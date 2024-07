Pratt & Whitney: gli ordini e gli accordi durante il Farnborough Airshow 2024

I motori Pratt & Whitney GTF™ superano i 950 ordini e impegni nel 2024

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha annunciato oltre 950 ordini e impegni di motori GTF dall’inizio del 2024. Le compagnie aeree e i lessors che hanno annunciato ordini includono Avolon, Breeze Airways, Cebu Pacific, Icelandair, JetSMART, Mexicana, SKY Airline, SMBC e Vietjet. In totale, sono stati effettuati oltre 11.000 ordini e impegni di motori GTF da oltre 90 clienti in tutto il mondo.

“Questi ordini dimostrano la continua fiducia dei clienti in Pratt & Whitney e il valore che il motore GTF offre con i suoi vantaggi economici e ambientali di livello mondiale”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Il motore GTF Advantage amplierà questo vantaggio offrendo al contempo più spinta e una maggiore durata. Restiamo concentrati sull’esecuzione di tutti gli elementi del GTF fleet management plan, tra cui industrial output and material flow, GTF maintenance, repair and overhaul network expansion, customer support”.

Avolon seleziona i motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare fino a 160 aeromobili della famiglia Airbus A320neo

Pratt & Whitney ha annunciato che Avolon ha selezionato i motori GTF per equipaggiare 80 aeromobili Airbus A320neo Family. L’ordine significa che Avolon avrà 158 GTF-powered aircraft nella sua delivered and committed fleet, con opzioni per equipaggiare 80 aeromobili aggiuntivi.

Questo ordine rappresenta una delle più grandi transazioni di Pratt & Whitney con un lessor per i suoi motori GTF.

“Stiamo costruendo sulla nostra collaborazione con Avolon, che rimane all’avanguardia nella lessor community”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “I motori GTF forniranno ai clienti di Avolon un’efficienza nei consumi senza pari e le emissioni di carbonio più basse disponibili per single aisle aircraft”.

Avolon attualmente dispone di un portafoglio di 81 aeromobili della famiglia A320ceo con motori V2500 e 39 aeromobili della famiglia A320neo con motori GTF nella sua delivered fleet.

Cebu Pacific celebra l’accordo per un ordine di 152 aeromobili A321neo con Airbus e Pratt & Whitney

Cebu Pacific (CEB), Airbus e Pratt & Whitney hanno tenuto una cerimonia ufficiale per commemorare un memorandum d’intesa (MOU) firmato per l’acquisto da parte di CEB di un massimo di 152 aeromobili A321neo, per un valore stimato di 24 miliardi di USD (1,4 trilioni di PHP) in base ai prezzi di listino, il più grande ordine di aeromobili nella storia dell’aviazione filippina.

“Ringraziamo Cebu Pacific per la sua continua fiducia in Airbus e nei suoi prodotti. Questi aeromobili di ultima generazione consentiranno al vettore di ridurre i costi operativi e continuare a offrire tariffe basse in un contesto di mercato competitivo. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la compagnia aerea mentre rafforza la sua posizione come uno dei principali vettori low cost nella regione Asia-Pacifico”, ha affermato Benoît de Saint-Exupéry, executive vice president sales of Commercial Aircraft at Airbus.

“Questo ultimo ordine dimostra le crescenti opportunità per l’aviazione nelle Filippine e nella più ampia regione Asia-Pacifico”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Il nostro motore GTF alimenterà questa crescita offrendo al contempo vantaggi di efficienza nei consumi e sostenibilità leader del settore per gli aeromobili a corridoio singolo. L’ordine di Cebu Pacific attesta il valore che fornisce”.

Il MOU vincolante copre ordini fermi per un massimo di 102 A321neo, più 50 diritti di acquisto della famiglia A320neo. CEB ha selezionato i motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare i futuri aeromobili.

