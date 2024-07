Embraer rivela nuovi sviluppi negli Energia Concepts e rivela il 2024 Market Outlook

Embraer rivela nuovi sviluppi negli Energia Concepts

Embraer ha rivelato nuovi sviluppi nei suoi sustainable aircraft concepts – Energia. Annunciato durante il Farnborough Airshow, Embraer ha ampliato la propria ricerca per includere velivoli da 50 posti, rispetto al precedente focus su 30 posti. Embraer ha inoltre ampliato la propria ricerca per includere Hydrogen Gas Turbine/Dual Fuel (GT/DF) approaches, aggiungendosi all’esplorazione delle Hybrid Electric and Fuel Cell technologies.

L’origine di questi sviluppi può essere fatta risalire direttamente all’Energia Advisory Group di Embraer. L’Energia Advisory Group, che si riunisce periodicamente, è un team esperto e competente di compagnie aeree, lessors, fornitori e altri esperti di aviazione che forniscono consulenza a Embraer sullo sviluppo di velivoli sostenibili. Con questo input e applicando l’esperienza ingegneristica di Embraer, non solo sulle nuove tecnologie di propulsione, ma nell’aerodinamica avanzata, nella progettazione strutturale, nell’integrazione dei sistemi, nella silenziosità e nel comfort superiore dei passeggeri, gli Energia concept mirano ad aeromobili sostenibili e commercialmente validi per il futuro.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Commercial Aviation di Embraer, ha dichiarato: “Continueremo a esplorare le esigenze dei nostri clienti e del settore man mano che le potenzialità tecnologiche, le infrastrutture e la regolamentazione si evolvono: prevediamo una potenziale entrata in servizio di un Energia concept nel decennio successivo. Vorrei ringraziare i membri dell’advisory group per aver generosamente dedicato il loro tempo e le loro competenze a questa importante sfida”.

Gli sviluppi degli Energia concept: Hybrid-Electric Concepts, Fuel Cell Concepts, Hydrogen/Dual fuel Concepts.

Embraer pubblica il 20-Year Market Outlook

Embraer ha pubblicato il Market Outlook 2024, le sue previsioni a 20 anni per le consegne di aerei commerciali nella categoria inferiore a 150 posti. Il rapporto è stato presentato in una conferenza stampa durante il Farnborough International Airshow.

“Il Market Outlook 2024 stima 10.500 ordini per nuovi jet e turboelica fino al 2043. Presenta inoltre analisi delle influenze e delle tendenze globali in sei regioni del mondo che influiscono sulla domanda di nuovi aeromobili.

La rilevanza della small narrowbody category è in aumento. Gli aerei più grandi non sono sempre ottimali dal punto di vista economico o operativo per i mercati a media e bassa densità, in particolare quando più frequenze giornaliere sono essenziali affinché quelle città rimangano ben collegate. Le flotte con questi aeromobili traggono vantaggio se integrate da narrowbody più piccoli nel segmento inferiore a 150 posti. Gli small narrowbody vanno dove i jet più grandi non possono, lo fanno più frequentemente e di solito con maggiore profitto. Con l’aumento della dimensione media degli aeromobili nelle principali regioni del mondo, riflesso del forte portafoglio ordini per i narrowbody da 200 posti, diventa chiaro che una flotta mista di narrowbody piccoli e grandi è il modo migliore per servire le diverse caratteristiche di un airline network”, afferma Embraer.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Commercial Aviation di Embraer, ha dichiarato: “Una flotta mista di jet sotto i 150 posti e narrowbody più grandi sarà la strategia di flotta di successo per i prossimi 20 anni. L’ambiente post-pandemia è diverso sotto molti aspetti. Il mix passeggeri business/leisure è diverso. I modelli di domanda sono diversi. L’e-commerce è in forte espansione. I vettori stanno aggiungendo capacità nei grandi mercati, ma le città più piccole devono ancora rimanere ben collegate agli airline networks con servizi aerei ad alta frequenza. Riteniamo che gli aerei della categoria inferiore a 150 posti siano i più efficienti ed economici per soddisfare tale esigenza”.

Il Market Outlook contiene anche un’analisi del cargo aircraft market e cita nuove opportunità per gli small-narrowbody freighters derivanti dalla prevista crescita del commercio online.

Global demand for new aircraft up to 150 seats

10.500 units

8.470 jets

2.030 turboprops

L’Embraer 2024 Market Outlook completo è scaricabile su www.embraercommercialaviation.com/marketoutlook.

Questi gli altri annunci durante il Farnborough Airshow 2024:

Embraer Services & Support espande il suo global services network

Embraer Services & Support sta accelerando il suo ritmo di crescita e consolidando il suo ruolo come uno dei principali motori di crescita per i prossimi anni, offrendo servizi altamente qualificati che combinano eccellenza operativa, esperienza del cliente e soluzioni innovative. La business unit ha annunciato diverse nuove iniziative, tra cui nuove MRO facilities, una full-flight simulators network expansion, la crescita del Pool Program, AHEAD (Aircraft Health Analysis and Diagnosis) update, connectivity solutions for E-Jets.

