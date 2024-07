GE Aerospace: gli ordini e gli accordi durante il Farnborough Airshow 2024

American Airlines ordina 180 motori CF34 per alimentare la nuova flotta Embraer 175

GE Aerospace ha annunciato che American Airlines ha finalizzato un ordine per 180 motori CF34-8E più pezzi di ricambio per alimentare la sua flotta di 90 nuovi jet regionali Embraer 175.

“Il motore CF34 ha una lunga storia di successi con American Airlines e siamo grati che il team American ci stia riponendo nuovamente fiducia”, ha affermato Russell Stokes, Presidente e CEO, Commercial Engines and Services, GE Aerospace. “Questo ordine, insieme agli accordi con CFM annunciati questa primavera con American, evidenziano il nostro continuo successo nel fornire ai nostri clienti prodotti e servizi leader del settore”.

Oltre 7.500 motori CF34 sono in servizio presso oltre 900 Regional and Business Jet operators in tutto il mondo. Il CF34-8E ha accumulato oltre 40 milioni di ore di volo e 29 milioni di cicli da quando è entrato in servizio sull’Embraer E170/175 nel 2004. Oggi, la linea di motori CF34, che include modelli -3, -8 e -10, alimenta oltre 2.500 aerei commerciali regionali.

British Airways ordina i primi motori GEnx per i nuovi 787 Dreamliner

GE Aerospace ha annunciato che International Airlines Group (IAG) si è impegnata ad acquistare motori GEnx per alimentare sei nuovi 787 Dreamliner per British Airways, la prima introduzione di questo motore nella loro flotta.

“British Airways è stato il cliente di lancio del motore GE90 di grande successo. L’introduzione del GEnx nella loro flotta 787 rappresenta un’altra pietra miliare importante nel nostro rapporto”, ha affermato Russell Stokes, Presidente e CEO, Commercial Engines and Services, GE Aerospace.

EVA Air ordina i motori GEnx per alimentare l’espansione della flotta Boeing 787

GE Aerospace ha annunciato che, in seguito al recente accordo di EVA Air per l’acquisto di quattro aeromobili Boeing 787-10 Dreamliner, la compagnia aerea ha ordinato motori GEnx per i nuovi aerei.

“Siamo entusiasti che EVA abbia scelto il nostro motore GEnx ad alte prestazioni per alimentare l’espansione della sua flotta”, ha affermato Russell Stokes, Presidente e CEO, Commercial Engines and Services, GE Aerospace. “Non vediamo l’ora di garantire che i motori GEnx continuino a fornire prestazioni economiche e operative eccezionali”.

Dalla sua introduzione nel 2011, la famiglia di motori GEnx ha accumulato oltre 56 milioni di ore di volo. È il GE Aerospace fastest-selling, high-thrust engine fino ad oggi, con quasi 3.000 motori attualmente in servizio o in backlog, comprese le unità di ricambio.

Turkish Airlines e GE Aerospace annunciano un accordo per 8 motori GE90-110B per la flotta Boeing 777 Freighter

GE Aerospace e Turkish Airlines, la compagnia di bandiera della Turchia, hanno firmato un combined engines sales and TrueChoice Flight Hour agreement per 8 motori GE90-110B, per alimentare quattro Boeing 777 Freighter di Turkish Cargo.

“Dal suo lancio nel 1990, GE Aerospace ha consegnato più di 3.000 motori GE90 a clienti in tutto il mondo”, ha affermato Russell Stokes, Presidente e CEO, Commercial Engines & Services, GE Aerospace. “Il GE90 è diventato un motore iconico. Siamo lieti di supportare l’espansione delle cargo capabilities di di Turkish Airlines con questo accordo”.

GE Aerospace e National Airlines annunciano un accordo per i motori GE90-110B

GE Aerospace e National Airlines hanno firmato un accordo per otto motori GE90-110B, per alimentare quattro aerei Boeing 777F.

“Siamo onorati che i nostri motori GE90 equipaggeranno i nuovi 777F di National Airlines e saranno una parte fondamentale dei loro piani di crescita. Il GE90 e il 777F sono una combinazione vincente nelle operazioni cargo”, ha affermato Russell Stokes, Presidente e CEO, Commercial Engines and Services, GE Aerospace.

Japan Airlines firma un accordo per i motori GEnx

In seguito all’accordo di Japan Airlines con Boeing per un massimo di 20 aerei 787-9 Dreamliner, GE Aerospace ha annunciato un ordine dalla compagnia aerea per i motori GEnx-1B.

“GE Aerospace e Japan Airlines hanno una relazione lunga e duratura che risale a decenni fa, incluso essere il cliente di lancio per il motore GEnx”, ha affermato Russell Stokes, Presidente e CEO, Commercial Engines and Services, GE Aerospace. “Siamo onorati che Japan Airlines continui a riporre la sua fiducia nei nostri prodotti e servizi con questo nuovo ordine”.

GE Aerospace e Airbus completano la prima fase del Next-Generation Helicopter Propulsion System Research Study

GE Aerospace ha annunciato il completamento con successo della prima fase della loro ricerca globale con Airbus Helicopters volta a sviluppare un next-generation helicopter propulsion system per elicotteri di nuova generazione. Questa pietra miliare segna un significativo progresso nella collaborazione tra i due leader del settore, con l’obiettivo finale di sviluppare un motore che stabilisca nuovi standard in termini di efficienza, affidabilità e responsabilità ambientale.

La prima fase di questo progetto si è concentrata sulla ricerca, con ulteriori approfondimenti e risultati ottenuti durante lo sforzo che ha gettato le basi per le successive fasi di sviluppo.

“La collaborazione è fondamentale per l’innovazione e la nostra partnership con Airbus ne è un esempio. La chiusura della prima fase di questo studio congiunto sottolinea la forza delle nostre capacità combinate e la visione condivisa per soluzioni innovative di propulsione per elicotteri che miglioreranno prestazioni, efficienza e sostenibilità”, afferma Elissa Lee, executive director of commercial turboshaft engines at GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)