SMBC Aviation Capital conferma altri 42 aeromobili della famiglia Airbus A320neo dotati di motori Pratt & Whitney GTF™

Pratt & Whitney ha annunciato che SMBC Aviation Capital, uno dei più grandi lessor per GTF-powered A320neo family aircraft, ha esercitato opzioni per 22 ordini fermi. Ciò integra un ordine del 2021 per 20 aeromobili fermi aggiuntivi, portando l’impegno aggiuntivo del lessor a 42 aeromobili della famiglia A320neo dotati di motori GTF.

SMBC Aviation Capital ha annunciato la sua selezione iniziale per 50 firm Pratt & Whitney A320neo family aircraft nel 2019 e attualmente gestisce un portafoglio di 142 aeromobili della famiglia A320neo con motori GTF. L’annuncio conferma la relazione tra due leader globali nel settore dell’aviazione.

“Apprezziamo la continua fiducia di SMBC Aviation Capital in Pratt & Whitney mentre lavoriamo insieme per offrire vantaggi economici e ambientali ai clienti delle compagnie aeree”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Questi ordini aggiuntivi sono una testimonianza dei vantaggi che questo motore offre in termini di consumi e sosteniblità per single-aisle aircraft”.

Pratt & Whitney Canada celebra 40 anni della famiglia di motori PW100

Pratt & Whitney Canada celebra il 40° anniversario della sua famiglia di motori PW100, un propulsore leader per i regional turboprop, utility and cargo segments in tutto il mondo. L’azienda ha certificato 30 modelli di motori PW100 e ha prodotto 9.000 motori che hanno registrato circa 200 milioni di ore di volo fino ad oggi. Oggi, ci sono circa 3.000 aeromobili con motore PW100 in servizio con oltre 600 operatori in 128 paesi.

“Il motore PW100 ha contribuito a trasformare l’aviazione regionale a livello globale, portando i benefici sociali ed economici dell’aviazione a migliaia di comunità che altrimenti non sarebbero state servite dalla connettività aerea”, ha affermato Maria Della Posta, president, Pratt & Whitney Canada. “La famiglia di motori PW100 è riconosciuta come il punto di riferimento del settore per la sua eccezionale versatilità, efficienza e affidabilità e continuiamo a migliorare le sue prestazioni con l’ultima serie PW127XT, che offre un consumo di carburante migliore e costi di manutenzione notevolmente ridotti”.

Dopo il suo lancio sul De Havilland Canada Dash 8-100, il PW100 ha trovato casa su ATR 42-600, ATR 72-600, Embraer EMB120 Brasilia, Fokker 50, AVIC XAC M60 e M600 e sul Dornier 328.

RTX collaborerà all’hybrid-electric system per l’Airbus PioneerLab helicopter demonstrator

Pratt & Whitney Canada e Collins Aerospace, aziende di RTX, sono state selezionate da Airbus Helicopters per supportare lo sviluppo di un hybrid-electric propulsion system per il suo PioneerLab technology demonstrator. Basato su un elicottero bimotore H145, PioneerLab mira a dimostrare il potenziale della propulsione ibrida-elettrica e dei miglioramenti aerodinamici per consentire un miglioramento della fuel efficiency fino al 30% e una riduzione delle emissioni di CO2 rispetto a un conventionally powered aircraft.

Per la dimostrazione PioneerLab, i motori esistenti dell’elicottero saranno sostituiti da un hybrid-electric propulsion composto da un derivato del motore Pratt & Whitney Canada PW210 collegato a due Collins Aerospace 250 kW electric motors e controller tramite una common gearbox. I voli di prova del sistema di propulsione ibrido-elettrico sono destinati a iniziare nel 2027 presso il sito di Airbus Helicopters a Donauwörth, Germania.

I motori Pratt & Whitney GTF™ equipaggeranno 11 aeromobili Airbus A220 per Air Niugini

Pratt & Whitney e Air Niugini hanno finalizzato accordi per i motori GTF che equipaggeranno la flotta di 11 aeromobili Airbus A220 della compagnia aerea. Pratt & Whitney fornirà una suite completa di servizi di supporto con un accordo EngineWise® Comprehensive di 12 anni. Con questo ordine, Air Niugini diventa un cliente GTF per la prima volta.

