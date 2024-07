Rolls-Royce: gli ordini e gli accordi durante il Farnborough Airshow 2024

Rolls-Royce accoglie con favore l’ordine di Virgin Atlantic per altri 14 motori Trent 7000

Rolls-Royce annuncia che Virgin Atlantic ha accettato di effettuare un ordine per 14 motori Trent 7000 aggiuntivi per sette Airbus A330neo. Il Trent 7000 è il motore esclusivo per l’aeromobile.

Gli aeromobili entreranno in servizio nel 2027 e si aggiungeranno all’attuale flotta Virgin Atlantic di A330-900 con motori Trent 7000.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce – Civil Aerospace, ha affermato: “Virgin Atlantic è un attuale cliente Trent 7000 e siamo lieti che abbiano scelto di tornare per sette Airbus A330neo, confermando la loro fiducia nella combinazione Trent 7000 e A330neo. Non vediamo l’ora di supportare questi nuovi aeromobili non appena entreranno in servizio”.

Corneel Koster, Chief Customer and Operating Officer, Virgin Atlantic, ha affermato: Sappiamo che i nostri clienti e gli equipaggi amano volare sull’A330neo. L’ordine di altri sette di questi splendidi aeromobili a basso consumo di carburante, alimentati dal motore Rolls-Royce Trent 7000, completa la trasformazione della nostra flotta e garantirà ai nostri clienti di continuare a godere della nostra pluripremiata esperienza in volo”.

Rolls-Royce e JSX firmano un 10-year $300m services agreement per la flotta di 162 motori AE 3007A del vettore

Rolls-Royce annuncia di aver firmato un TotalCare and SelectCare service agreement con JSX per la sua flotta di 162 motori Rolls-Royce AE 3007A, che equipaggiano la flotta di 77 aeromobili Embraer ERJ-145 ed ERJ-135 del vettore.

L’accordo, valutato 300 milioni di dollari in 10 anni, fornisce al vettore aereo prevedibilità e un costo noto per i servizi e la manutenzione della flotta. 127 motori saranno coperti da TotalCare; 35 motori saranno coperti da SelectCare con un’opzione di transizione della copertura in TotalCare. L’accordo coprirà i motori di JSX per 10 anni.

Da quando l’AE 3007 ha ottenuto la certificazione FAA/EASA nel 1995 per l’Embraer ERJ, sono stati consegnati oltre 3.200 motori per tutte le applicazioni e la flotta ha accumulato oltre 60 milioni di ore di volo. Equipaggia i regional jet twin-turbofan Embraer ERJ-145/140/135. La famiglia AE 3007 alimenta anche il Cessna Citation X, il jet Embraer Legacy e il Northrop Grumman Global Hawk/Triton.

Rolls-Royce accoglie il Memorandum d’intesa di Abra Group per cinque Airbus A350 con motore Trent XWB-84

Rolls-Royce accoglie un Memorandum d’intesa (MoU) di Abra Group per cinque aeromobili Airbus A350-900 con motore Trent XWB-84.

L’aeromobile espanderà ulteriormente le operazioni internazionali e aumenterà la capacità, in linea con i piani di crescita strategica e connettività di Abra Group. L’A350-900 sarà il più grande aeromobile operato da Abra Group.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha affermato: “Siamo lieti di accogliere questo Memorandum d’intesa per cinque Airbus A350 con motore Trent XWB-84, che lo rende il più grande aeromobile operato da Abra Group. È una dichiarazione delle loro ambizioni e siamo lieti di farne parte”.

Rolls-Royce assegna un contratto pluriennale da 85 milioni di sterline a Castle Precision Engineering di Glasgow

Rolls-Royce annuncia di aver assegnato alla società con sede a Glasgow, Regno Unito, Castle Precision Engineering, un contratto del valore di oltre 85 milioni di sterline per la produzione e la fornitura di precision machined critical rotating aero engine parts a Rolls-Royce.

Il nuovo accordo, che è stato approvato dal Segretario scozzese del governo del Regno Unito e che durerà fino alla seconda metà del decennio, prosegue un rapporto durato 40 anni con la società come fornitore dei suoi programmi Civil Aerospace, Defence e Business Aviation.

Rolls-Royce accoglie con favore l’accordo di flynas per 15 aeromobili Airbus A330neo con motore Trent 7000

Rolls-Royce accoglie con favore un Memorandum d’intesa da flynas per 15 aeromobili Airbus A330neo con motori Trent 7000. I motori saranno coperti dal servizio TotalCare di Rolls-Royce.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer – Civil Aerospace, Rolls-Royce ha affermato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a flynas come nuovo cliente Trent 7000 e TotalCare. Questa partnership dimostra l’impegno di flynas nel costruire un’operazione più sostenibile e non vediamo l’ora di supportare questi nuovi aeromobili quando entreranno in servizio”.

