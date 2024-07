Embraer rivela upgrade al suo Commercial E-Jet Range

Embraer ha rivelato upgrade in tutta la sua commercial jet product line up. Gli aggiornamenti sull’E195-E2, E190-E2 ed E175, inclusi miglioramenti nel consumo di carburante e nel range, nell’avionica e aggiornamenti della cabina, sono stati annunciati al Farnborough Air Show. Oltre a migliorare l’efficacia operativa, queste misure garantiscono anche un valore attuale netto di 6 milioni di dollari per aereo in 15 anni in termini di riduzione dei costi e entrate aggiuntive.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Puntiamo a migliorare continuamente i nostri aerei e questi aggiornamenti annunciati oggi – riduzione del consumo di carburante e delle emissioni; range più elevato; miglioramento della passenger and cabin experience; aggiunta di nuove tecnologie e connettività- sono un’ottima notizia sia per i nostri clienti che per i loro ospiti. Embraer si impegna a fornire ai nostri clienti i jet più sicuri, più efficienti, più confortevoli”.

Miglioramenti dell’E175 – Aggiunta di funzionalità E2, cappelliere più grandi e illuminazione d’atmosfera, connettività satellitare multibanda, sedili Recaro, next generation weather and data avionics.

L’E175 sta ricevendo una serie di upgrade, dopo l’ultimo aggiornamento del 2016 che ha migliorato il consumo di carburante del 6,4%. I miglioramenti, disponibili per i clienti su richiesta, si concentrano su cabin and passenger experience, oltre all’aggiornamento di alcuni sistemi avionici per essere più in linea con quelli dell’E2.

La E175 overhead luggage bin capacity raddoppierà le sue dimensioni per essere simile a quella dell’E2. Saranno disponibili anche la mood cabin lighting, come quella vista sull’E2, così come i nuovi sedili Recaro.

La connettività satellitare sarà presto disponibile per la prima volta sull’E175, un grande vantaggio per i viaggiatori d’affari e per coloro che vogliono rimanere connessi in cielo. La connettività satellitare sia in banda Ku che in banda Ka sarà disponibile per il retrofit entro il 2026.

Infine, le data transfer solutions e il weather radar verranno aggiornate per adattarsi alle capacità dell’E2. Ciò consentirà la trasformazione digitale e il recupero wireless dei dati di volo e sarà disponibile entro il quarto trimestre 2024. Il next generation weather radar fornirà turbulence detection and alert, predictive windsheer detection, 3-D volumetric scanning e sarà disponibile entro il secondo trimestre 2026.

Miglioramenti dell’E2 – Fuel burn, improved range, GTF time on wing improved, enhanced take off system, cabin optimisation

Il fuel burn su entrambi gli E2 è migliorato del 2,5%, rendendo l’E195-E2 più efficiente del 12,5% rispetto al competitor aircraft più vicino. All’entrata in servizio l’E2 era notevolmente più efficiente nei consumi di quanto pubblicizzato. I migliori burn rates riscontrati dalle compagnie aeree nelle operazioni nel mondo reale sono stati ora ratificati. A ciò contribuisce anche il miglioramento del bleed management system che effettua meno spillamenti, richiedendo meno carburante al motore. Il miglioramento vale 1 milione di dollari per aereo e rafforza la posizione dell’E2 come aereo più sostenibile nel mercato a corridoio singolo.

Il range dell’E195-E2 è stato aumentato a 3.000 nm. Recentemente è stato certificato il nuovo Max Take Off Weight di 62.500 kg che, combinato con il minor consumo di carburante, fornisce questo miglioramento del range.

I miglioramenti ai motori GTF aumenteranno il time on wing del 10%. Ciò si ottiene ottimizzando la climb thrust, riducendo quindi il degrado del motore e aumentando il time on wing. Si prevede che ciò farà risparmiare agli operatori 0,5 milioni di dollari in 15 anni.

Embraer ha anche presentato per la prima volta il suo E2 Enhanced Take Off System. Questo automatic take off system produce una rotazione e una traiettoria di volo più precisi ed efficienti, riducendo la lunghezza richiesta e il carico di lavoro del pilota, il che significa più payload e più range da aeroporti difficili. Ciò garantisce all’E2 le migliori performance della categoria da aeroporti come London City, Firenze e Santos Dumont. Ad esempio, aggiungendo 350 NM nel range da LCY.

L’ottimizzazione della cabina sull’E195-E2 ha consentito a Embraer di inserire una fila aggiuntiva di quattro posti nella maggior parte delle configurazioni. Ad esempio, un aereo configurato per 136 posti, ora sarebbe in grado di ospitare 140 passeggeri. Il numero massimo di posti rimane 146. Ora saranno disponibili anche i sedili Recaro. Una fila di posti in più può generare entrate extra per le compagnie aeree equivalenti a 4,5 milioni di dollari per aereo in un periodo di 15 anni.

