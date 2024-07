Cartabianca Publishing presenta “LE ALI SOTTO LA GIACCA – Diario di volo e di vita di un pilota di aeroclub”

Cartabianca Publishing presenta la sua nuova la sua nuova iniziativa editoriale: “LE ALI SOTTO LA GIACCA – Diario di volo e di vita di un pilota di aeroclub”, di Franco Angelotti.

“Un libro che sfida il cliché che vede l’aviazione come attività esclusivamente professionale. Le storie personali dell’autore celebrano l’amore per il volo, dimostrando che chiunque, con passione e impegno, può imparare a volare.

La parola “pilota” evoca una figura caparbia, avventurosa, forse un po’ spericolata, spesso formatasi dopo un impegnativo e costoso periodo di addestramento necessario ad apprendere i complessi aspetti del volo. Il tutto per trasformarsi in un affascinante professionista dell’aria, dotato non solo di tecnica e determinazione, ma anche di una certa prosperità economica.

Franco Angelotti smentisce decisamente questo cliché: non è indispensabile avere doti fisiche eccezionali e investire somme ingenti per imparare a pilotare un aereo. È sufficiente una grande passione e la voglia di impegnarsi e chiunque può essere in grado di spiegare le ali innalzandosi nel cielo. E l’apprendere le tecniche di pilotaggio può plasmare in meglio il proprio carattere.

Partendo da zero, l’autore racconta come le sue storie personali si intreccino con l’amore per il volo, ben assecondato dai numerosi personaggi (istruttori, meccanici, piloti) che normalmente frequentano gli aeroclub.

Per assaporare le emozioni che si provano a condurre un aereo tra le nuvole non è necessario essere un pilota professionista; sono anzi più numerosi coloro che tengono le ali sotto la giacca, per estenderle solo nei fine settimana, librandosi in volo dai piccoli aeroclub sparsi un po’ ovunque”, afferma la presentazione di Cartabianca Publishing.

“Questo è il primo libro che pubblichiamo di un pilota non professionista. Ne abbiamo in cantiere anche altri, di donne e uomini ai quali il volo ha reso la vita più completa e più emozionante. Perché volare non è solo una prerogativa di pochi, eccelsi top gun, ma una passione alla portata di tutti, che può arricchire la vita di grandi emozioni.

Ecco quindi la storia di Franco Angelotti, che a un primo sguardo potrebbe sembrare una persona “normale” che ha condotto un’esistenza serena senza particolari scossoni, tra liceo, servizio militare, lavoro, pensione. Invece, la sua vita tranquilla è stata sempre affiancata da una passione molto particolare e stimolante, che ne ha ravvivato il percorso: il volo”, prosegue Cartabianca Publishing.

“Franco Angelotti nasce a Pesaro nel 1957. Dopo la maturità scientifica, costretto a lasciare gli studi per impossibilità economiche e assolto il servizio militare, entra nel mondo del lavoro. Impiegato in importanti aziende produttrici di macchine per la lavorazione del legno, vetro e pietra, in un percorso di crescita continua ha girato il mondo e ha fatto carriera fino a ricoprire posizioni dirigenziali.

Nel tempo libero, ha coltivato la passione per il volo come pilota privato, esperienza che è stata una vera e propria scuola di vita, gli ha forgiato il carattere e fornito insegnamenti determinanti che gli hanno fatto conoscere valori applicabili in molteplici ambiti, non solo aeronautici”, conclude Cartabianca Publishing.

A breve pubblicheremo sul Portale di Md80.it la recensione del nuovo libro.

Scheda bibliografica:

Titolo: LE ALI SOTTO LA GIACCA – Diario di volo e di vita di un pilota di aeroclub

Autore: Franco Angelotti

Editore: Prima edizione Cartabianca 22 luglio 2024

Genere: Trasporti, Aviazione, Narrativa

Prezzi: € 6,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – € 14,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/le-ali-sotto-la-giacca/

ISBN cartaceo: 9788888805559

ISBN digitale: 9788888805542

(Redazione Md80.it)