Embraer Services & Support ha espanso rapidamente la propria rete MRO in tutto il mondo durante lo scorso anno. La business unit ha raddoppiato la propria capacità per Executive Jets negli Stati Uniti, attraverso l’aggiunta di tre strutture MRO a Dallas Love Field, Cleveland e Sanford. In Europa, Embraer Services & Support ha annunciato inoltre che raddoppierà la propria capacità per gli Executive Jets a Le Bourget (Francia).

Cresce anche il full-flight simulator global network. Embraer Services & Support aprirà tre nuovi Commercial Aviation simulators in tutto il mondo. Le location verranno rese note prossimamente. In collaborazione con CAE, Embraer ha aperto quest’anno il primo simulatore E-Jets E2 della regione Asia-Pacifico a Singapore, vicino a Changi Airport, con l’obiettivo di supportare gli operatori E2 nella regione. Per gli Executive Jets, altri due simulatori inizieranno le operazioni, in luoghi da rivelare. CAE ed Embraer hanno appena lanciato un nuovo simulatore di volo completo a Burgess-Hill per il Phenom 300. Inoltre, presto sarà svelato un nuovo simulatore per il C-390 Millennium. Embraer dispone già di un simulatore di volo completo per l’aereo multimissione a São José dos Campos, in Brasile.

Anche il Pool program sta crescendo rapidamente. Dal 2023, più di 180 E-Jets hanno aderito al programma. Il programma attualmente supporta 66 compagnie aeree in tutto il mondo.

Embraer Services & Support ha inoltre introdotto aggiornamenti sostanziali alla piattaforma AHEAD (Aircraft Health Analysis and Diagnosis). Questi miglioramenti sono progettati per ottimizzare le operazioni di manutenzione. Le soluzioni avanzate di AHEAD sfruttano i dati per prevedere potenziali esigenze di manutenzione, facilitando la manutenzione predittiva per le flotte E-Jets.

Un altro importante aggiornamento di Embraer Services & Support è la E-Jets connectivity solution, poiché la business unit ha iniziato a offrire il prodotto insieme ai partner. Più di 30 E-Jets stanno ricevendo la soluzione in tutto il mondo, integrando ulteriormente le flotte degli operatori con il Wi-Fi veloce per i propri clienti.

Eve Air Mobility and Siemens energizzano la U.S. Advanced Air Mobility Industry

Attraverso un memorandum d’intesa, Eve Air Mobility (“Eve”) e Siemens Smart Infrastructure stanno collaborando per valutare l’infrastruttura elettrica e i servizi di gestione dell’energia necessari per supportare operazioni eVTOL sicure, efficienti e scalabili. Insieme, le due società collaboreranno per valutare gli electrical infrastructure and energy management services per gli aeromobili eVTOL negli Stati Uniti, man mano che il settore della Advanced Air Mobility (AAM) cresce.

“In qualità di leader di mercato nelle infrastrutture elettriche, Siemens è entusiasta di continuare a guidare l’evoluzione di questo settore futuristico, insieme a Eve Air Mobility”, ha affermato John Kasuda, Head of the Airports and Vertiports markets at Siemens Smart Infrastructure North America. “Il nostro rapporto con Eve formulerà l’approccio più apprezzato ai servizi energetici per aeroporti, vertiport, operatori eVTOL e altri stakeholder AAM”.

“Si prevede che i risultati e le intuizioni che Siemens ed Eve Air Mobility otterranno da questo sforzo di collaborazione informeranno la nostra strategia nella preparazione dell’ecosistema e nello sviluppo di servizi su larga scala per i clienti negli Stati Uniti e, potenzialmente, in tutto il mondo”, ha affermato Luiz Mauad, Vice President of Customer Services at Eve Air Mobility.

I servizi energetici che Siemens ed Eve stanno esplorando supporteranno l’infrastruttura elettrica e forniranno agli operatori di flotte la sicurezza necessaria per avviare e ampliare le operazioni AAM.

Embraer firma un contratto con DECEA per la modernizzazione del Brazilian Air Traffic Control System

Embraer ha annunciato durante il Farnborough International Airshow una pietra miliare significativa per il futuro del traffico aereo brasiliano. Atech, una società del gruppo Embraer specializzata in ingegneria dei sistemi, nonché in tecnologie di supporto decisionale e consapevolezza situazionale, ha firmato contratti con il Department of Airspace Control (DECEA).

I due nuovi contratti, per un totale di 17 milioni di dollari, mirano a modernizzare i centri di controllo e ad aggiornare le soluzioni strategiche per la gestione del flusso dello spazio aereo nazionale. Le soluzioni, SAGITARIO e SIGMA, sono state entrambe sviluppate da Atech in collaborazione con la Brazilian Airspace Control System Implementation Commission (CISCEA/DECEA).

SAGITARIO è un sistema essenziale per la gestione del traffico aereo in tutto il Brasile. SIGMA è una soluzione completa per la gestione dei flussi di traffico aereo, che ottimizza la gestione delle informazioni.

La firma di questi nuovi contratti rafforza la partnership di lunga data tra Atech e DECEA, consolidando la posizione dell’azienda come leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per il settore dell’aviazione brasiliana.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)