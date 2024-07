News Brevi – 19.07.2024

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI DI FIUMICINO – “Sono orgoglioso del vostro operato e vi chiedo di continuare in questo percorso straordinario, senza lesinare energie, perché solo in questo modo sarà possibile esprimere quelle capacità logistiche divenute ormai indispensabili e abilitanti del potere aerospaziale e confermare l’importanza del ruolo del Centro Tecnico Rifornimenti nell’ambito del segmento logistico della Forza Armata”. È con queste parole che il Capo del Servizio dei Supporti, Generale di Brigata Francesco De Simone, si è rivolto a tutto il personale del Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino (RM) nel corso della cerimonia di passaggio di consegne tra il Colonnello Gaetano Fusco, Comandante uscente, e il Colonnello Massimo Cionfrini, subentrante. L’evento, che ha avuto luogo nella mattinata di giovedì 18 luglio, ha goduto della partecipazione del Sindaco del Comune di Fiumicino, On. Mario Baccini, di numerose autorità civili e militari del territorio, nonché delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei Comandanti degli Enti Dipendenti del Centro Tecnico Rifornimenti. “Proprio in questi giorni è in corso il tour delle Frecce Tricolori del Nord America e la Campagna Aerea nella regione dell’Indopacifico”. Ha continuato il Gen. De Simone in riferimento alle attività addestrative che, nelle ultime settimane, hanno visto il coinvolgimento dell’Aeronautica Militare. “Lasciatemi esprimere il mio più sentito riconoscimento per l’eccezionale supporto doganale e organizzativo che il personale del CTR e dei suoi Enti Dipendenti sta assicurando, a migliaia di chilometri di distanza, a tutti i Reparti di Forza Armata coinvolti in queste due imprese particolarmente complesse dal punto di vista logistico” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PRATT & WHITNEY E SR TECHNICS ANNUNCIANO LA PRIMA GTF ENGINE INDUCTION – Pratt & Whitney, un’azienda RTX, e SR Technics hanno annunciato oggi l’introduzione del primo motore Pratt & Whitney GTF™ presso l’MRO service provider’s Zurich-based facility. SR Technics fornirà full disassembly, assembly and test capability per il PW1100G-JM engine che equipaggia l’Airbus A320neo aircraft family. “Oggi estendiamo il nostro rapporto con SR Technics, iniziato 35 anni fa con la manutenzione del motore PW4000”, ha affermato Marc Meredith, vice president of commercial aftermarket for GTF engines at Pratt & Whitney. “Con la sua storia di performance di alto livello, SR Technics continuerà a fornire servizi leader del settore fornendo un supporto vitale per la flotta GTF in espansione”. Pratt & Whitney è impegnata ad espandere la GTF MRO capacity con fornitori leader del settore come SR Technics, per supportare la crescente domanda del mercato post-vendita. Solo nel 2023, Pratt & Whitney ha annunciato tre GTF MRO facility expansions e l’attivazione di sei shop per supportare la crescente flotta GTF. SR Technics, entrata a far parte del Pratt & Whitney GTF MRO network nel 2022, rappresenta la 17a sede attiva e la settima struttura in Europa. “Con la prima introduzione del motore GTF, stiamo realizzando la nostra strategia di espansione continua delle nostre capacità”, ha affermato Owen McClave, chief executive officer at SR Technics. “Mantenendo il motore GTF, non solo saremo in grado di supportare un maggior numero di clienti globali, ma stiamo anche ampliando le competenze dei nostri talentuosi dipendenti a Zurigo”. Il GTF MRO network fa parte delle soluzioni Pratt & Whitney EngineWise® che forniscono agli operatori una gamma completa di servizi aftermarket che si traducono in un valore sostenibile a lungo termine.

