Eve Air Mobility presenta il primo Full-Scale eVTOL Prototype e annuncia altri due Suppliers

Eve Air Mobility ha annunciato un significativo progresso nell’assemblaggio del suo primo full-scale eVTOL prototype. Durante il 45° Farnborough Airshow, la società ha presentato l’aeromobile in costruzione presso l’Embraer test facility di Gaviao Peixoto, stato di San Paolo, Brasile.

“Il nostro team globale di ingegneri ha dimostrato eccezionale dedizione e competenza per assemblare con successo il nostro primo full-scale eVTOL prototype”, afferma Johann Bordais, CEO of Eve Air Mobility. “Si tratta di una pietra miliare significativa che sottolinea il nostro impegno per la sicurezza, l’accessibilità e l’innovazione. Ora che rivolgiamo la nostra attenzione verso la preparazione di una rigorosa campagna di test, non stiamo semplicemente creando un aeromobile, ma stiamo costruendo un ecosistema completo di soluzioni che daranno forma al futuro della Advanced Air Mobility industry”.

“Oltre al lancio del suo prototipo, Eve ha anche annunciato di aver completato la selezione dei principali fornitori per il suo eVTOL aircraft. Mentre Eve avanza nella fase successiva di sviluppo, l’eVTOL prototype dispone già di una serie di campagne di test complete. Queste campagne sono progettate per valutare meticolosamente ogni aspetto del funzionamento e delle performance dell’aeromobile, dalle capacità di volo alle caratteristiche di sicurezza. Queste preziose informazioni svolgeranno un ruolo importante nel perfezionamento del design e della funzionalità dell’aeromobile”, afferma Embraer.

“Questa fase di test approfonditi avvia il prossimo passo fondamentale nel nostro viaggio”, ha affermato Bordais. “Garantisce che il nostro eVTOL soddisfi gli elevati standard e le aspettative che ci siamo prefissati in termini di performance e sicurezza”.

“Attraverso il suo rapporto con Embraer, il terzo produttore di aeromobili al mondo, Eve è in grado di sfruttare i 55 anni di esperienza di Embraer nello sviluppo, progettazione, certificazione e produzione di aeromobili mentre sviluppa il suo eVTOL. Inoltre, i clienti trarranno vantaggio dall’accesso a una global network esistente di service and support locations, fondamentali per garantire operazioni affidabili, sicure ed efficienti.

Con lettere di intenti per 2.900 eVTOL, l’aeromobile di Eve utilizza otto eliche dedicate per il volo verticale e ali fisse per volare in crociera, senza alcun cambiamento nella posizione di questi componenti durante il volo. Il concept prevede un electric pusher alimentato da doppi motori elettrici che forniscono ridondanza di propulsione, con l’obiettivo di garantire i massimi livelli di performance, sicurezza, dispatch reliability e bassi costi di esercizio.

Eve continua a sviluppare un portafoglio completo di services and operations solutions. Ciò include Vector, un esclusivo Urban Air Traffic Management software progettato per ottimizzare e scalare le Urban Air Mobility operations in tutto il mondo”, conclude Embraer.

Eve nomina i fornitori per eVTOL Interior and Power Distribution System

Eve Air Mobility (“Eve”) ha nominato Diehl Aviation come progettista e produttore di interni e ASE come fornitore del power distribution system per il suo electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft.

“Crediamo fermamente che l’aggiunta di Diehl Aviation e ASE a un già forte elenco di fornitori globali garantisca che saremo in grado di mantenere il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti di produrre un eVTOL capace e di alta qualità”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “Ciascuno dei nostri fornitori sta firmando rapporti a lungo termine che coprono l’intero ciclo di vita dell’aeromobile. Non vediamo l’ora di lavorare con Diehl e ASE su tutte le fasi del nostro sviluppo e della produzione, compresi prototypes, production and aftermarket service and operational support”.

“Diehl Aviation, leader del settore nella progettazione, sviluppo e produzione di integrated solutions for aircraft cabin, è stata selezionata per progettare e produrre gli interni dell’eVTOL aircraft di Eve. Diehl lavorerà a stretto contatto con il team di ingegneria e progettazione di Eve per trasformare la visione dell’azienda per una cabina innovativa e confortevole in realtà, per offrire la migliore esperienza di volo ai passeggeri.

ASE, fornitore di livello mondiale di electrical power systems for aerospace and defence industry, svilupperà e produrrà il Primary High Voltage Power Distribution System, il Primary Low Voltage Power Distribution System e l’High Voltage DC-DC converter che connetterà i due sistemi a bordo dell’eVTOL. ASE ha una consolidata esperienza nella progettazione, sviluppo, integrazione, produzione e supporto di electrical power systems per molteplici tipologie di aeromobili”, afferma Embraer.

“L’anno scorso la società ha annunciato che la sua prima eVTOL production facility sarà situata nella città di Taubaté, stato di San Paolo, Brasile. Con una produzione totale prevista fino a 480 aerei all’anno, Eve sta pianificando di espandere la capacità del sito su base modulare, con quattro moduli di uguali dimensioni con una capacità di 120 aeromobili all’anno. Ciò fornirà un approccio di investimento disciplinato ed efficiente in termini di capitale, man mano che il mercato cresce”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)