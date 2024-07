Ryanair celebra 25 milioni di passeggeri a Cagliari

Ryanair oggi ha celebrato il traguardo di 25 milioni di passeggeri all’aeroporto di Cagliari dall’inizio delle operazioni, 17 anni fa.

“Quest’estate Ryanair opererà oltre 400 voli a settimana verso 38 destinazioni chiave come Bologna, Goteborg, Cracovia, Roma, Milano e Porto“, afferma Ryanair.

Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è entusiasta di festeggiare i 25 milioni di passeggeri all’aeroporto di Cagliari dall’inizio delle operazioni, 17 anni fa. Il nostro operativo Summer ‘24 offre 38 rotte tra cui destinazioni top come Bologna, Goteborg, Cracovia, Roma, Milano e Porto, offrendo ai clienti/visitatori di Cagliari una scelta ancora più ampia per le vacanze estive, alle tariffe più basse d’Europa.

Ryanair esorta il governo regionale della Sardegna a seguire l’esempio della Calabria, eliminando l’addizionale municipale per tutte le compagnie aeree e i passeggeri. Ryanair potrebbe fornire altri 2 milioni di posti all’anno in Sardegna, migliorando la connettività tutto l’anno.

Per festeggiare i 25 milioni di passeggeri all’aeroporto di Cagliari, i clienti/visitatori possono ora prenotare una meritata vacanza per l’estate ’24 a partire da €21,99 sola andata per viaggiare fino a ottobre 2024 su Ryanair.com, da prenotare il 1°agosto.”

Fabio Mereu, amministratore delegato di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha commentato: “In 17 anni di collaborazione con l’Aeroporto di Cagliari, Ryanair ha raggiunto tanti importanti traguardi ed è cresciuta fino a diventare la prima compagnia aerea del nostro scalo. Celebriamo oggi i 25 milioni di passeggeri Ryanair nel principale aeroporto sardo convinti che la solidità della partnership che abbiamo saputo creare nel tempo con il vettore porterà ancora grandi soddisfazioni e un network sempre più ricco e vario”.

(Ufficio Stampa Ryanair – SOGAER – Photo Credits: Ryanair)