LEONARDO OTTIENE LA CERTIFICAZIONE PER LA PARITA’ DI GENERE – L’ottenimento della certificazione UNI/PdR125:2022 per la parità di genere, rilasciata da RINA, conferma la validità della strategia di Leonardo in favore della promozione e tutela della diversità e delle pari opportunità. Un impegno validato anche a livello internazionale dall’inclusione per il terzo anno consecutivo nel Bloomberg Gender – Equality Index (GEI) 2023. Il riconoscimento è frutto di un rigoroso processo di approfondimento e valutazione delle iniziative di Leonardo nelle aree: cultura e strategia, governance, opportunità di formazione e crescita, equità retributiva, tutela della genitorialità, conciliazione vita-lavoro e comunicazione. In fase di audit sono stati analizzati e valutati specifici KPI (indicatori chiave di prestazione) quali/quantitativi ed è stata riconosciuta l’efficacia del Sistema di Gestione per la Parità di Genere dell’azienda, che ha pienamente integrato il Piano Strategico per la Parità di Genere nel Piano di Sostenibilità. Antonio Liotti, Chief People & Organisation Officer del Gruppo, sottolinea: “Il contributo e le competenze delle colleghe sono fattori determinanti per l’innovazione e il successo del nostro business: per questo valorizzarli è per noi un impegno imprescindibile. Vogliamo creare un ambiente di lavoro in cui tutte le persone possano esprimere appieno il proprio potenziale. A tal fine abbiamo istituito la figura del Diversity, Equity and Inclusion Manager, garante del rispetto delle diversità come componente distintiva della nostra cultura aziendale, e un Comitato Guida, di cui fanno parte anche il nostro Amministratore Delegato e Direttore Generale e il nostro Condirettore Generale”. “A conferma del nostro impegno, definito dagli obiettivi di sostenibilità di Gruppo e volto alla valorizzazione del contributo femminile in azienda, in termini di inserimenti e presenza in posizioni di leadership, abbiamo integrato il Piano Strategico per la Parità di Genere all’interno del Piano di Sostenibilità 2024-2028, a sua volta parte del Piano Industriale e Strategico di Leonardo, sviluppando progetti che mirano a rafforzare una cultura di equità, inclusione e rispetto delle diversità. Metriche rigorose, strumenti digitali e approccio data-driven ci consentiranno di misurare l’efficacia delle azioni poste in essere, in ottica di miglioramento continuo”, aggiunge Raffaella Luglini, Chief Sustainability Officer di Leonardo.

LEONARDO SI CONFERMA TRA I LEADER DELL’ANTICORRUZIONE, RINNOVATA LA CRERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE – Leonardo si conferma tra le aziende leader nella lotta alla corruzione. Il costante impegno della società, attiva nelle tecnologie per la sicurezza globale, contro i fenomeni di bribery ed il miglioramento del sistema di prevenzione dei rischi collegati sono i principali fattori alla base del rinnovo della Certificazione del Sistema Anticorruzione rilasciata da RINA, ai sensi dello standard ISO 37001:2016 “Anti-bribery Management Systems”, primo standard internazionale del settore. In base alle verifiche effettuate da RINA, tutti i processi di Leonardo esposti al rischio di condotte corruttive risultano conformi al sistema di controllo interno, a testimonianza della piena maturità di un approccio in linea con le best practice mondiali. Elemento chiave del riconoscimento, la consapevolezza, da parte dei dipendenti del Gruppo, di un sistema interno per la prevenzione della corruzione e della progressiva implementazione dei presidi aziendali di controllo, in un’ottica di miglioramento continuo. “Si tratta di un traguardo di grande valore che riflette il nostro impegno nella prevenzione della corruzione e nella promozione di una compliance culture di Gruppo”, sottolinea il Presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo. “Questo prestigioso riconoscimento è espressione della professionalità e delle capacità delle persone di Leonardo, quotidianamente impegnate in un percorso di consolidamento del modello di conduzione responsabile del business, ispirato ai più elevati standard internazionali”. “Il rinnovo della certificazione – osserva l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, Roberto Cingolani – rappresenta un’importante premessa per il futuro che si fonda su una visione lungimirante di progresso sostenibile. L’obiettivo è continuare a essere leader nella lotta alla corruzione, ispirando fiducia e credibilità negli stakeholder e nelle comunità. Agire per l’azienda non può mai giustificare comportamenti in contrasto con i nostri principi ispiratori: correttezza, buona fede, fiducia e tolleranza zero nei confronti della corruzione”. “Il rinnovo della certificazione ISO 37001:2016 – dichiara il Condirettore Generale di Leonardo, Lorenzo Mariani – è frutto dell’impegno di Leonardo nel garantire pratiche commerciali responsabili e trasparenti: un vero e proprio asset strategico, di fondamentale valore per il capitale reputazionale dell’azienda. Continueremo a coniugare le iniziative per il rafforzamento del business con quelle che valorizzano i principi di integrità ed etica professionale”. Leonardo ha conseguito la Certificazione per la prima volta nel 2018, attestandosi nel gruppo di testa delle prime dieci società internazionali dell’Aerospazio, Difesa & Sicurezza in possesso del riconoscimento. Il sistema aziendale è sottoposto, con cadenza annuale, ad attività di sorveglianza da parte dell’organismo certificatore esterno.

