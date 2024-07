Nuove nomine nel Consiglio d’Amministrazione di Air Dolomiti

Air Dolomiti, compagnia aerea di Lufthansa Group, comunica nuove nomine nel proprio CdA.

“Dopo due anni di attività termina l’incarico di Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines, come Presidente non esecutivo di Air Dolomiti. Nel ruolo subentrerà Jörg Eberhart, già membro del CdA di Air Dolomiti nonché Head of Strategy & Organizational Development di Lufthansa Group.

L’incarico sarà effettivo a partire dal prossimo 1 agosto.

Nominato inoltre Jörg Beißel, attuale CFO di Lufthansa Airlines, che entra come membro nel Consiglio d’Amministrazione della Compagnia.

Resta confermato il ruolo di membro del CdA e CEO di Air Dolomiti per Steffen Harbarth, che guida il vettore dal gennaio 2022 in un percorso positivo di crescita e ampliamento”, afferma Air Dolomiti.

“La compagnia, che ha chiuso il 2023 con il record di 3 milioni di passeggeri trasportati, in pochi anni ha strutturato e messo in atto un imponente percorso di sviluppo attraverso un ambizioso aumento della flotta, che arriva in questi giorni a 24 Embraer con la prospettiva di raggiungere 26 aeromobili nell’arco dei prossimi mesi. Costante è l’incremento di personale che l’ha portata a toccare i 1.000 dipendenti suddivisi tra le basi di Verona, Venezia e Firenze.

Un posizionamento sempre più europeo che strategicamente continua a nutrire gli hub di Monaco di Baviera e Francoforte, partendo sia dalle maggiori città italiane che da quelle europee, armonicamente integrato nel sistema voli di Lufthansa Group“, conclude Air Dolomiti.

