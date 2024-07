Qantas crea un’illuminazione di cabina per ridurre il Jet Lag sui Project Sunrise flights

Un’illuminazione di cabina unica e personalizzabile, ispirata ai colori del paesaggio australiano e fondata sulla scienza, sarà presente sui prossimi voli a lunghissimo raggio Project Sunrise di Qantas per contribuire a ridurre al minimo il jet lag e migliorare il benessere dei passeggeri.

“Il progetto è il risultato di oltre 150 ore di test presso l’Airbus Customer Definition Center di Amburgo, dove rappresentanti di Qantas, Airbus, Charles Perkins Centre dell’Università di Sydney e Caon Design Office hanno creato e testato centinaia di schemi e sequenze di illuminazione in un Airbus A350 cabin mockup.

Qantas e il Charles Perkins Center lo scorso anno hanno pubblicato risultati preliminari su come ridurre potenzialmente gli impatti del jet lag rimodellando l’esperienza di viaggio in volo, sulla base di una ricerca condotta durante i voli di prova per il Qantas Project Sunrise program.

Sulla base di modelli all’avanguardia dei ritmi circadiani, il Charles Perkins Center ha consigliato le irradiazioni spettrali ottimali per la luce, per promuovere l’adattamento circadiano, il sonno e la veglia. Queste sono state implementate e testate durante i laboratori ad Amburgo e adattate per il comfort degli occhi”, afferma Qantas.

“La sequenza di luci sarà personalizzata per aiutare i passeggeri ad adattarsi al fuso orario di destinazione prima di mettere piede a terra.

La sperimentazione ha prodotto una serie di 12 scene di illuminazione uniche, appositamente per i Project Sunrise flights, tra cui:

“Awake”: illuminazione ad ampio spettro arricchita di blu per aiutare i clienti ad adattarsi al fuso orario di destinazione e aiutarli a rimanere svegli; è disponibile una versione più morbida che l’equipaggio può scegliere in base all’umore e all’ambiente della cabina.

“Sunset”: una transizione coinvolgente dalla modalità diurna a quella oscura che si sposta attraverso i colori di un tramonto fino a un cielo notturno con chiaro di luna e lento effetto nuvola per rilassare i clienti e prepararli al sonno.

“Sunrise”: illuminazione dinamica efficace per una transizione dalla notte al giorno che replica l’alba australiana che scorre dalla parte anteriore della cabina a quella posteriore.

La main cabin avrà anche Welcome and Farewell lighting scenes per l’imbarco e lo sbarco, nonché tailored scenes for taxi, take-off and landing, sleep.

La Wellbeing Zone sarà caratterizzata da una morbida luce arricchita di blu che crea un effetto cielo diurno con nuvole che si muovono lentamente, per mantenere i clienti svegli, e una scena ispirata al chiaro di luna con riflessi dell’acqua increspata per rilassare i clienti che trascorrono del tempo nella Wellbeing Zone mentre il resto della cabina è in dark period.

Per la prima volta per la compagnia aerea, le sei First Suite chiuse offriranno una sequenza di illuminazione completamente personalizzabile per il loro ambiente, il che significa che i clienti potranno scegliere il fuso orario in cui desiderano trovarsi per tutta la durata del volo”, prosegue Qantas.

Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, ha affermato: “Questi primi voli al mondo sono stati per noi un’opportunità di lavorare con esperti e di sfruttare la nostra esperienza di volo a lungo raggio per ripensare l’esperienza di volo, concentrandosi sul benessere del cliente e sulla lotta agli effetti del jet lag”.

Joost van der Heijden, SVP & Global Head Of Marketing, Airbus Commercial Aircraft, afferma: ““L’A350 Airspace cabin è stata progettata per offrire ai passeggeri la migliore esperienza di volo possibile. Ciò include più spazio personale, la cabina più silenziosa del cielo, la massima qualità dell’aria e una connettività completa ovunque. L’esclusivo e innovativo sistema di illuminazione a LED all’avanguardia offre oltre 16 milioni di combinazioni di colori, consentendo alle compagnie aeree di personalizzare completamente le loro offerte”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)