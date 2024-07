L’Airbus A321XLR riceve la EASA type certification

L’Airbus A321XLR equipaggiato con motori CFM LEAP-1A ha ricevuto la Type Certification dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA), preparando così la strada per l’entrata in servizio del nuovo aeromobile alla fine dell’estate. Il Type Certificate è stato consegnato da Florian Guillermet, Executive Director of EASA, a Isabelle Bloy, A321XLR Chief Engineer. La certificazione della Pratt & Whitney engine version è prevista per il 2024.

“È arrivato l’A321XLR, un prodotto differenziato che apporta nuovo valore al mercato, ampliando le possibilità per i nostri clienti e passeggeri. Grazie al suo long range, l’A321XLR consente una serie di nuove rotte dirette, offrendo opportunità di crescita naturali ai nostri clienti e al pubblico che viaggia. L’A321XLR offre alle compagnie aeree l’efficienza della commonality all’interno dell’A320/A321 product range e, grazie alla versatile cabin, una serie di possibilità di servizio uniche. È la quintessenza di Airbus”, ha dichiarato Christian Scherer, CEO of the Commercial Aircraft business of Airbus. “Con la certificazione abbiamo raggiunto una tappa fondamentale. Il prossimo passo è preparare l’aeromobile per le prime commercial missions con i clienti di tutto il mondo. Siamo impazienti di lavorare con gli XLR customers per supportare l’integrazione dell’aeromobile nelle loro flotte”.

“L’A321XLR si affianca ai widebody nella flotta delle compagnie aeree. Introduce la flessibilità necessaria per aggiungere capacità, aprire nuove rotte o anche continuare a operare su quelle esistenti quando la domanda è variabile. Il tutto consumando il 30% in meno di fuel per seat rispetto ai competitor aircraft della precedente generazione e con un trip cost pari a circa la metà di quello dei moderni aeromobili widebody. La nuova Airspace cabin dell’A321XLR offrirà ai passeggeri il comfort dei voli a lungo raggio in tutte le classi”, afferma Airbus.

“Il primo A321XLR ha compiuto il volo inaugurale nel giugno 2022. A questo è seguito un ampio programma di test con tre test aircraft. A oggi sono stati ordinati oltre 500 Airbus A321XLR“, conclude Airbus

L’EASA rilascia il Type Certificate all’Airbus A321XLR: come abbiamo certificato una novità progettuale

L’assegnazione ad Airbus del Type Certificate per l’A321XLR segna la fine di un processo di certificazione per l’EASA durato più di cinque anni.

“L’obiettivo di Airbus per il nuovo modello era quello di offrire un narrowbody aircraft which con una additional fuel capacity, quindi adatto ai voli a lungo raggio.

Airbus ha proposto di costruire un nuovo fuel tank, noto come Rear Central Tank o RCT. La proposta è stata classificata come major significant change, sulla base del derivative aircraft più vicino, l’A321neo. L’RCT rappresentava un design nuovo e insolito, che non era completamente coperto dalle existing CS-25 certification specifications, i principali requisiti tecnici che devono essere rispettati nella certificazione di grandi aerei commerciali.

L’approccio dell’EASA in una situazione del genere è quello di stabilire le cosiddette Special Conditions per colmare eventuali lacune o inadeguatezze nelle CS-25. Le Special Conditions definiscono gli standard di sicurezza che qualsiasi produttore che desideri adottare questo tipo di modifica dovrebbe soddisfare per ottenere l’approvazione della certificazione, senza prescrivere esattamente come dovrebbe ottenerla”, afferma l’EASA.

“Lo scopo di ogni azione intrapresa dall’EASA è garantire che l’aereo sia sicuro”, ha affermato l’EASA Executive Director, Florian Guillermet. “I nostri requisiti possono essere piuttosto severi e rappresentare sfide significative per il produttore, in questo caso Airbus. Ma abbiamo un obiettivo veramente in comune: garantire la sicurezza”.

“In questo caso, la sfida per la sicurezza è stata posta dall’aggiunta del nuovo fuel tank, integrato nella fusoliera, nella parte inferiore dell’aereo. Le Special Conditions stabilite si concentravano su crash safety, fire safety and occupant protection. Ad esempio, il rischio di incendio doveva essere mitigato per consentire l’evacuazione sicura dei passeggeri e dell’equipaggio in caso di incidente”, prosegue l’EASA.

“Avevamo bisogno di essere sicuri che la posizione prevista per il tank non avrebbe di per sé innescato un safety issue, che il tank fosse adeguatamente robusto e crash resistant, anche nel caso in cui il landing gear avesse un’avaria o fosse presente una minaccia sconosciuta, come un oggetto sulla pista che potrebbe danneggiare il tank e, infine, volevamo la prova che se il tank fosse stato compromesso, il leakage rate sarebbe stato limitato in modo da non rappresentare una minaccia”, ha affermato Michael Singer, Head of Department – Large Aeroplanes at EASA.

“Airbus ha risposto fornendo un design sofisticato per la tank integration che lo ha reso più crash resistant, introducendo material compositions più resistenti e ulteriori misure strutturali di supporto per proteggere la fusoliera in caso di uncontrolled landing, e introducendo un inner liner al tank per limitare eventuali perdite.

Le modifiche all’aereo sono andate ben oltre l’RCT stesso. Il landing gear è stato rinforzato e sono state apportate local structure changes per accogliere l’increased take-off weight derivante dall’extra fuel trasportato. Il fuel system è stato adattato per integrare l’RCT. Sono stati apportati altri miglioramenti al prodotto, ad esempio ai flight controls.

Nel periodo precedente alla certificazione, EASA e Airbus hanno tenuto oltre 400 riunioni congiunte di esperti tecnici, 900 flight test hours su tre test aircraft, sono stati prodotti, esaminati e firmati più di 500 certification documents, sono stati assistiti test, effettuate ispezioni e completati audit”, conclude l’EASA.

