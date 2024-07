News Brevi – 25.07.2024

ENAC: INCONTRO DEL PRESIDENTE ENAC CON IL CHIEF STRATEGY OFFICER DI LUFTHANSA – Il Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Pierluigi Di Palma ha incontrato oggi Joerg Eberhart, Chief Strategy Officer di Lufthansa. Si è trattato di un primo incontro istituzionale, dopo il recente via libera della Commissione Europea alla integrazione, da sempre supportata da Enac, tra la compagnia tedesca e ITA Airways che verrà perfezionata nei prossimi mesi. Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Piena sintonia con Mr. Eberhart sulla necessità di una visione comune per favorire la crescita del settore, nel rispetto della tutela dei diritti dei passeggeri e della qualità dei servizi, e per garantire una maggiore offerta, a fronte di una domanda sempre più rilevante. In particolare l’aeroporto di Roma Fiumicino, la porta d’ingresso del nostro Paese, potrà essere riconosciuto come uno dei 6 hub del gruppo Lufthansa teso a sviluppare collegamenti intercontinentali, ben inserito nella strategia industriale della nuova alleanza”.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL 36° STORMO – Martedì 23 luglio, presso l’aeroporto militare Antonio Ramirez di Gioia del Colle, sede del glorioso 36° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare, è avvenuto il passaggio del testimone alla guida del Reparto tra il Colonnello Massimiliano Pomiato, Comandante uscente, e il Colonnello Antonino Massara, Comandante entrante. La cerimonia, che ha visto quale suo momento particolarmente significativo il simbolico passaggio di mano della Bandiera di Guerra tra i due Comandanti, è stata presieduta dal Comandante della 1ª Regione Aerea e del Comando Forze da Combattimento di Milano, Generale di Squadra Aerea Luigi Del Bene, e si è svolta alla presenza di tutto il personale del Reparto schierato e di numerose Autorità civili, militari e religiose locali. Posto alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento di Milano, il 36° Stormo, dotato di velivoli Eurofighter, è uno dei cinque Reparti di volo dell’Aeronautica Militare che assicurano, 365 giorni l’anno e senza soluzione di continuità, il Servizio di Sorveglianza dello Spazio Aereo Nazionale e NATO. Lo Stormo, inoltre, contribuisce costantemente all’incremento della Difesa dello Spazio Aereo dei Paesi dell’Est Europa ed è attualmente impegnato in un’importante esercitazione aerea di rilevanza internazionale in Australia e Giappone (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LA GRECIA DIVENTA IL NUOVO MEMBRO DELLA F-35 LIGHTNING II GLOBAL ALLIANCE – Il governo greco ha finalizzato la sua intenzione di procurarsi 20 aerei Lockheed Martin F-35 Lightning II firmando una lettera di offerta e accettazione (LOA) attraverso un U.S. government Foreign Military Sale. La LOA prevede anche un’opzione per 20 aeromobili aggiuntivi. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla Grecia nell’F-35”, ha affermato l’Air Force Lt. Gen. Mike Schmidt, director and program executive officer, F-35 Joint Program Office. “L’F-35 fornirà capacità eccezionali all’Hellenic Air Force, creerà l’interoperabilità tra i nostri alleati e rafforzerà l’efficacia per tutta la NATO”. “Per diversi decenni, l’Hellenic Air Force è stata nostra partner ed è per noi un onore continuare questa relazione mentre la Grecia diventa la diciannovesima nazione ad aderire al programma F-35”, ha affermato Bridget Lauderdale, Lockheed Martin’s vice president and general manager of the F-35 program. “L’F-35 è l’unico caccia adatto a rafforzare la sovranità e la capacità operativa della Grecia con gli alleati”. Ad oggi, gli F-35 operano da 32 basi in tutto il mondo, con 10 nazioni che utilizzano gli F-35 sul territorio nazionale. Ci sono quasi 1.000 aerei operativi con più di 860.000 ore di volo in tutta la flotta.

