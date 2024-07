Iberia Group inaugura oggi i voli tra Madrid e Lubiana

Iberia Group ha inaugurato oggi i suoi voli diretti da Madrid a Lubiana. Il volo IB8666, operato da Air Nostrum, è decollato con 100 passeggeri a bordo. In totale, la compagnia offre 2.500 posti questa stagione estiva.

Nel 2021 Iberia ha lanciato un sondaggio sui suoi profili social media per i suoi follower per scegliere la destinazione in cui volevano che Iberia Group volasse quell’estate, e la loro scelta è stata proprio Lubiana. Tre anni dopo, è diventato un volo regolare.

I clienti possono acquistare i loro biglietti su www.iberia.com e nelle agenzie di viaggio. La vendita è iniziata lo scorso dicembre e la rotta è attiva da oggi fino al 5 settembre di quest’anno.

I clienti hanno due collegamenti diretti settimanali dall’aeroporto di Madrid. Ogni martedì e giovedì, un Air Nostrum Canadair Regional Jet 1000, con 100 posti in 25 file da quattro, due su ogni lato del corridoio, decolla per Lubiana.

I clienti che viaggiano da Lubiana a Madrid potranno raggiungere facilmente le altre 141 destinazioni della compagnia aerea spagnola.

Il primo volo tra Madrid e Lubiana è decollato alle 12:10 ora spagnola questa mattina dall’Adolfo Suárez-Madrid Barajas Airport ed è atterrato al Joze Pucnik Airport alle 14:40 ora slovena. All’arrivo, l’Air Nostrum Canadair Regional Jet 1000 è stato accolto con un arco d’acqua.

“Siamo lieti dell’inaugurazione dei voli diretti tra Madrid e Lubiana. Questa nuova rotta rafforza i legami tra Spagna e Slovenia, poiché offre ai passeggeri in partenza da Madrid la possibilità di scoprire le meraviglie di Lubiana e dei suoi dintorni, e a quelli in partenza dalla Slovenia non solo l’opportunità di visitare Madrid, ma anche di collegarsi con le altre 141 destinazioni nella rete di rotte di Iberia”, spiega Carmen Giraud, Iberia’s Director of Sales for Europe, Middle East and Asia.

Janez Lapajne, Sales and Marketing Manager at Fraport Slovenija: “All’aeroporto di Lubiana siamo lieti di dare il benvenuto a Iberia e alla nuova rotta per Madrid, con cui stiamo rafforzando in modo significativo la rete dei nostri collegamenti aerei ed espandendo la connettività dell’aeroporto. Come nuova destinazione, Madrid offre una visita all’attraente capitale spagnola e l’aeroporto di Madrid, con la sua solida rete di collegamenti, è un ottimo punto di partenza, soprattutto per i viaggi in America Latina. Il collegamento è sicuramente interessante anche per gli ospiti spagnoli, che possono visitare la Slovenia con un volo diretto e conoscere le sue bellezze”.

(Ufficio Stampa Iberia Group – Photo Credits: Iberia Group)