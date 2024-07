Avation posiziona un nuovo ATR 72-600 presso JCAS Airways in Giappone

ATR annuncia la firma di una lettera di intenti tra la compagnia aerea startup giapponese JCAS Airways e il lessor Avation PLC con sede a Singapore, per il leasing di un ATR 72-600.

“Questo traguardo segna l’impegno di JCAS Airways ad avviare le operazioni con il turboelica di nuova generazione di ATR. La consegna è prevista per la fine del 2025. Le rotte iniziali collegheranno Kansai a Toyama e Yonago.

L’accordo fa seguito ad un recente ordine effettuato da Avation per 10 ATR 72-600 lo scorso maggio. Il collocamento di questo primo aereo, ben prima della sua consegna, è un chiaro segnale positivo da parte del mercato, che dimostra il suo dinamismo e la liquidità dell’ATR come asset.

L’ATR 72-600 è la scelta perfetta per espandere la connettività nazionale e regionale nel mercato giapponese. È l’aereo di riferimento per gli operatori giapponesi che desiderano offrire ai propri passeggeri un’esperienza di viaggio superiore e a basse emissioni, nonché per lessors e investitori che mirano a costruire un portafoglio interessante con un elevato valore residuo”, afferma ATR.

Seiji Shirane, Chief Executive Officer at JCAS Airways, ha dichiarato: “Il risultato di oggi è un traguardo importante che ci avvicina al lancio delle nostre operazioni, con partner di grande esperienza al nostro fianco: il lessor Avation e il produttore di aerei regionali ATR. Le comunità giapponesi fanno molto affidamento sui collegamenti aerei regionali per qualsiasi cosa, dall’assistenza sanitaria al commercio, agli affari e al turismo, e JCAS Airways contribuirà a rivitalizzare il nostro Paese, rilanciando la sua economia, rendendo accessibili le esperienze culturali e mantenendo un’ancora di salvezza vitale per gli isolani del Giappone”.

Jeff Chatfield, Executive Chairman of Avation PLC, ha commentato: “Ci congratuliamo con JCAS Airways per la decisione di selezionare l’ATR 72-600 come aereo preferito per espandere i viaggi aerei regionali in tutto il Giappone, con Avation PLC come leasing partner”.

“Siamo entusiasti di assistere al successo del posizionamento degli aeromobili di Avation e di accogliere JCAS Airways nella famiglia ATR”, ha affermato Alexis Vidal, SVP Commercial, ATR. “Questa partnership strategica non solo rafforza la presenza di ATR in Giappone, ma evidenzia anche la natura dinamica del nostro mercato e l’innegabile fascino dell’ATR 72-600. Le sue prestazioni ineguagliabili, l’efficienza nei consumi e il comfort dei passeggeri lo rendono la scelta ottimale per gli operatori che cercano di sfruttare tutto il potenziale della connettività regionale. Supporteremo JCAS Airways nel suo viaggio per fornire un trasporto aereo affidabile e conveniente ai passeggeri in tutto il Paese”.

“ATR si impegna a lavorare a stretto contatto con Avation e JCAS durante tutto il processo di consegna dell’aeromobile e oltre, fornendo supporto e competenze completi per garantire il successo del lancio delle operazioni”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)