Rolls-Royce nomina Chris Cholerton Chair della sua engine leasing joint venture

Rolls-Royce informa: “Chris Cholerton, Group President and member of the Rolls-Royce Executive Team, è stato nominato Chair of Alpha Partners Leasing Limited (APL), la holding company del suo engine leasing business, Rolls-Royce & Partners Finance, e dell’asset management business, Aether Asset Management.

Chris ha una profonda esperienza nel settore aerospaziale, avendo precedentemente guidato le Rolls-Royce’s Civil Aerospace and Defence divisions”.

Chris Cholerton ha affermato: “Sono lieto di unirmi al Board of APL e non vedo l’ora di lavorare con il Board, il CEO Bobby Janagan e il leadership team, per sostenere la crescita e il successo dell’azienda”.

“Dal 1989, Rolls-Royce & Partners Finance ha svolto un ruolo fondamentale nell’aiutare i clienti Rolls-Royce ad accedere a finanziamenti competitivi per i loro spare engines. Rolls-Royce & Partners Finance è stato il primo engine leasing business ad ottenere un investment grade credit rating ed è il principale finanziatore dei Rolls-Royce spare engines.

Più recentemente, APL ha lanciato il suo Aether Asset Management business, in collaborazione con Rolls-Royce, per servire meglio i clienti che accedono a short-term lease engines come parte del Rolls-Royce TotalCare® engine health and maintenance service.

Anche Seamus Murphy, Rolls-Royce Director of Group Finance and Performance Management, è stato nominato membro dell’APL Board”, prosegue Rolls-Royce.

Bobby Janagan, Chief Executive Officer of APL and Rolls-Royce & Partners Finance, ha affermato: “Non vedo davvero l’ora di lavorare a stretto contatto con Chris e Seamus. Entrambi apportano una significativa esperienza, conoscenza del settore e competenza”.

“APL è una joint venture tra Rolls-Royce e GATX. Aether Asset Management è l’exclusive manager del Rolls-Royce central pool of engines a supporto del suo TotalCare® service”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)