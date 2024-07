Gli ordini e gli accordi di oggi per Boeing durante il secondo giorno del Farnborough Airshow

Macquarie AirFinance effettua il primo ordine diretto con Boeing per 20 737 MAX

Boeing e Macquarie AirFinance hanno annunciato che il lessor ha effettuato il suo primo ordine diretto per aeromobili Boeing. L’acquisto di 20 737-8 raddoppia il portafoglio ordini esistente di 737-8 di Macquarie AirFinance, acquisito da ALAFCO Aviation Lease and Finance Co. nel 2023.

Espandendo il suo 737 MAX portfolio, Macquarie AirFinance amplierà la sua flotta di aerei di nuova generazione a basso consumo di carburante per soddisfare la crescente domanda delle sue compagnie aeree clienti.

“La continua espansione e rinnovamento della nostra flotta sottolinea la nostra fiducia nelle forti prospettive di crescita futura del trasporto aereo commerciale globale. Questo ordine aumenta il nostro attuale portafoglio ordini OEM a 86 aeromobili e consentirà ai nostri partner aerei di accedere ai più moderni fuel-efficient aircraft”, afferma Eamonn Bane, CEO of Macquarie AirFinance.

Noto per la sua versatilità, il 737-8 può trasportare fino a 210 passeggeri in base alla configurazione con un’autonomia fino a 3.500 miglia nautiche (6.480 km).

“Mentre il rinnovamento della flotta a corridoio singolo prende slancio, la scelta del 737-8 da parte di Macquarie AirFinance consentirà ai suoi clienti di eliminare gradualmente gli aerei più vecchi e di utilizzare i jet più efficienti del settore”, ha affermato Stephanie Pope, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Lessors come Macquarie AirFinance sono partner chiave per Boeing e per le nostre compagnie aeree clienti, supportando le consegne degli aerei e offrendo soluzioni finanziarie ai vettori che desiderano rinnovare o far crescere le proprie flotte con il 737 MAX”.

Boeing e Clear Sky lanciano una partnership per aiutare a decarbonizzare l’aviazione

Boeing e Clear Sky, una società di investimento dedicata alla sostenibilità dell’aviazione, stanno unendo le forze per accelerare le soluzioni di sostenibilità per l’aviazione. Come progetto iniziale, le aziende aiuteranno a testare e far progredire la tecnologia all’avanguardia di Firefly Green Fuels per aumentare la produzione di SAF nel Regno Unito.

Firefly trasforma la materia prima dei rifiuti in SAF attraverso la hydrothermal liquefaction (HTL). Questo processo utilizza il calore e l’alta pressione per convertire i rifiuti in olio biogreggio e biochar, una sostanza polverosa che può essere utilizzata come fertilizzante. Secondo un’analisi indipendente, il SAF prodotto da questa materia prima abbondante ma non sfruttata riduce le emissioni di CO2 durante il ciclo di vita di oltre il 90% rispetto al tradizionale carburante per aerei a base di petrolio.

Il consorzio di investitori e partner strategici guidato da Clear Sky, tra cui Boeing, investirà nella nuova tecnologia di Firefly.

“Il SAF offre la più grande opportunità per decarbonizzare l’aviazione e la sfida collettiva del settore di portarla su scala globale richiede nuovi percorsi sostenibili”, ha affermato Brian Moran, Boeing’s chief sustainability officer. “Clear Sky combina molti anni di esperienza negli investimenti con la conoscenza delle sfide della decarbonizzazione dell’aviazione. La tecnologia di Firefly ha un potenziale di trasformazione poiché la materia prima per il SAF, i rifiuti fognari, è accessibile in tutte le regioni del mondo.

“In un mondo in cui la domanda di SAF supera l’offerta disponibile, Firefly sta aprendo la strada a un carburante competitivo in termini di costi e disponibile a livello globale”, ha affermato James Hygate, CEO di Firefly. “Con il supporto di Clear Sky e Boeing, stiamo procedendo verso il nostro obiettivo di produzione commerciale nel Regno Unito entro il 2029 e di rapida replica in tutto il mondo”.

Oltre a supportare Firefly, Boeing e Clear Sky stanno avviando una partnership di investimento internazionale incentrata su soluzioni di sostenibilità che abbracciano l’aviazione e i settori adiacenti come quelli chimici e dei materiali. Le aree di interesse includono SAF, propulsione alternativa, rimozione del carbonio, materiali avanzati e riciclaggio.

“Boeing è senza dubbio un leader nel portare avanti il percorso di decarbonizzazione dell’aviazione”, ha affermato Krishnan Narayanan, socio fondatore di Clear Sky. “Siamo lieti di collaborare con Boeing per ampliare Firefly con altri progetti che saranno annunciati in futuro”.

Boeing e Antonov collaboreranno su progetti di difesa

Boeing e Antonov Company hanno firmato un memorandum d’intesa per esplorare opportunità di collaborazione su progetti legati alla difesa.

“Siamo lieti di continuare a lavorare con la società Antonov per sostenere lo sviluppo e la crescita economica dell’Ucraina”, ha affermato Ted Colbert, presidente e CEO di Boeing Defence, Space & Security. “Questo accordo dimostra i nostri continui sforzi per trovare maggiori opportunità di lavorare con l’industria ucraina, come sottolineato dalla nostra firma dell’Ukrainian Defense Industry Compact all’inizio di quest’anno”.

Le aree di potenziale collaborazione individuate nell’accordo consistono nell’addestramento, nel supporto logistico e nei servizi di revisione dei Tactical Unmanned Aerial Systems, tra cui lo ScanEagle. Inoltre, le società esploreranno anche le opportunità per Antonov di fornire supporto tecnico a Boeing.

“Un’industria della difesa forte, innovativa ed efficiente è fondamentale per lo sviluppo economico sostenibile e la sicurezza nazionale e siamo estremamente entusiasti di collaborare con Boeing”, ha affermato Ievhen Gavrylov, CEO di Antonov Company. “Questo accordo offre un livello completamente nuovo di opportunità per implementare le soluzioni più recenti ed efficaci, oltre alla possibilità di progetti futuri con Boeing nel settore aerospaziale e della difesa”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)