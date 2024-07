GE Aerospace firma l’UK MOD Defence Aviation Net Zero Charter

GE Aerospace ha firmato oggi la Defence Aviation Net Zero Charter dell’UK Ministry of Defence’s (MOD).

“Scott Keating, Regional GM, Sales & Business Development, Europe for Defense & Systems with GE Aerospace, si è unito all’Air Vice Marshal Shaun Harris CBE, Director Support and Chief Engineer Royal Air Force, per firmare la carta al Royal International Air Tattoo (RIAT).

Attraverso questa Carta, GE Aerospace e i suoi partner lavoreranno insieme per sfruttare le opportunità che migliorano l’efficacia operativa e supportano gli sforzi del MOD nella Defence Aviation Net Zero Strategy“, afferma GE Aerospace.

“Ciò segna un significativo passo avanti nei nostri sforzi per collaborare e condividere le migliori pratiche con i nostri partner, per garantire che la defence aviation contribuisca positivamente alle Net Zero ambitions del governo britannico e all’obiettivo ambizioso della Royal Air Force di raggiungere Net Zero entro il 2040”, ha affermato Keating.

Shaun Harris ha aggiunto: “La Defense Aviation deve essere in grado di mantenere la sua capacità di operare a livello globale, per difendere il Regno Unito e i suoi alleati in un ambiente climatico in cambiamento, riducendo allo stesso tempo in modo significativo le nostre emissioni di carbonio. Una forte collaborazione con l’industria è essenziale in questo lavoro, quindi la Royal Air Force è lieta che GE Aerospace sia diventata l’ultima firmataria della UK Defence Aviation Net Zero Charter”.

“Siamo onorati di aderire alla UK MOD’s Defence Aviation Net Zero Charter. Questa partnership sottolinea il nostro sostegno alle UK’s Net Zero ambitions”, afferma Amy Gowder, President and CEO, Defense & Systems with GE Aerospace. “Collaborando con i nostri partner e condividendo le migliori pratiche, miriamo a promuovere innovazioni tecnologiche che riducano le emissioni, migliorando al tempo stesso l’efficacia delle defence aviation operations”.

GE Aerospace onora i veterani negli Stati Uniti e nel Regno Unito

GE Aerospace ha annunciato al Royal International Air Tattoo nel Regno Unito che donerà 150.000 dollari a due enti di beneficenza separati che sostengono i veterani nella transizione dal servizio militare alla forza lavoro civile e oltre. La donazione sarà condivisa da Hiring our Heroes negli Stati Uniti e Forces Employment Charity nel Regno Unito.

“GE Aerospace è impegnata a sollevare le persone nel luogo in cui viviamo e lavoriamo e abbiamo un impegno di lunga data a sostegno della armed forces community”, afferma Amy Gowder, President and CEO, Defense and Systems, GE Aerospace. “Siamo orgogliosi di impiegare migliaia di veterani negli Stati Uniti e nel Regno Unito e la nostra donazione aiuterà ancora più membri del servizio ad avere successo nel settore privato”.

“GE Aerospace ha annunciato la sua donazione durante una cerimonia di firma, rafforzando il suo impegno formale nei confronti dei veterani del Regno Unito firmando nuovamente l’Armed Forces Covenant. L’azienda ha aderito per la prima volta all’Armed Forces Covenant nel 2014 e questa nuova firma riconosce il contributo che i membri del servizio, i veterani e le famiglie dei militari continuano a dare all’azienda, alle comunità e ai rispettivi paesi.

GE Aerospace offre ai veterani l’accesso a un leadership training and placement program for transitioning veterans (GE Aerospace impiega più di 20 persone all’anno attraverso il Military Officers Leadership Program) e supporta un active employee resource group per la sua veteran community”, afferma GE Aerospace.

“A nome della Forces Employment Charity, esprimo la nostra più profonda gratitudine a GE Aerospace per la generosa donazione di 75.000 dollari”, ha affermato Alistair Halliday, CEO, Forces Employment Charity. “Questo contributo è determinante nel portare avanti la nostra missione di sostenere e responsabilizzare i veterani e le loro famiglie. Il vostro sostegno ci consente di continuare a fornire servizi e risorse a coloro che hanno servito la nostra nazione. Grazie per essere al nostro fianco in questo lavoro vitale”.

“Hiring Our Heroes è onorata di affiancare GE Aerospace mentre lavoriamo per collegare i talenti militari con carriere significative che consentano loro di prosperare”, ha affermato Eric Eversole, president of Hiring Our Heroes. “Questo contributo rappresenta un investimento importante nei veterani della nostra nazione e nelle loro famiglie, aprendo la strada al loro successo nelle carriere civili”.

“GE Aerospace continua a essere il datore di lavoro preferito dai veterani e dai riservisti che hanno servito le loro nazioni.

GE Aerospace continua a sostenere il DOD SkillBridge Program, che consente ai membri del servizio statunitense di acquisire una preziosa esperienza di lavoro civile attraverso formazione specifica del settore, apprendistati o stage, prima della transizione completa alla vita civile, assumendo più di 40 membri del servizio all’anno attraverso il programma”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)