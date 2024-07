Bell annuncia la consegna del 500° Bell 429

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato a Farnborough 2024 la consegna del 500esimo Bell 429. L’aeromobile è stato consegnato all’operatore latinoamericano Mendes Group e sarà utilizzato per il trasporto aziendale in Brasile.

“Bell è orgogliosa di celebrare la 500esima consegna a Group Mendes con il quarto Bell 429”, ha affermato John Ramos, managing director, Latin America. “La piattaforma Bell 429 gode di una notevole reputazione in termini di prestazioni con una crescente presenza globale e migliorerà notevolmente le capacità di Group Mendes”.

“Il Bell 429 è uno degli elicotteri bimotore leggeri più avanzati della sua categoria. Offre velocità, range e hover performance eccezionali e offre agli operatori uno state-of-the-art single pilot IFR helicopter con il massimo supporto in servizio. Il potente e affidabile Bell 429 serve l’intero spettro di segmenti tra cui air medical, public safety, oil & gas, utility, and corporate.

Recentemente, il Bell 429 ha superato le 735.000 total fleet hours”, afferma Bell Textron.

“La 500esima consegna del Bell 429 segna un risultato storico significativo per la piattaforma e costituisce una testimonianza del valore che offre alla nostra base di clienti globale”, ha affermato Danny Maldonado. Chief Commercial Officer, Bell. “La flotta Bell 429 continua a crescere in tutti i segmenti di missione, in particolare per corporate travel, public safety and emergency medical transportation. Nel corso della storia dell’aeromobile, Bell ha introdotto numerosi miglioramenti alla piattaforma per superare i requisiti della missione”.

“Il Bell 429 è dotato di due motori Pratt & Whitney Canada PW207D1/D2 che offrono ai clienti affidabilità ed eccellenti economie operative. Offre un fully integrated glass cockpit, advanced drive system e best-in-class SBAS navigation and Instrument Flight Rules (IFR) capability. È il primo elicottero certificato attraverso il processo MSG-3, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione per gli operatori. Il Bell 429 è inoltre dotato di una cabina spaziosa e di porte laterali extra-large da 60 pollici, nonché di IFR capability, certificata per single or dual pilot operations”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)