AERONAUTICA MILITARE: TERZO CORSO IN “NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI” PER EXECUTIVE – Si è conclusa giovedì 18 luglio, presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze, la terza edizione del corso di “negoziazione e gestione dei conflitti” per Executive che ha visto protagonisti 18 Generali e Colonnelli dell’Aeronautica Militare. Il Corso, organizzato dal Reparto per la Formazione Didattica e Manageriale (Re.Fo.Di.Ma.) dell’ISMA e condotto dagli avvocati Federico Antich e Claudia Caluori, si prefigge di analizzare e individuare le più efficaci tecniche e strategie negoziali attraverso le quali poter gestire situazioni conflittuali – tanto a livello interpersonale quanto a quello organizzativo. Questa edizione ha visto anche la partecipazione dell’avvocato distrettuale dello Stato di Firenze Gianni Cortigiani e della dott.ssa Daniela Iacovone, consulente presso l’Ufficio del Consigliere diplomatico del Ministro della Difesa, che hanno arricchito gli incontri attraverso la condivisione della propria esperienza professionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL POLITECNICO DI TORINO ADERISCE AL PROGETTO EUROPEO “FRONTIERS” PER SUPPORTARE IL GIORNALISMO SCIENTIFICO – Il Politecnico di Torino si impegna per far crescere un giornalismo scientifico di qualità e aderisce come “Host institution” al progetto “Frontiers” supportato dallo European Research Council della Commissione Europea, strettamente collegato ai temi della ricerca di base e con un’attenzione particolare alla diffusione del metodo scientifico e al coinvolgimento del pubblico e dei policy maker. L’Ateneo mette a disposizione di giornalisti/e ed esperti/e di comunicazione un periodo di residenza di 3-5 mesi a partire da marzo 2025 presso le strutture del Politecnico, per sviluppare un proprio progetto di giornalismo scientifico o comunicazione. Per aderire è necessario contattare l’Ateneo, scrivendo all’indirizzo comunicazione@polito.it, e presentare entro il 25 settembre 2024 il proprio progetto al consorzio che gestisce l’iniziativa Frontiers e si occuperà della selezione dei progetti da finanziare. Durante il periodo di soggiorno i giornalisti/e e comunicatori/trici saranno supportati economicamente dal progetto e il Politecnico di Torino metterà a disposizione un ufficio, servizi di accoglienza e la possibilità di accedere ai laboratori di ricerca connessi allo svolgimento del progetto. L’argomento scientifico del progetto potrà essere multidisciplinare e basato su uno o più dei laboratori di ricerca collegati a progetti ERC dell’Ateneo (in corso di svolgimento oppure terminati di recente) che si sono resi disponibili, garantendo accesso ai laboratori di ricerca e occasioni di dialogo con il gruppo di ricerca. Maggiori informazioni sulla candidatura del Politecnico e sul progetto Frontiers sono disponibili online a questa pagina: https://frontiers.media/resources/database-of-research-projects-and-institutions/.

LOT POLISH AIRLINES VOLERA’ A LISBONA DAL 3 FEBBRAIO 2025 – LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, espande continuamente la sua rete di rotte europee e lancerà un nuovo servizio dal 3 febbraio 2025: la compagnia aerea polacca collegherà il suo hub globale di Varsavia con Lisbona. Inizialmente i voli saranno operati cinque volte a settimana (lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica). Dal 24 febbraio 2025 la compagnia aerea opererà questa rotta quotidianamente. LOT Polish Airlines utilizzerà moderni Boeing 737 per questi voli, con un tempo di viaggio di poco più di quattro ore a tratta. I nuovi voli LOT Polish Airlines tra Varsavia e Lisbona – LO 425: Partenza da Varsavia alle 10:15, arrivo a Lisbona alle 13:25 ora locale – LO 426: Partenza da Lisbona alle 14:25, arrivo a Varsavia alle 19:30 ora locale. Lisbona è quindi un’altra città europea all’interno della rete di rotte di LOT Polish Airlines. Quest’anno la compagnia aerea aveva già annunciato nuovi voli, tra gli altri, per Innsbruck, Lione e Oradea, nonché la ripresa di servizi che non venivano operati da tempo, come per Atene e Larnaca. “LOT Polish Airlines sta implementando costantemente la strategia di espansione quinquennale annunciata nel 2023 e volerà quindi in Portogallo per la prima volta”, sottolinea Amit Ray, Director Italy, DACH Markets and India and Head of Global Corporate and Strategic Sales at LOT Polish Airlines. “Contemporaneamente al rinnovamento e all’espansione della nostra flotta, potremo adattare progressivamente la nostra rete di rotte e aumentare le frequenze sui collegamenti particolarmente richiesti”.