“I motori GTF offrono payload e range senza pari, consentendo ad Air Niugini di aprire nuove rotte a livello internazionale, beneficiando al contempo di un’efficienza nei consumi leader nel settore. Non vediamo l’ora di supportare la flotta della compagnia aerea negli anni a venire”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney.

SKY Airline seleziona i motori Pratt & Whitney GTF™ di RTX per equipaggiare fino a 39 aeromobili della famiglia Airbus A320neo

Pratt & Whitney ha annunciato che SKY Airline, con base in Cile, ha stipulato un memorandum d’intesa per selezionare il motore GTF per 10 aeromobili Airbus A321XLR, con opzioni per 29 aeromobili Airbus A320neo e A321neo. Con questa selezione, SKY Airline diventa per la prima volta cliente Pratt & Whitney.

“Questa selezione è una testimonianza della fiducia di SKY Airline nel motore GTF”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Questi motori e aeromobili consentiranno a SKY di continuare la sua espansione di rotte, offrendo al contempo un’efficienza nei consumi leader del settore e basse emissioni di CO2”.

Pratt & Whitney prevede di fornire servizi di manutenzione a lungo termine tramite un contratto di servizio EngineWise™ Comprehensive.

Pratt & Whitney, Embraer e OGMA annunciano la prima GTF engine induction

Pratt & Whitney e OGMA Indústria Aeronáutica de Portugal S.A. (“OGMA”), un’azienda Embraer, hanno annunciato l’induzione del primo motore Pratt & Whitney GTF™ presso OGMA durante l’inaugurazione della struttura con sede ad Alverca.

“Questo segna una pietra miliare significativa nel nostro rapporto in espansione con OGMA ed Embraer, rafforzando il nostro impegno nel fornire servizi e supporto leader del settore a livello globale per aumentare la GTF MRO capacity”, ha affermato Marc Meredith, vice president of aftermarket for GTF engines at Pratt & Whitney.

Embraer è entrata a far parte del GTF MRO network nel 2020 per fornire disassembly, assembly and test capability per il motore PW1100G-JM, che alimenta la famiglia di aeromobili Airbus A320neo. Nel 2021 OGMA ha annunciato che aggiungerà capacità per il motore PW1900G, che alimenta gli aeromobili Embraer E190-E2 ed E195-E2.

Il GTF MRO network fa parte delle soluzioni EngineWise® di Pratt & Whitney che forniscono agli operatori una gamma completa di servizi aftermarket

RTX completa la revisione preliminare dell’hybrid-electric Pratt & Whitney GTF™ engine demonstrator per il Clean Aviation SWITCH project

RTX ha annunciato il preliminary design review per l’hybrid-electric propulsion demonstrator engine sviluppato come parte dello SWITCH project, supportato dall’European Union Clean Aviation Joint Undertaking (Clean Aviation).

Combinando due Collins Aerospace megawatt-class electric motor generators all’interno di un motore Pratt & Whitney GTF™, l’hybrid-electric propulsion system mira a migliorare l’efficienza del motore in tutte le fasi del volo, offrendo il potenziale per ridurre il consumo di carburante e le emissioni per i futuri aeromobili a corto e medio raggio.

“Il completamento della revisione preliminare del progetto rappresenta una pietra miliare significativa per dimostrare il potenziale della hybrid-electric technology per migliorare ulteriormente le performance e l’efficienza dei sistemi di propulsione degli aeromobili di prossima generazione”, ha affermato Juan de Bedout, Chief Technology Officer , RTX. “Stiamo sfruttando la nostra crescente competenza nel campo della propulsione ibrida-elettrica, inclusa la stretta collaborazione tra Pratt & Whitney, Collins Aerospace e tutti i membri del consorzio SWITCH”.

La hybrid-electric propulsion è una parte fondamentale della roadmap tecnologica di RTX per consentire un’aviazione più sostenibile.