TEXTRON AVIATION AMPLIA LA SUA RELAZIONE CON GAMA AVIATION – Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato oggi al Royal International Air Tattoo (RIAT) che la società sta espandendo la sua relazione con Gama Aviation. Recentemente designata come Authorized Sales Representative (ASR) for Textron Aviation Special Missions aircraft in the United Kingdom and Ireland, Gama Aviation presenterà ora special missions variants dell’intero portafoglio di aerei Cessna e Beechcraft. “Con una base consolidata e in crescita dei nostri special missions aircraft in the United Kingdom and Ireland, Textron Aviation investe continuamente nel fornire la migliore aviation experience for customers”, afferma Bob Gibbs, vice president, Special Mission Sales, Textron Aviation. “Gama Aviation ha una comprovata esperienza nel fornire manutenzione di qualità e un servizio eccellente sugli aerei Cessna e Beechcraft, quest’ultima autorizzazione offre un livello ancora maggiore per i clienti nuovi e di ritorno”. Questa autorizzazione consente ai clienti di impegnarsi con Gama Aviation in base alle loro esigenze, dallo sviluppo delle loro esigenze fino a soluzioni chiavi in mano di missionized aircraft, con pieno supporto nel paese.

AMERICAN OFFRE UN PERCORSO CHIARO VERSO LA CARRIERA DI PILOTA CON LA RINOVATA CADET ACADEMY – La rinnovata American Airlines Cadet Academy offre un percorso più chiaro per diventare un commercial airline pilot. Semplificando il processo di transizione dalla scuola di volo al cockpit, il programma rende più accessibile la carriera dei piloti in American. La Cadet Academy è inoltre impegnata ad attrarre un pool diversificato di candidati qualificati attraverso la sua crescente rete di partner flight schools e altre alleanze industriali. “Non è raro che gli aspiranti piloti si trovino a destreggiarsi in un labirinto di scuole di volo, candidature e colloqui nel tentativo di guadagnarsi un posto presso una delle principali compagnie aeree. L’American Airlines Cadet Academy risolve questa complessità offrendo: Quality flight schools, “One-and-done” interviewing, Guaranteed placement, clear path to American. Dal suo lancio nel 2018, la Cadet Academy ha ampliato la sua rete di scuole di volo partner. Oggi il programma offre ai cadetti una vasta gamma di opzioni di formazione attraverso cinque istituzioni consolidate con sedi e capacità per supportare le basi operative principali e interamente di proprietà della compagnia aerea: Infinity Flight Group, CAE, Coast Flight Training, Organization of Black Aerospace Professionals (OBAP) Luke Weathers Flight Academy, Spartan College of Aeronautics and Technology”, afferma American. “Comprendiamo le sfide che gli aspiranti piloti devono affrontare nel percorrere il percorso tradizionale verso il cockpit”, ha affermato Heather Garboden, Senior Vice President of American Eagle and Cargo. “I miglioramenti che abbiamo apportato all’American Airlines Cadet Academy offrono soluzioni convincenti e trasparenti che mettono i futuri piloti al posto di pilotaggio fin dal primo giorno”. “Diversità, equità e inclusione sono valori fondamentali in American e la Cadet Academy riflette questo impegno. Circa 800 cadetti di ogni provenienza e quasi tutti gli stati degli Stati Uniti sono attualmente iscritti al programma, frutto di un reclutamento mirato e di una collaborazione in occasione di conferenze di settore ed eventi delle scuole superiori locali e della comunità. American lavora anche per attirare aspiranti piloti indipendentemente dalle circostanze finanziarie. Attraverso la sua partnership con l’American Airlines Credit Union, la Cadet Academy offre opzioni finanziarie per i candidati accettati nel programma”, conclude American.

SAS: APPROVATO IL REORGANIZATIOM PLAN DI SAS AB IN SVEZIA – SAS AB annuncia che la Stockholm District Court ha approvato il piano di riorganizzazione della compagnia (“Reorganization Plan”) nell’ambito del procedimento di riorganizzazione aziendale in Svezia. A seguito del Reorganization Plan, e in linea con quanto precedentemente comunicato, tutte le azioni ordinarie esistenti della compagnia e i listed commercial hybrid bonds saranno rimborsati e cancellati in relazione all’uscita di SAS dalla procedura di ristrutturazione. In questo contesto, la compagnia ha presentato oggi domanda per la cancellazione dalla quotazione delle sue azioni ordinarie esistenti dal Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen e Oslo Børs e per la cancellazione dalla quotazione delle commercial hybrid bonds della compagnia dal Nasdaq Stockholm, condizionata all’entrata in vigore della decisione di approvazione del Reorganization Plan. La richiesta di riorganizzazione aziendale in Svezia era specificamente contemplata dal piano di riorganizzazione approvato come parte del chapter 11 process di SAS negli Stati Uniti, il completamento con successo del procedimento di company reorganization è una condizione sospensiva per il Chapter 11 Plan per diventare efficace. A condizione che tutte le altre condizioni sospensive per l’efficacia dell’operazione (comprese le approvazioni di varie autorità di regolamentazione) siano soddisfatte, SAS attualmente prevede di emergere dalla procedura di ristrutturazione nell’agosto 2024, ma questo calendario potrebbe cambiare.

