Lockheed Martin Sikorsky avanza alla fase successiva del Next Generation Rotorcraft Capability Program

La NATO Support and Procurement Agency (NSPA) ha assegnato a Lockheed Martin Sikorsky un contratto per studiare integrated platform concepts che potrebbero soddisfare i NATO next generation rotorcraft requirements attraverso il Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC) program.

“Sikorsky è pronta a progettare un rotorcraft prototype per il NATO’s NGRC concept study, per supportare la difesa in un ambiente globale in continua evoluzione. Anni di investimenti e rigorosi test di volo con più X2 technology demonstrators hanno dimostrato la sua capacità di cambiare il future airspace”, afferma Andy Adams, vice president of Sikorsky Future Vertical Lift. “Il nostro velivolo X2 metterà a frutto i punti di forza di Lockheed Martin insieme al contributo del nostro European Industry Group, come digital thread, advanced manufacturing, sustainment, training, weapon and mission system development, per fornire un integrated rotorcraft system che combina velocità, autonomia, manovrabilità e flessibilità operativa”.

“L’European Industry Group di Lockheed Martin Sikorsky comprende Tier-1 aerospace suppliers, come BAE Systems, ELT Group, ESG Elektroniksystem-und Logistik GmbH, GE Aerospace, Hellenic Aerospace Industry, Kongsberg, Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, MAGroup, Malloy Aeronautics, SAFRAN, Rheinmetall e TERMA. Questo gruppo industriale fornirà un contributo su come i loro prodotti possono supportare l’X2 integrated platform concept approach per far progredire le capacità della NATO e fornire una next generation rotorcraft solution.

Con oltre 1 miliardo di dollari investiti e 15 anni di test e voli, i Sikorsky X2 aircraft stanno dimostrando la loro mission relevance. Il rigoroso programma di test di volo dell’S-97 RAIDER technology demonstrator continua a fornire dati critici che si correlano a un prototipo virtuale e consentono a Sikorsky di sperimentare le capacità uniche che un X2 Technology rotorcraft può fornire”, afferma Lockheed Martin.

“La NGRC program initiative è iniziata nel 2022 e comprende Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Canada. Gli Stati Uniti e la Spagna stanno attualmente fungendo da osservatori. Nell’ambito del programma NGRC, la NATO sta cercando di sviluppare un medium-class, multi-role rotorcraft, destinato a sostituire i medium multi-role helicopters attualmente in servizio”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)