Rolls-Royce e Vietjet firmano un accordo TotalCare per 40 motori Trent 7000

Rolls-Royce annuncia di aver firmato un TotalCare service agreement con Vietjet per la flotta di 40 motori Trent 7000 che alimenteranno 20 aeromobili Airbus A330neo. L’ordine dei motori è stato annunciato al Singapore Airshow a febbraio di quest’anno.

L’accordo integrerà l’attuale copertura TotalCare della compagnia aerea per la flotta A330ceo con motore Trent 700.

Rob Watson, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha affermato: “Siamo lieti di annunciare questo accordo di servizio con Vietjet, in quanto stanno espandendo le loro attività in modo responsabile e sostenibile nei prossimi anni. Non vediamo l’ora di supportare la loro flotta Trent 7000 per molti anni con il nostro servizio TotalCare”.

Rolls-Royce accoglie con favore l’ordine di Japan Airlines per 20 Airbus A350-900

Rolls-Royce accoglie con favore l’ordine di Japan Airlines (JAL) per 20 aeromobili widebody Airbus A350-900, finalizzando un impegno annunciato all’inizio di quest’anno.

I nuovi A350-900 si uniranno alla flotta A350 del vettore che serve rotte internazionali. JAL ha ordinato un totale di 52 A350, di cui 18 in servizio.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce – Civil Aerospace, ha affermato: “Siamo lieti di accogliere l’ordine di Japan Airlines (JAL) per 20 Airbus A350-900. La decisione di JAL di ordinare aeromobili aggiuntivi conferma la loro fiducia nella combinazione Trent XWB e A350. Non vediamo l’ora di supportare questi nuovi aeromobili quando entreranno in servizio”.

Un Trent XWB-97 più robusto in Medio Oriente

Rolls-Royce informa: “Il motore Trent XWB è sinonimo di versatilità e affidabilità. Progettato specificamente per l’A350, è il large-aero engine più efficiente e il fastest-selling widebody engine.

L’intera famiglia di motori Trent attinge a decenni di esperienza, basandosi su innumerevoli innovazioni per rivoluzionare il modo in cui ci colleghiamo in tutto il mondo e accelerare il percorso verso un volo sostenibile.

Nel 2024 abbiamo annunciato un investimento pluriennale da 1 miliardo di sterline in ulteriori miglioramenti del motore, alcuni dei quali contribuiranno a raddoppiare il time on wing negli ambienti più difficili per il nostro Trent XWB-97, oltre a generare un miglioramento del 50% in ambienti benigni.

Il Trent XWB-97 è il nostro motore Trent con la spinta più elevata, il che lo rende anche il più caldo. Per gli ingegneri, questo ha stimolato la ricerca su come mantenere i nostri motori freschi e operativi negli ambienti caldi e difficili del Medio Oriente, popolari per i clienti.

L’accumulo di sabbia del deserto, o polvere minerale, è un problema comune per i motori che operano in queste regioni. La maggior parte dei danni si verifica durante il decollo e la salita, quando il motore è al massimo della sua temperatura”.

“Durante queste fasi di volo, la polvere viene attirata nel core del motore, frantumata in pezzi più piccoli e alla fine si scioglie sulle pale calde della turbina”, spiega Rory Clarkson, Engineering Associate Fellow – Engine Environmental Protection at Rolls-Royce. “Questa roccia fusa, descritta come Calcium Magnesium Alumino Silicate o CMAS, può infiltrarsi tra i componenti delle pale della turbina mentre si espandono e si contraggono nelle temperature variabili. Nel tempo, questo rompe la turbine blade thermal barrier, il che significa manutenzione più frequente e tempi di fermo per l’aereo”.

“In Rolls-Royce, abbiamo sviluppato e testato un nuovo rivestimento innovativo che aumenta la durata delle thermal barriers e prolunga il time on wing fino al 30%. Il rivestimento è costituito da un gadolinium zirconate che interagisce con il CMAS per aumentarne la viscosità, in modo che non penetri nel materiale allo stesso modo.

Attraverso la nostra vasta tradizione ed esperienza aerospaziale, nonché attraverso i dati sostanziali raccolti tramite i nostri avanzati sistemi di monitoraggio della salute dei motori, abbiamo sviluppato una profonda comprensione del comportamento dell’intero ciclo di vita dei nostri motori, il che significa che possiamo trasmettere tale sicurezza alle compagnie aeree.

Per i nostri clienti che operano in regioni come il Medio Oriente, investimenti come questi offriranno il vantaggio a lungo termine di ridurre la manutenzione e le revisioni, consentendo loro di volare in modo più affidabile per più tempo.

Il nostro innovativo CMAS coating è già in servizio per i clienti delle compagnie aeree. Accanto a questi miglioramenti, il nostro investimento da 1 miliardo di sterline continuerà a fornire un Enhancement package per Trent 1000, Trent 7000 e Trent XWB-84 nei prossimi anni, raddoppiando la durata per alcuni motori e aumentando il time on wing in tutto il portafoglio”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)