality and delivery per i nostri clienti e il pubblico”.

“La maggior parte dell’investimento sosterrà la crescente domanda di motori CFM LEAP, mentre la flotta continua a maturare ed espandersi, con oltre 3.300 aeromobili equipaggiati con motori LEAP in servizio e più di 10.000 motori aggiuntivi attualmente in backlog, aumentando la global commercial airline fleet di migliaia di aerei nei prossimi anni.

Molti di questi investimenti vengono effettuati grazie al lavoro dei dipendenti per migliorare la sicurezza, la qualità, le consegne e i costi, attraverso FLIGHT DECK, il GE Aerospace proprietary lean operating model: un approccio sistematico alla gestione dell’azienda per offrire un valore eccezionale, misurato attraverso gli occhi dei clienti.

Una parte importante del finanziamento MRO di quest’anno prevede la costruzione di un nuovo Services Technology Acceleration Center (STAC) vicino a Cincinnati, Ohio. Con l’apertura prevista per settembre 2024, STAC contribuirà ad accelerare l’implementazione di approcci innovativi ai servizi, comprese le tecnologie di ispezione che rilevano prima i problemi emergenti e riducono i tempi di inattività degli aerei per i clienti”, prosegue GE Aerospace.

“In totale, le GE Aerospace regional repair and overhaul facilities in tutto il mondo riceveranno 250 milioni di dollari nel 2024 del miliardo di dollari di investimento quinquennale pianificato per contribuire a finanziare l’espansione delle strutture, con nuove macchine, attrezzature e miglioramenti della sicurezza, tra cui:

Stati Uniti: ~$65 milioni – Cincinnati, Ohio; McAllen, Texas; Lafayette, Indiana; Dallas, Texas; Winfield, Kansas.

Sud America: ~$55 milioni – Petropolis, Brasile.

Europa e Medio Oriente: ~$60 milioni – Budapest, Ungheria; Prestwick, Scozia; Londra, Inghilterra; Cardiff, Galles; Breslavia, Polonia; Doha, Qatar; Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Asia Pacifico: ~$45 milioni – Singapore; Taipei, Taiwan; Kuala Lumpur, Malesia; Seoul, Corea del Sud.

Le GE Aerospace MRO facilities mantengono in volo più di 40.000 commercial aircraft engines. I customer services includono engine disassembly and reassembly, maintenance, repair and inspection, nonché i test”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)