L’F-35 E’ SEMPRE PIU’ PRESENTE NELLA REGIONE INDO-PACIFICO – F-35 informa: “Gli F-35 americani, australiani e italiani sono schierati in Australia quest’estate per addestrarsi con partner militari multinazionali. A giugno, gli U.S. Marine F-35B pilots hanno volato per la prima volta sugli F-35A della Royal Australian Air Force, dimostrando il valore dell’interoperabilità e dell’intercambiabilità dell’F-35. Nello stesso mese, gli U.S. Navy F-35C si sono addestrati in Australia con gli F-35 australiani per migliorare l’interoperabilità tra sea and air services. A luglio l’Italia ha schierato gli F-35 in Australia per l’esercitazione Pitch Black 24, dove l’Aeronautica Militare italiana si sta unendo per la prima volta al fly training. Pitch Black 24 presenta aerei di 20 nazioni alleate e, per la prima volta, una portaerei: l’italiana ITS Cavour. L’ammiraglia della Marina italiana utilizza F-35B e AV-8B Harrier. L’F-35 è il fighter preferito dai principali alleati nell’Indo-Pacifico, con un numero crescente di F-35 nella regione. All’inizio di questo mese il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato piani per aggiornare le tactical aircraft capacity and capabilities basate in Giappone, inclusi U.S. Air Force F-35A e U.S. Marine Corps F-35B. Entro il 2035 ci sarà una presenza permanente di oltre 300 F-35 nella regione dell’Indo-Pacifico”.

SAAB: I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2024 – Saab presenta i risultati per il secondo trimestre 2024. “Nel trimestre Saab ha registrato una forte acquisizione di ordini pari a 40 miliardi di corone svedesi, il secondo trimestre più alto nella storia dell’azienda. Il nostro portafoglio è posizionato in modo unico e stiamo rafforzando la nostra presenza sul mercato. Stiamo inoltre continuando a incrementare gli investimenti per capacità aggiuntiva e siamo completamente concentrati sull’acquisizione di competenze e sull’aumento della nostra forza lavoro”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Gli ordini ricevuti ammontano a 39.574 milioni di corone svedesi (14.315), con numerosi contratti di grandi dimensioni firmati e contabilizzati nel trimestre. Le vendite sono aumentate del 22% e ammontano a 15.170 milioni di corone svedesi (12.475), guidate dalla crescita in tutte le aree di business e in Combitech. L’EBIT è aumentato del 25% ed è ammonta a 1.331 milioni di corone svedesi (1.065). L’EBIT margin è aumentato all’8,8% (8,5). L’utile netto è aumentato del 27%, a 1.012 milioni di corone svedesi (798). L’utile per azione è migliorato a 1,85 corone svedesi (1,44), dove il numero di azioni è stato adeguato in base al frazionamento azionario 4:1 implementato nel trimestre. Operational cash flow pari a -2.251 milioni di corone svedesi (-1.548), si riferisce alla tempistica dei pagamenti ai clienti. Alla fine del periodo la posizione debitoria netta ammontava a 2,4 miliardi di corone svedesi (-3,7). Viene ribadito il full year 2024 outlook sulla crescita organica delle vendite, sulla crescita dell’EBIT e sul positive operational cash flow.

CIRRUS AIRCRAFT ALL’EAA VENTURE OSHKOSH – Cirrus Aircraft informa: “Ogni luglio, Oshkosh, Wisconsin, diventa la destinazione definitiva per gli appassionati di aviazione di tutto il mondo, ospitando l’EAA AirVenture Oshkosh. Questa celebrazione di una settimana attira oltre mezzo milione di visitatori e mette in mostra più di 10.000 velivoli, dai tesori vintage alle innovazioni all’avanguardia. Conosciuto semplicemente come “Oshkosh” tra gli appassionati di aviazione, questo evento non è solo un raduno ma un pellegrinaggio per chiunque sia appassionato di volo. Che tu sia un pilota esperto o un appassionato entusiasta, Oshkosh promette un’esperienza indimenticabile piena di air show spettacolari e seminari informativi”.