AIR CANADA SI UNISCE AL TEAM CADENCE PER L’HFR PROJECT – Air Canada informa: “Air Canada ha confermato oggi di essersi unita al team Cadence, che ha presentato una risposta alla richiesta di proposte per l’High Frequency Rail project, una nuova rete ferroviaria interurbana nel corridoio tra Windsor e Quebec City, un progetto di fondamentale importanza per il Canada e canadesi. In qualità di compagnia di bandiera canadese, Air Canada consente ai canadesi di viaggiare a casa e in tutto il mondo. I collegamenti con altre modalità di trasporto, come la ferrovia o l’autobus, fanno parte delle soluzioni che la compagnia sta già sviluppando per offrire l’opzione di mobilità più rilevante, rispondendo in modo sostenibile alle esigenze specifiche di ciascuno dei suoi clienti. A lungo termine, il contributo delle sue competenze al team Cadence consentirà alla compagnia aerea di contribuire all’integrazione armoniosa di una futura rete ferroviaria interurbana con gli hub aeroportuali esistenti nel corridoio Quebec-Windsor, a beneficio di tutti i viaggiatori. La partecipazione e gli impegni di Air Canada nei confronti del team Cadence non richiedono alcuna divulgazione supplementare e, pertanto, Air Canada non farà ulteriori commenti”.

