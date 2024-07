Embraer ha aumentato le consegne dell’88% nel secondo trimestre 2024 e il backlog ammonta a 21,1 miliardi di dollari, il massimo in 7 anni

Embraer ha consegnato 47 jets nel secondo trimestre 2024, un aumento dell’88% rispetto al trimestre precedente, quando erano stati consegnati 25 jets. Il backlog complessivo della società si è attestato a 21,1 miliardi di dollari, il massimo degli ultimi 7 anni. Commercial Aviation ha rappresentato il clou del trimestre, con 19 consegne, ovvero circa il 170% in più su base trimestrale (7 jets nel primo trimestre 2024). Nel frattempo, Executive Jets ha fornito solide prestazioni con 27 velivoli (18 nel primo trimestre 2024), mentre Defense ha consegnato un C-390 Millennium.

Il company wide backlog ha raggiunto 21,1 miliardi di dollari nel 2Q24 (più del 20% in più su base annua). L’aumento maggiore si è verificato in Commercial Aviation (+227 milioni di dollari USA), mentre il calo maggiore si è verificato in Defense & Security (-251 milioni di dollari USA). Il portafoglio ordini per le altre due unità di business è aumentato marginalmente (+45 milioni di dollari).

In Commercial Aviation, il backlog ha raggiunto 11,3 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2024 (+2% su base trimestrale). Il clou del periodo è stato l’ordine di 20 E2 jets da parte di Mexicana de Aviación. L’ordine comprende 10 E190-E2 e altri 10 E195-E2, con consegne previste a partire dal 2Q25. Altri momenti salienti sono stati la consegna e l’inizio delle operazioni del primo E190-E2 a Scoot, la filiale low cost di Singapore Airlines (SIA). Inoltre, Embraer ha raggiunto un altro importante traguardo: la consegna del suo 1.800th E-Jet a maggio. L’aereo è stato consegnato alla società di leasing Azorra e sarà operato da Royal Jordanian Airlines.

Executive Jets ha continuato a cogliere un grande slancio nelle vendite sia nei fleet che nei retail markets, dimostrando solide prestazioni di consegna e mantenendo un rapporto book-to-bill positivo. Il backlog ha chiuso il periodo in lieve aumento a 4,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2024 (+1%).

La Services & Support unit continua a essere uno dei principali motori della crescita di Embraer, attraverso una combinazione di eccellenza operativa, esperienza del cliente e soluzioni innovative. Il suo portafoglio ordini ha terminato il 2Q24 pressoché invariato a 3,1 miliardi di dollari.

In Defense & Security, il momento clou è stata la consegna del 2° C-390 Millennium alla Portuguese Air Force (FAP), nel corso di una cerimonia tenutasi a Gavião Peixoto (SP), Brasile. Nel 2019 la FAP ha ordinato 5 KC-390, incluso un pacchetto completo di servizi e supporto e un simulatore di volo. Il primo aereo è entrato in servizio nell’ottobre 2023 presso la base aerea di Beja. La scelta del C-390 da parte di alcuni paesi europei non è ancora stata incorporata nel portafoglio ordini, il che rappresenta una significativa fonte di potenziale crescita per i prossimi trimestri. Il backlog in Defense & Security è diminuito del 10% su base trimestrale e ha raggiunto i 2,1 miliardi di dollari nel 2Q24.

(Ufficio Stampa Embraer)