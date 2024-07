CFM: i progressi nei test rafforzano la fiducia nella Open Fan Engine Architecture

CFM International ha annunciato i progressi che stanno accelerando il Revolutionary Innovation for Sustainable Engines (RISE) technology demonstration program, con oltre 250 test completati e nuove partnership di ricerca formate, mentre le tecnologie continuano a maturare sulla strada verso full-scale Open Fan tests. Gli ultimi aggiornamenti del programma sono stati condivisi al Farnborough International Airshow.

“Il lavoro che si svolge oggi sui test rigs e con partner di ricerca in tutto il mondo rappresenta un livello senza precedenti di sviluppo di nuove tecnologie nella storia di CFM”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Mentre CFM celebra il suo cinquantesimo anniversario, stiamo agendo secondo la nostra chiara ambizione di rendere il trasporto aereo più sostenibile. Con il RISE program, CFM cambierà, ancora una volta, il modo in cui le persone volano”.

La CFM RISE program activity si sta spostando da component-level evaluations a module-level tests.

Ad esempio, l’accordo della CFM parent company Safran Aircraft Engines con la French aerospace research agency ONERA per condurre test nella galleria del vento sta dimostrando le aerodynamic and acoustic performance degli Open Fan designs. Sono state completate più di 200 ore di test nella galleria del vento presso l’Onera Aerospace Lab utilizzando un modello in scala 1:5 di un Open Fan, inclusa una versione del modello montata su una demonstrator plane wing section per i test con Airbus. È stata inoltre condotta una high-speed, low-pressure turbine (LPT) test campaign con advanced turbine blades.

“Abbiamo compiuto progressi significativi nel nostro testing plan, che confermano i vantaggi dell’Open Fan propulsive system per la prossima generazione di single-aisle aircraft”, afferma Pierre Cottenceau, executive vice president of engineering and research & technology for Safran Aircraft Engines. “Abbiamo completato con successo test chiave su fan acoustics, aerodynamics and blade ingestion, e sulla high-speed, low-pressure turbine, portando avanti al contempo gli hybrid electric tests per la nostra suite di tecnologie pionieristiche”.

Inoltre, la CFM parent company GE Aerospace ha recentemente ottenuto un contratto con l’U.S. aerospace agency NASA per promuovere next-generation compressor, combustor and high-pressure turbine (HPT) technologies attraverso una engine compact core demonstration.

Dopo aver condotto il primo run di next-generation HPT blades and nozzles utilizzando un motore dimostrativo, GE Aerospace ha avviato una seconda HPT airfoil endurance campaign. Ciò dimostra come la durabilità sia uno dei principali obiettivi iniziali del RISE program. Sono stati inoltre avviati i test su next-generation compressor and combustion technologies, cercando di migliorare le capacità dei materiali e la comprensione di come i nuovi progetti di motori incidono sulle CO2 e non-CO2 emissions.

“Per cambiare il futuro del volo e renderlo più sostenibile, dobbiamo cambiare gli aircraft engine”, ha affermato Mohamed Ali, senior vice president of engineering for GE Aerospace. “In tutto il mondo i nostri ingegneri stanno raccogliendo questa sfida, sviluppando tecnologie rivoluzionarie per ottenere i necessari guadagni di efficienza. L’architettura Open Fan è la engine technology più promettente per aiutare l’industria a ridurre le emissioni, progettata per soddisfare o superare le aspettative dei clienti in termini di durata e per fornire un cambiamento radicale nella fuel efficiency, utilizzando carburanti per aerei convenzionali o alternativi”.

GE Aerospace e Safran Aircraft Engines contano ora più di 2.000 ingegneri a livello globale che supportano lo sviluppo delle tecnologie del RISE program e continuano ad assumere.

Il RISE program, presentato per la prima volta nel 2021, è uno dei technology demonstration programs più completi del settore aeronautico. Attraverso il RISE program, CFM sta sviluppando una serie di tecnologie pionieristiche, tra cui advanced engine architectures come Open Fan, compact core and hybrid electric systems, compatibili con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Per testare l’integrazione dell’architettura Open Fan da parte dei costruttori di aerei, erano stati precedentemente annunciati con Airbus i piani per una Open Fan flight technology demonstration.

Gli obiettivi del CFM RISE program includono la riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 del 20% rispetto ai commercial aircraft engines più efficienti oggi in servizio. Il SAF può ridurre le fuel lifecycle emissions fino all’80%. Le tecnologie sono inoltre in fase di convalida per soddisfare i più severi non-CO2 and noise emission requirements.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: CFM International)