SOCCORSO AEREO: FOCUS SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ NON MOTORIE – Una Tavola Rotonda tenutasi lo scorso 18 luglio nella “Sala Micheli” della base dell’Aeronautica Militare di Poggio Renatico, sede del Comando Operazioni Aerospaziali (COA), ha avuto come tema il soccorso aereo destinato a persone in possesso di disabilità non motorie. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con il Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare. L’evento ha visto la partecipazione non solo di personale militare legato al mondo del SAR (acronimo di Search and Rescue, cioè ricerca e soccorso), ma anche di professionisti ed operatori del settore sanitario e del volontariato. Insieme ad essi, rappresentanti dei Vigili del Fuoco, della sanità pubblica, della Croce Rossa Italiana, del C.N.R., dell’Università di Pisa e del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Moltissimi gli interlocutori che hanno mostrato la volontà di fornire il proprio contributo affinché le best practice illustrate siano utilizzabili da tutti gli operatori del soccorso. L’impegno assunto è quello di partire da alcune “buone pratiche” individuate (come avvicinarsi, comunicare, creare fiducia, mettere in sicurezza un individuo con disabilità sensoriali, cognitive, psicologiche, psichiatriche, neuropsichiatriche e disturbo dello spettro autistico) ed implementare moduli di addestramento dedicati per chi è chiamato ad effettuare i soccorsi. Tra gli obiettivi prefissati inoltre, l’inserimento nelle esercitazioni di settore anche di scenari che simulino il soccorso a persone con tali tipi di disabilità. Il tutto, nell’ottica del miglioramento continuo dei processi, col fine di fornire a chi effettua la ricerca e il soccorso aereo non solo una conoscenza e una consapevolezza maggiori sulle specificità del disabile non motorio, ma anche accorgimenti, strumenti pratici e indicazioni operative per portare in salvo una vita umana (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONDOR: ANCHE I PASSEGGERI POSSONO CONTRIBUIRE ALLA TUTELA DEL CLIMA – Condor informa: “Quando si vola, le emissioni di CO2 e la tutela del clima sono sempre più al centro dell’attenzione: chi vola in vacanza o per far visita a parenti e amici può ora scegliere con Condor come contribuire a un futuro migliore e più pulito. Condor offre su tutti i voli diversi pacchetti con i quali i clienti possono sostenere l’uso del SAF e progetti selezionati di protezione del clima. Inizialmente sostengono tre progetti concreti che Condor ha selezionato insieme all’organizzazione no-profit per la protezione del clima myclimate. L’importo del contributo volontario per il clima può essere stabilito durante il processo di prenotazione o successivamente fino alla partenza. D’ora in poi gli ospiti Condor riceveranno anche informazioni sulla quantità di CO2 prodotta in media per il posto prenotato. Sono disponibili in totale otto pacchetti climatici tra cui scegliere. Il primo pacchetto clima da 50 kg di CO2 può essere prenotato anche dai clienti esistenti al prezzo di 19,99 euro. Chi desidera considerare oltre al volo anche il viaggio verso l’aeroporto, può acquistare tramite Condor anche contributi per il clima per quantità di CO2 maggiori rispetto a quelle sostenute per il proprio volo Condor”. Peter Gerber, CEO di Condor: “Il senso di responsabilità e la sostenibilità sono una parte essenziale della nostra cultura aziendale. Siamo consapevoli che l’impatto ecologico delle nostre azioni deve essere considerato per garantire il successo aziendale a lungo termine, sia nella nostra sede in Germania che nelle numerose destinazioni verso cui voliamo”. I tre progetti selezionati verranno realizzati in Europa, Africa e Caraibi. Oltre all’introduzione del contributo per il clima, Condor sostiene l’obiettivo del settore aeronautico di diventare CO2 neutral entro il 2050 attraverso la riduzione e la compensazione di CO2. Anche il rinnovamento della flotta fornisce un contributo significativo a questo scopo. Da marzo 2024, sulle rotte a lungo raggio di Condor vengono utilizzati solo nuovi aeromobili A330neo. Da allora, il percorso di ammodernamento sulle rotte a corto e medio raggio è continuato con 43 ordini per A32Xneo. Una volta completata la modernizzazione, Condor disporrà della flotta più giovane d’Europa. Nell’ambito dell’InnoFuels project, la compagnia aerea si impegna inoltre a rendere più tangibile l’utilizzo di carburanti rigenerativi, ponendo così un’altra importante pietra miliare per l’utilizzo di carburanti a basse emissioni. Condor è anche attivamente coinvolta nel “100 Flights Trail” del Climate Neutral Aviation Working Group, che verifica se i non-CO2 effects, come le contrails, possono essere evitati.

DELTA: LE OPERAZIONI SONO TORNATE ALLA NORMALITA’ DOPO L’INTERRUZIONE IT DI VENERDI’ SCORSO – Delta informa: “Mercoledì i team Delta hanno assistito a un significativo ritorno all’affidabilità operativa, con solo 48 voli cancellati alle 16:30 EDT. Si prevede che le normali operazioni continuino giovedì e oltre. Tutte le cancellazioni di mercoledì erano legate all’avvio mattutino, con zero cancellazioni principali aggiunte durante il giorno. Il numero di bagagli smarriti continua a essere significativamente ridotto grazie a importanti iniziative in tutti gli hub Delta per riunire i passeggeri con i bagagli, tramite consegna a terra o tramite voli operativi. Nel frattempo, la produttività all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta – il più grande hub di Delta – ha raggiunto il suo punto più alto a mezzogiorno da quando l’interruzione di CrowdStrike ha interrotto per la prima volta le operazioni. Ciò indica un movimento normale per i clienti, l’equipaggio e gli aeromobili Delta. Anche i tempi di attesa dei clienti per ricevere assistenza sono diminuiti, con tempi medi di attesa per chiamate e messaggi con scesi al di sotto dei 2 minuti”.

