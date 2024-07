Gli aggiornamenti dalle compagnie e dagli aeroporti dopo i disagi di oggi dovuti al crash informatico globale

Gli ultimi aggiornamenti da compagnie e aeroporti, dopo la difficile giornata di oggi, in cui un problema informatico ha provocato interruzioni a livello globale ad aeroporti e compagnie aeree, con numerose cancellazioni e forti ritardi.

ITA Airways

ITA Airways informa: “ITA Airways comunica che i sistemi della Compagnia, nonostante il problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici, hanno continuato a funzionare correttamente grazie a soluzioni di backup.

L’operativo della Compagnia, tuttavia, è stato inevitabilmente impattato dalle forti restrizioni del traffico aereo in Europa e dalle problematiche registrate da alcuni degli aeroporti su cui opera, causando ritardi e portando, suo malgrado, alla cancellazione di 60 voli, di cui 34 sull’aeroporto di Roma Fiumicino e 26 su Milano Linate. Oltre il 90% dei passeggeri coinvolti è stato riprotetto su voli operati tra oggi e domani.

ITA Airways sta monitorando costantemente l’evoluzione dell’emergenza e ha ripreso la piena operatività, prevedendo voli aggiuntivi anche con utilizzo di aeromobili con maggiore capacità di posti per ridurre al minimo i disagi dei passeggeri, causati da eventi che non rientrano nel controllo della Compagnia.

ITA Airways ha attivato il numero dedicato 0685960153 per i passeggeri che si trovano negli aeroporti impattati dalle cancellazioni. È possibile, inoltre, consultare l’app e il sito ufficiale della Compagnia ita-airways.com”.

American Airlines

American Airlines informa: “Questa mattina un diffuso problema tecnologico con un fornitore ha avuto un impatto su diverse compagnie aeree, tra cui American. I nostri team hanno lavorato diligentemente per risolvere il problema e prendersi cura dei nostri clienti.

Alle 5 a.m. ET, siamo stati in grado di ristabilire in sicurezza le nostre operazioni. Prevediamo che ci sarà un impatto sul nostro programma di volo oggi, inclusi ritardi e cancellazioni.

American avviserà i clienti i cui piani di volo sono interessati tramite l’app American Airlines o un messaggio di testo. Continua a controllare l’app American Airlines o aa.com per gli ultimi aggiornamenti sullo stato dei voli.

Per fornire ulteriore flessibilità, American ha emesso un travel alert, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono interessati da questo problema di riprenotare, annullare o ricevere un rimborso senza spese. Visita aa.com/travelalerts per i dettagli. I clienti possono modificare i propri voli su aa.com recuperando la prenotazione. Se un cliente ha prenotato il volo tramite un’agenzia di viaggi o un sito web diverso da aa.com, un rappresentante di tale compagnia sarà in grado di assisterlo con le modifiche.

Ci scusiamo con i nostri clienti per il disagio e stiamo lavorando tempestivamente per riprendere la normale operatività”.

KLM

KLM Informa: “Il malfunzionamento informatico che oggi ha causato interruzioni in tutto il mondo alle compagnie aeree e agli aeroporti è stato quasi completamente risolto in KLM.

Il traffico aereo da e per Schiphol può essere ripreso completamente. Tuttavia, molti voli sono stati ritardati o cancellati per necessità. Si prevede che queste interruzioni del programma continueranno questa sera (CET) e nel fine settimana mentre riavvieremo le nostre operazioni di volo.

Di conseguenza, è possibile che dovremo cancellare più voli per riportare le operazioni regolari. Consigliamo ai passeggeri di tenere d’occhio le informazioni sul volo sul sito web KLM.com o nell’app KLM. Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che i nostri passeggeri raggiungano le loro destinazioni di viaggio”.

Delta Air Lines

Delta informa: “Delta ha ripreso alcune partenze di voli, dopo che un problema tecnologico del fornitore ha avuto un impatto su diverse compagnie aeree e aziende in tutto il mondo. Questo problema ha reso necessaria uno sospensione nel global flight schedule di Delta questa mattina, mentre veniva risolto.

