Airbus: nuovi ordini nel quarto giorno del Farnborough Airshow

flynas firma un accordo per ulteriori 75 aeromobili A320neo Family e 15 A330neo

flynas, la principale compagnia aerea low cost dell’Arabia Saudita, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Airbus per 75 aeromobili A320neo Family e 15 A330-900. Questo accordo strategico amplierà la capacità e il raggio d’azione della compagnia aerea e migliorerà le capacità complessive della sua flotta.

L’ordine è stato firmato durante il Farnborough International Airshow alla presenza del President of the General Authority of Civil Aviation (GACA) of Saudi Arabia, H.E. Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, del Chairman of the Board of NAS Holding Ayed Al Jeaid, flynas Chief Executive Officer & Managing Director, Bandar Almohanna, e dell’Airbus Chief Executive Officer, Commercial Aircraft, Christian Scherer.

I nuovi aerei si uniranno alla flotta all-Airbus del vettore che serve rotte internazionali, domestiche e regionali. Il nuovo A330-900 vanterà una configurazione a due classi, accogliendo fino a 400 passeggeri.

“Siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente la nostra partnership di lunga data con Airbus”, ha affermato Bander Almohanna, CEO and Managing Director of flynas. “La A320neo Family offre performance operative eccezionali e vantaggi ambientali, permettendoci di offrire esperienze di viaggio uniche e a basso costo. Inoltre, l’A330neo migliorerà le nostre capacità a lungo raggio con la sua tecnologia avanzata ed efficienza, supportando al contempo i nostri piani di crescita e il Saudi Arabia’s pilgrim program”.

Christian Scherer, Airbus Chief Executive Officer, Commercial Aircraft, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere la nostra partnership con flynas attraverso questo importante traguardo sia per gli aerei A320neo che per gli A330-900. L’A330neo consentirà a flynas di crescere ulteriormente nei widebody markets, beneficiando della commonality unica di Airbus. Entrambi i tipi di aeromobili offrono a flynas la perfetta versatilità ed economia per espandersi in nuovi mercati, offrendo ai loro passeggeri l’esperienza e il comfort di cabina più recenti. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione di successo con flynas, mentre si imbarcano in questo nuovo entusiasmante capitolo”.

“L’aggiunta dell’aeromobile A330-900 sosterrà gli ambiziosi piani di crescita di flynas. La compagnia aerea prevede significativi miglioramenti in termini di efficienza operativa, combinando il nuovo aeromobile widebody con la A320neo fleet esistente. L’A330-900 offre maggiore capacità e range a seat costs senza eguali, garantendo a flynas di competere efficacemente nel mercato regionale in crescita, un’area chiave per la compagnia aerea.

L’A330neo offre un’economia operativa imbattibile, è dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, di nuove ali e di una serie di innovazioni aerodinamiche che si traducono in una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 rispetto agli aerei concorrenti della generazione precedente. L’A330neo è in grado di volare per 8.150 nm/15.094 km senza scalo, offrendo il massimo comfort con più spazio per i passeggeri, con un nuovo sistema di illuminazione, i più recenti sistemi di intrattenimento a bordo e piena connettività in tutta la cabina.

Come tutti gli aeromobili Airbus, la A330 Family è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il produttore punta a far sì che i suoi aerei abbiano una capacità per 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

Abra Group firma un protocollo d’intesa per cinque A350-900

Abra Group (majority investor di Avianca e Gol) ha firmato un Memorandum of Understanding (MOU) per cinque A350-900 per espandere ulteriormente le sue operazioni internazionali a lungo raggio e aumentare la capacità. Ciò è in linea con i piani strategici del Gruppo volti a offrire a milioni di passeggeri una maggiore connettività verso nuove destinazioni su rotte a lungo raggio.

Adrian Neuhauser, CEO di Abra Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questo accordo con Airbus. Riteniamo che l’arrivo di questi cinque A350, che offrono ai passeggeri la migliore esperienza della categoria, sono più efficienti nei consumi e hanno un costo per posto inferiore rispetto agli aerei della concorrenza, ci consentirà di rafforzare il nostro impegno per rendere i viaggi più accessibili e responsabili. Ciò significa anche prezzi migliori per i clienti con una migliore connettività tra il nostro continente e l’Europa, e consoliderà ulteriormente Abra come uno dei gruppi di trasporto aereo più grandi e competitivi in America Latina. La selezione degli aerei è coerente con gli annunci strategici che abbiamo fatto quest’anno e porta avanti la nostra visione a lungo termine”.

Benoît de Saint-Exupéry, Executive Vice President Sales of the Commercial Aircraft business, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere Abra Group sostenere l’A350 per continuare la sua missione di rafforzamento della connettività aerea tra l’America Latina e il resto del mondo. La selezione dell’A350 lo riafferma come leader indiscusso nei viaggi a lungo raggio”.

“Airbus ha venduto oltre 1.300 aeromobili in America Latina e nei Caraibi e detiene una quota di mercato leader nel settore degli aerei passeggeri in servizio. In tutta la regione ne sono operativi circa 800, con un portafoglio ordini quasi 500. Dal 1994, Airbus si è assicurata il 75% degli ordini netti nella regione.

Come tutti gli aerei Airbus, l’A350 è già in grado di operare con fino al 50% di SAF. Airbus punta a far sì che i suoi aerei abbiano una capacità fino a 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)