WARNER BROS. WORLD™ YAS ISLAND ABU DHABI ESTENDE LA SUA PARTNERSHIP CON ETIHAD AIRWAYS – Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi, il più grande parco a tema al coperto della regione, annuncia un’estensione della sua partnership con Etihad Airways, segnando una pietra miliare nel percorso del parco a tema. “Questa collaborazione porterà l’entusiasmo di Warner Bros. World nei cieli con il lancio del primo Warner Bros. World branded aircraft. Il velivolo è stato presentato al pubblico il 25 luglio durante un evento di lancio tenutosi al Warner Bros. World. Questo evento di presentazione è stato una grande celebrazione della creatività, del divertimento e dell’innovazione, mettendo in mostra la partnership unica e ponendo le basi per un viaggio straordinario. La partnership tra Warner Bros. World ed Etihad Airways rappresenta la più grande collaborazione per il parco a tema fino ad oggi. Nell’ambito di questa iniziativa, un aereo di Etihad Airways, il Boeing 787-10 Dreamliner, è stato decorato in modo creativo con i personaggi iconici della Warner Bros. Inoltre, tutti i giovani ospiti fino a 10 anni che volano sui voli più lunghi di Etihad Airways riceveranno i nuovissimi Warner Bros. World Kids Pack che verranno lanciati su tutta la rete quest’estate. Pieni di creatività, questi pacchetti sono progettati per intrattenere i giovani viaggiatori con attività che li ispirano a disegnare i loro eroi preferiti e a impegnarsi in una serie di attività divertenti durante il volo. In aggiunta, Warner Bros. World Abu Dhabi farà debuttare anche la sua lounge dedicata ai bambini con brand esclusivo all’interno della lounge Etihad Airways presso lo Zayed International Airport in Abu Dhabi. Questa lounge trasporterà i viaggiatori nell’universo di Warner Bros. World™ Abu Dhabi, offrendo un’esperienza unica nel suo genere”, afferma Etihad Airways. Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Basandoci sulla solida reputazione che ci siamo costruiti come compagnia aerea a misura di famiglia, siamo entusiasti di portare la nostra partnership con Warner Bros. World al livello successivo. Il nostro Looney Tunes and DC Super Hero themed aircraft porterà i brand verso destinazioni in tutto il mondo, promuovendo una delle tante attrazioni di Abu Dhabi. Non vediamo l’ora di accogliere sempre più visitatori ispirati a visitare la nostra casa, Abu Dhabi, e in particolare di deliziare i nostri piccoli ospiti VIP mentre viaggiano con noi”.

LEONARDO RISPONDE ALLE ESIGENZE DI GESTIONE DEI BAGAGLI – Leonardo informa: “Dopo la flessione legata al Covid-19, il trasporto aereo e il numero di passeggeri hanno superato i livelli del periodo precedente alla pandemia. Per rispondere alle esigenze legate alla gestione dei bagagli, punto fondamentale nell’organizzazione di un aeroporto, a Genova Sestri Ponente, Leonardo sviluppa soluzioni che sfruttano anche propulsione contact-less, sensoristica IoT (Internet of Things) e intelligenza artificiale. Questo tipo di sistemi offre vantaggi come maggiore velocità di smistamento e risparmio energetico, ma soprattutto la garanzia che le proprie valigie non vengano perse o danneggiate durante il viaggio. Le soluzioni di Leonardo sono già impiegate in oltre 30 aeroporti nel mondo, da Roma a Hong Kong, passando per Francia, Germania, Medio Oriente e a breve anche Stati Uniti”.