Venerdì sono previsti ulteriori ritardi e cancellazioni.

Delta ha emesso un travel waiver per tutti i clienti che hanno prenotato voli in partenza venerdì 19 luglio. Consente ai clienti di gestire le proprie modifiche al viaggio tramite delta.com e l’app Fly Delta.

La differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il viaggio riprenotato avviene entro il 24 luglio, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. Se il viaggio viene riprenotato dopo il 24 luglio, l’eventuale differenza di tariffa tra il biglietto originale e il nuovo biglietto verrà riscossa al momento della prenotazione.

I clienti possono monitorare e gestire i propri itinerari su Delta.com o sull’app Fly Delta”.

Wizz Air

Wizz Air informa: “Come tutte le compagnie aeree oggi, Wizz Air sta affrontando enormi sfide tecniche a causa dell’interruzione dei sistemi IT globali di terze parti. I clienti di Wizz Air potrebbero riscontrare disagi in tutta la rete con i servizi del sito web e dell’app mobile temporaneamente non disponibili.

I seguenti servizi online attualmente non sono disponibili: Sito web e applicazione mobile di Wizz Air; Sistema di prenotazione; Sistema di check-in online e visualizzazione della carta d’imbarco; Centri di contatto – nuove prenotazioni e modifiche a quelle esistenti.

Durante l’interruzione, il check-in gratuito è disponibile in aeroporto. Pertanto, consigliamo ai passeggeri di arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima dell’orario di partenza previsto per avere il tempo sufficiente per il check-in, il controllo di sicurezza e le procedure specifiche di salute e sicurezza dell’aeroporto.

Vi ringraziamo per la comprensione mentre affrontiamo gli effetti dell’interruzione globale dei sistemi IT. Il team di Wizz Air sta facendo tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi per i clienti”.

Aeroporti di Roma

Aeroporti di Roma informa: “Aeroporti di Roma segnala che, nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici.

Si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento”.

Aeroporti di Puglia

Aeroporti di Puglia informa: “Un guasto informatico a livello globale sta creando disagi anche negli aeroporti. Alla luce delle problematiche che si stanno verificando, Aeroporti di Puglia informa che la situazione è sotto controllo.

Dalle prime ore di stamattina la Società ha messo in campo tutte le forze necessarie per sopperire alla mancanza dei sistemi informatici e per fornire la massima assistenza ai passeggeri. Inevitabili sono i ritardi che si stanno registrando, così come le cancellazioni dei voli da parte delle compagnie sugli aeroporti di Bari e Brindisi.

Per questo, AdP invita tutti i passeggeri a controllare il proprio volo. Anche la Regione Puglia sta seguendo da vicino la situazione. Il presidente Michele Emiliano è in costante contatto con il management di Aeroporti di Puglia e sta seguendo personalmente ogni operazione”.

Aeroporto di Palermo

L’Aeroporto di Palermo informa: “Tre voli cancellati e ritardi contenuti a causa del down informatico a livello mondiale che sta causando problemi ad alcune compagnie aeree.

E’ questa la situazione all’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo. Nessun problema, invece, per i sistemi informatici della società di gestione dello scalo aereo palermitano.

Al momento, le società di handling stanno effettuando il check-in con diversa procedura. Gesap raccomanda l’arrivo in aeroporto con largo anticipo rispetto all’orario di Palermo. Sul sito aeroportodipalermo.it è possibile seguire gli aggiornamenti sui voli. Per ulteriori informazioni rivolgersi alle compagnie aeree”.

IATA

IATA in una nota informa: “Il trasporto aereo è tra i tanti settori colpiti dagli attuali problemi IT a livello mondiale con Microsoft e Crowdstrike. Siamo solidali con i viaggiatori che devono affrontare disagi a causa di questi problemi che esulano dal controllo delle compagnie aeree e ringraziamo i viaggiatori per la loro pazienza, mentre Microsoft e Crowdstrike implementano le soluzioni”.

(Redazione Md80.it – Uffici stampa delle varie compagnie e aeroporti)