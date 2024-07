Gli ordini di CFM International al Farnborough Airshow 2024

Avolon espande il suo CFM portfolio con un ordine per 150 motori LEAP-1A

Avolon, una delle principali global aviation finance company, ha annunciato un ordine per 150 motori LEAP-1A per equipaggiare 75 nuovi aeromobili della famiglia Airbus A320neo. L’accordo include anche i diritti di acquisto per 150 ulteriori motori LEAP-1A.

E’ il più grande LEAP-1A order mai effettuato da un lessor.

“Questi motori alimenteranno il nostro portafoglio ordini di aeromobili della famiglia A320neo e ci metteranno in una posizione eccellente per soddisfare le esigenze dei nostri clienti narrowbody fino al 2030 e oltre”, ha affermato Andy Cronin, CEO di Avolon. “L’innovazione dei motori è stata uno degli strumenti chiave per ridurre le emissioni e sostenere il percorso di decarbonizzazione del settore. Siamo lieti di continuare la nostra forte partnership con CFM International e entusiasti di sfruttare i loro motori per supportare la transizione della nostra flotta verso una tecnologia più efficiente nei consumi”.

Avolon, che è cliente CFM sin dal suo lancio nel 2010, ha un portafoglio di 323 velivoli con motori CFM, inclusi CFM56 e LEAP, oltre a 180 velivoli alimentati con motori LEAP su ordinazione.

“Avolon e CFM hanno costruito una partnership fantastica e siamo onorati della continua fiducia dimostrata da questo ordine”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Siamo orgogliosi del ruolo che abbiamo avuto nella crescita e nel successo di Avalon. La nostra promessa ora è quella di continuare a fornire prodotti e supporto di livello mondiale su cui loro e i loro clienti fanno affidamento ogni giorno”.

“La famiglia di motori CFM LEAP garantisce consumi di carburante ed emissioni di CO2 inferiori dal 15 al 20%, nonché un significativo miglioramento del rumore, rispetto ai motori della generazione precedente. Con oltre 3.300 velivoli alimentati da motori LEAP in servizio, il motore ha consentito ai clienti CFM di evitare 35 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Il motore è stato il nuovo prodotto di maggior successo nei 50 anni di storia di CFM, con il più rapido ramp-up di engine flight hours mai registrato nel settore, superando 50 milioni di ore in soli otto anni”, afferma CFM International.

Nordic Aviation Capital seleziona i motori LEAP-1A per gli A321neo Family

Nordic Aviation Capital (NAC), leader globale nel leasing di aeromobili, ha annunciato un ordine per dieci motori LEAP-1A, per equipaggiare cinque aeromobili della famiglia Airbus A321neo. L’accordo include anche opzioni per due ulteriori aeromobili della famiglia A321neo con motori LEAP.

“Siamo lieti di firmare il nostro primo ordine diretto con CFM, rafforzando ulteriormente il nostro rapporto con il principale fornitore di motori per la famiglia A320neo/A321neo”, afferma Norman C.T. Liu, Presidente e CEO di Nordic Aviation Capital.

“Con questo ordine, NAC si è rivolta a CFM per contribuire a far crescere il suo portafoglio a corridoio singolo e portare il nostro rapporto a un livello successivo”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Abbiamo già lavorato insieme su vari accordi di acquisto e retrolocazione per aeromobili alimentati da motori CFM56 e LEAP. Siamo onorati e lieti di dare ora il benvenuto a NAC nell’elenco dei clienti CFM”.

Il portafoglio di NAC comprende aeromobili della famiglia Airbus A320ceo con motori CFM56-5B, aeromobili Boeing 737NG con motori CFM56-7B, aeromobili A320neo con motori LEAP-1A e aeromobili 737 MAX con motori LEAP-1B, che riflettono tutti i recenti investimenti della società nel narrowbody market.

Macquarie AirFinance firma un accordo per 40 motori LEAP-1B

Macquarie AirFinance ha finalizzato un accordo per 20 aerei Boeing 737 MAX alimentati da 40 motori LEAP-1B.

“Siamo molto lieti di annunciare il nostro ultimo ordine di motori CFM LEAP per la flotta Boeing 737 MAX”, ha affermato Eamonn Bane, Chief Executive Officer of Macquarie AirFinance. “Questo investimento sottolinea il nostro impegno nel fornire ai nostri clienti la tecnologia più efficiente e affidabile sul mercato. Le prestazioni avanzate e l’efficienza nei consumi dei motori LEAP sono in linea con il nostro obiettivo di supportare la crescita sostenibile e l’eccellenza operativa nel settore dell’aviazione”.

Macquarie AirFinance gestisce una flotta di oltre 160 aeromobili con motori CFM in servizio oggi, inclusi gli aeromobili della famiglia Boeing 737NG e Airbus A320ceo con motori CFM56, gli aeromobili 737 MAX 8 e A320neo con motori LEAP.

“Siamo felici di estendere la nostra lunga relazione con Macquarie”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Il raddoppio del portafoglio ordini LEAP-1B dimostra una grande fiducia in CFM e il nostro impegno è quello di garantire che continuiamo a guadagnare quella fiducia ogni giorno”.

(Ufficio Stampa CFM International)