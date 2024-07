BNDES finanzia l’esportazione di 32 Embraer E175 ad American Airlines

La Brazilian National Bank for Economic and Social Development (BNDES) ha concluso il financing contract per l’esportazione di 32 Embraer E175 ad American Airlines.

“L’operazione, del valore di circa 4,5 miliardi di R$, avviene attraverso BNDES Exim Post-shipment, una linea di credito diretta della Banca per la commercializzazione di beni nazionali destinati all’esportazione.

L’annuncio è stato dato nel corso di una cerimonia presso la sede di Embraer a São José dos Campos, alla quale hanno partecipato il Brazilian President, Luiz Inácio Lula da Silva, il Brazilian Vice-President, Geraldo Alckmin, il Minister of Ports and Airports, Silvio Costa Filho e il president of BNDES, Aloizio Mercadante, insieme ad altre autorità.

Il sostegno di BNDES è stato fondamentale per l’industria aeronautica brasiliana, considerata strategica per il suo alto contenuto tecnologico, la creazione di posti di lavoro altamente qualificati e lo sviluppo di innovazioni con impatti sociali positivi”, afferma Embraer.

“Questo finanziamento contribuirà ad accelerare la produzione e l’esportazione dei nostri aerei verso American Airlines e darà impulso al neo-industrialization process del Brasile, aumentando l’innovazione e la competitività del Paese”, ha affermato Francisco Gomes Neto, president and CEO of Embraer. “BNDES, con la sua visione strategica, è stata fondamentale per lo sviluppo dell’industria nazionale attraverso il finanziamento delle esportazioni, l’accesso alle risorse di capitale circolante e gli investimenti in ricerca e sviluppo”.

“All’inizio dell’anno, American Airlines ha annunciato un ordine fermo per 90 E175, con diritti di acquisto per altri 43 velivoli. I jet saranno consegnati con 76 posti. Se tutti i diritti di acquisto verranno esercitati, il valore dell’accordo supererà i 7 miliardi di dollari, secondo il prezzo di listino. Il valore degli ordini fermi è stato incluso nel portafoglio ordini di Embraer nel primo trimestre 2024″, prosegue Embraer.

“BNDES è il principale partner di Embraer e ha supportato l’esportazione di oltre 1.300 aerei dal 1997. Si tratta di un finanziamento che supera la somma di 25 miliardi di dollari nel corso degli anni. Il mantenimento di questo sostegno contribuisce a far sì che l’azienda brasiliana rimanga una delle tre maggiori al mondo nella produzione di aerei, generando posti di lavoro qualificati e reddito in Brasile”, afferma il Bank’s president, Aloizio Mercadante.

“Oltre alle esportazioni, BNDES sostiene anche l’Embraer’s innovation investment plan. A febbraio la Banca ha approvato un finanziamento di 500 milioni di R$ (90 milioni di dollari USA), attraverso BNDES Mais Inovação, affinché l’azienda possa sviluppare nuovi prodotti, processi e tecnologie digitali per guadagni in efficienza, produttività e anche per la sustainable air mobility, con un focus sulla transizione energetica e sulla riduzione delle emissioni di carbonio”, continua Embraer.

“BNDES è impegnata nell’innovazione dell’industria aerospaziale brasiliana per renderla sempre più competitiva e sostenibile, con la capacità di espandere i mercati e sviluppare nuove tecnologie, in linea con il Mais Produção Plan del governo federale brasiliano, nell’asse di un’industria più esportatrice e innovativa focalizzato su prodotti ad alto valore aggiunto”, spiega José Luís Gordon, Director of Productive Development, Innovation, and Foreign Trade of BNDES.

“Storicamente, i paesi con industrie aeronautiche all’avanguardia hanno fornito perennial financing ai rispettivi produttori nazionali attraverso development banks (DBs) and export credit agencies (ECAs) nei rispettivi paesi. In Brasile, questo ruolo è svolto da BNDES. Il finanziamento della Banca integra il finanziamento fornito dal mercato privato e consente a Embraer di competere sul mercato estero su un piano di parità con i suoi concorrenti”, conclude Embraer.

