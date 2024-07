News Brevi – 27.07.2024

GE AEROSPACE: I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2024 – GE Aerospace ha annunciato i risultati per il secondo trimestre 2024, conclusosi il 30 giugno. Il presidente e CEO di GE Aerospace H. Lawrence Culp, Jr. ha affermato: “Il team di GE Aerospace ha registrato un altro trimestre forte, caratterizzato da incrementi a due cifre in orders, operating profit and free cash flow. Considerati i nostri risultati annuali e lo slancio in tutte le nostre attività, stiamo aumentando la nostra full-year profit and free cash flow guidance”. Culp ha continuato: “Stiamo accelerando le nostre azioni e sfruttando FLIGHT DECK per sbloccare i vincoli di fornitura e soddisfare pienamente la domanda dei clienti. Sono fiducioso che far progredire le nostre priorità strategiche per oggi, domani e il futuro ci consentirà di soddisfare le esigenze dei nostri clienti e creare un valore eccezionale per gli azionisti”. Total orders pari a $11,2 miliardi, +18%; Total revenue (GAAP) pari a $9,1 miliardi, +4%; Adjusted revenue pari a $8,2 miliardi, +4%; Profit (GAAP) di $1,4 miliardi; Operating profit di $1,9 miliardi, +37%; Free cash flow pari a $1,1 miliardi, +$0,2 miliardi.

DE HAVILLAND CANADA STABILISHE LA DASH-8 ROADMAP – De Havilland Canada informa: “Per oltre quattro decenni, la famiglia di aeromobili Dash 8 ha stabilito il punto di riferimento per i turboelica regionali, accumulando oltre 46 milioni di cicli di volo di esperienza nelle operazioni a livello globale. Il tipo di aeromobile ha fornito prestazioni, robustezza, valore ed efficienza senza pari a un’ampia gamma di operazioni in alcuni degli ambienti più esigenti e difficili del pianeta. Con i nuovi stabilimenti di produzione DHC a De Havilland Field vicino a Calgary, Alberta, che entreranno in funzione nell’ultima parte del decennio, è giunto il momento di stabilire cosa cercano gli operatori nella pianificazione della loro flotta e dove potrebbe inserirsi un nuovo Dash 8. Per comprendere al meglio le esigenze dei nostri clienti, De Havilland Canada ha creato un Product Strategy Council e negli ultimi mesi ha incontrato operatori in Nord America, Oceania, Giappone, Africa ed Europa, per comprendere i loro requisiti e aspettative man mano che i loro obiettivi aziendali e le preferenze dei passeggeri si evolvono nel futuro. Una volta completate queste discussioni, De Havilland Canada prenderà in considerazione il feedback ricevuto dal Product Strategy Council per determinare la roadmap per la strategia del programma Dash 8. Questo è lo stesso approccio che DHC ha adottato prima di sviluppare nuovi programmi di produzione per il DHC-515 Firefighter e il Twin Otter Classic 300-G”. “De Havilland Aircraft of Canada desidera ringraziare gli operatori che hanno partecipato a questa importante iniziativa”, ha affermato Ryan DeBrusk, Vice-President of Sales and Marketing for De Havilland Canada. “È chiaro che il Dash 8 continua a essere una flotta molto apprezzata dagli operatori di tutto il mondo, sia nella rete di una compagnia aerea che nello svolgimento di una missione specializzata. I nostri team sono stati stimolati dal prezioso feedback ricevuto e stanno lavorando duramente per fornire ai nostri clienti una roadmap che delinei il futuro del programma Dash 8”. “Mentre questo lavoro è in corso, rimaniamo impegnati a migliorare la piattaforma tramite supporto in servizio e nuove funzionalità come cargo conversion upgrades, cabin enhancements, avionics upgrades, il nostro ESP+ life extension program e l’OEM Certified Refurbishment Program”, conclude De Havilland Canada. Durante il Farnborough Airshow, De Havilland Canada ha siglato diversi accordi e ordini per il Dash-8 400, tra cui la letter of intent per sette DHC certified reconditioned Dash 8-400 aircraft con All Nippon Airways, un accordo con Skyward Express per refurbished Dash 8-400 aircraft, un purchase agreement con la Tanzania Government Flight Agency (TGFA) per un DHC OEM Certified Refurbished Dash 8-400 aircraft. L’azienda ha siglato diversi accordi anche per i DHC-6 Twin Otter Series 400 Aircraft.

DE HAVILLAND CANADA: PRODUCTION UPDATE PER IL DHC-515 FIREFIGHTER – De Havilland Canada informa: “De Havilland Aircraft of Canada ha fornito un production update per il DHC-515 Firefighter, che è ora in produzione nei nostri stabilimenti canadesi. De Havilland Canada, tramite i nostri partner della Canadian Commercial Corporation, ha firmato contratti con Grecia, Croazia e Portogallo, con contratti da firmare nelle prossime settimane con i restanti clienti di lancio europei, Spagna, Italia e Francia, per acquisire un totale di 22 velivoli”.

DE HAVILLAND CANADA ANNUNCIA IL DHC OEM CERTIFIED REFURBISHMENT PROGRAM – De Havilland Canada comunica: “Nel 2018 De Havilland Aircraft of Canada (allora Viking Air) ha annunciato un programma per convertire e aggiornare gli aeromobili CL-215 precedentemente utilizzati nel CL-415 Enhanced Aerial Firefighter. Ad oggi, nove aeromobili sono stati aggiornati, mentre i restanti due devono essere completati. Sulla base del successo di questo programma e in linea con il nostro impegno a mantenere la flotta in volo, De Havilland Canada (DHC) annuncia programma simile per la flotta Dash 8. DHC ha attivamente acquisito aeromobili sul mercato e ha iniziato ad aggiornare questi aeromobili per la consegna ai clienti che desiderano espandere le proprie flotte o diventare clienti Dash 8 per la prima volta”. “Il De Havilland Canada OEM Certified Refurbishment Program è un programma in base al quale DHC acquisisce, aggiorna e rimette sul mercato l’aereo per le esigenze specifiche di ogni cliente. I Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) work verranno eseguiti presso le nostre strutture a Calgary, Alberta. Ad oggi, De Havilland Canada ha acquisito 28 aeromobili Dash 8-400 per il programma”, conclude De Havilland Canada. “DHC e Pratt & Whitney Canada hanno una lunga storia di innovazione aerospaziale in Canada e siamo lieti di continuare questa collaborazione attraverso l’OEM Certified Refurbishment Program di De Havilland Canada”, afferma Jean-Philippe Côté, Vice-President Programs and Business Improvement. “Ci sono migliaia di velivoli DHC, alimentati da motori Pratt & Whitney Canada, che operano quotidianamente, da un polo all’altro e in tutti i continenti e attraverso questa collaborazione continueremo a esplorare le migliori soluzioni di prodotto per i nostri clienti globali”. “Ci impegniamo a supportare De Havilland Canada con il suo Certified Refurbishment Program della flotta Dash 8-400 con motori PW150A di nuova produzione e ricondizionati. La nostra continua collaborazione con De Havilland Canada su questa e altre iniziative ha prodotto aerei leggendari con una solida base canadese. Questo programma garantirà agli operatori di beneficiare di tecnologie affidabili per molti anni a venire”, ha affermato Anthony Rossi, vice-president Sales and Marketing, Pratt & Whitney Canada.