JETBLUE AUMENTA LA SUA OFFERTA A BOSTON E NEL NEW ENGLAND – JetBlue ha annunciato oggi diversi cambiamenti strategici per investire e crescere in tutto il New England, aggiungendo il 20% di posti in più nella regione entro questo inverno. La compagnia aerea aggiungerà più voli al Boston Logan International Airport (BOS) e in altri aeroporti del New England, nonché il lancio di un servizio per la prima volta dal Manchester-Boston Regional Airport (MHT) in Manchester, New Hampshire. JetBlue è all’avanguardia sia a Boston che nel New England, vantando il maggior numero di mainline service da Boston. “Siamo incredibilmente orgogliosi delle nostre forti radici a Boston e nel New England, un luogo che ha sempre abbracciato la nostra visione di tariffe basse ed esperienze di viaggio superiori”, ha affermato Marty St. George, president of JetBlue. “Il nostro impegno verso Boston e i nostri fedeli clienti in tutto il New England è costante mentre continuiamo a innovare e migliorare il nostro prodotto. Con ogni nuovo sviluppo miriamo a offrire comfort e convenienza ancora maggiori, garantendo che la scelta dei nostri clienti sia facile e che ricevano sempre il meglio che JetBlue ha da offrire”. Manchester sarà il decimo aeroporto con servizio JetBlue nel New England, compreso il servizio recentemente annunciato da Presque Isle, Maine, che verrà lanciato a settembre. I voli JetBlue da Manchester saranno lanciati a gennaio con un servizio per la Florida, compresi voli giornalieri tutto l’anno per Orlando e un servizio stagionale invernale per Fort Lauderdale – l’unico volo diretto programmato su questa rotta – e Fort Myers. I voli per Manchester sono ora in vendita e completeranno l’attività principale di JetBlue a Boston Logan, offrendo ai clienti JetBlue in tutta la regione una maggiore scelta.

RTX RIPORTA I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2024 – RTX ha riportato i risultati del secondo trimestre 2024. Reported sales pari a 19,7 miliardi di dollari, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente e del 10% su base organica. Adjusted sales pari a 19,8 miliardi di dollari, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. GAAP EPS pari a $0,08, Adjusted EPS di 1,41 dollari, in aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Operating cash flow di 2,7 miliardi di dollari, free cash flow di 2,2 miliardi di dollari. Company backlog che si attesta a 206 miliardi di dollari. “RTX ha ottenuto ottime prestazioni operative nel secondo trimestre, con una crescita organica delle vendite del 10%, un’espansione dell’adjusted margin in tutti e tre i segmenti e un free cash flow di 2,2 miliardi di dollari”, ha affermato Chris Calio, RTX President and CEO Chris Calio. “La forza dei nostri mercati finali e la performance del primo semestre ci danno la fiducia necessaria per aumentare il nostro outlook for adjusted sales and adjusted EPS per l’intero anno. Con un portafoglio ordini di 206 miliardi di dollari e una domanda senza precedenti in tutto il nostro portafoglio, siamo concentrati sull’attuazione degli impegni assunti con i clienti grazie al nostro CORE operating system, investendo in tecnologie e capacità innovative e sfruttando l’ampiezza e la portata di RTX per guidare valore a lungo termine”.

PRATT & WHITNEY RIPORTA I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2024 – Pratt & Whitney ha registrato nel secondo trimestre 2024 reported sales pari a 6,802 miliardi di dollari, in aumento del 19% rispetto all’anno precedente. L’aumento delle vendite è stato determinato da un aumento del 33% in commercial OE, da un aumento del 16% in military e da un aumento del 15% nell’aftermarket commerciale. L’aumento delle vendite commerciali è dovuto principalmente al volume più elevato e al mix favorevole nel mercato post-vendita, nonché al GTF OE volume più elevato e al mix favorevole. L’aumento delle vendite militari è stato determinato da un volume di supporto più elevato su più piattaforme. Reported operating profit di 542 milioni di dollari, in crescita del 136% rispetto all’anno precedente. Su adjusted basis, l’operating profit di 537 milioni di dollari è aumentato del 23% rispetto all’anno precedente.