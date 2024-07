IAG e Repsol concordano il più grande acquisto di SAF in Spagna

International Airlines Group (IAG) ha raggiunto un accordo con la multi-energy company Repsol per l’acquisto e la fornitura nei prossimi sei mesi di oltre 28.000 tonnellate di sustainable aviation fuel (SAF). Il SAF fornito da Repsol sarà utilizzato dalle compagnie aeree di IAG che volano dagli aeroporti spagnoli, tra cui Aer Lingus, British Airways, Iberia, Iberia Express e Vueling.

Questo accordo rappresenta il più grande acquisto volontario di SAF effettuato fino ad oggi in Spagna. Con questa fornitura, IAG avanza nel suo impegno per la decarbonizzazione della sua attività, avvicinando il Gruppo all’utilizzo del 2% di SAF nel 2025, come stabilito dalla ReFuel EU regulation. Il SAF consente una riduzione delle emissioni di oltre l’80% rispetto al tradizionale jet fuel in termini di emissioni nette di CO2 nel ciclo di vita, dalla produzione al consumo.

IAG, come per tutti i suoi acquisti di SAF, garantisce che il SAF acquistato rispetti rigorosi standard di certificazione di sostenibilità. Quest’anno Repsol ha iniziato a produrre carburanti rinnovabili al 100% presso i suoi stabilimenti di Cartagena. L’impianto, il primo su larga scala in Spagna e Portogallo dedicato esclusivamente alla produzione di carburanti rinnovabili al 100% e in cui Repsol ha investito 250 milioni di euro, ha una capacità produttiva di 250.000 tonnellate all’anno e può produrre diesel rinnovabile e SAF dai rifiuti.

Luis Gallego, CEO di IAG, ha affermato: “La sostenibilità è una priorità per IAG ed è uno dei pilastri su cui basiamo la nostra strategia e trasformazione. Stiamo lavorando intensamente per garantire le nostre future esigenze riguardo il SAF e rispettare i nostri impegni, che sono più ambiziosi di quanto stabilito dalla legislazione EU. Tuttavia, è importante che i governi continuino a sostenere lo sviluppo di una SAF industry che ne aumenti la disponibilità e ne riduca il prezzo. Lo sviluppo di una European SAF industry ha il potenziale per generare migliaia di posti di lavoro e darà un contributo importante al PIL”.

Josu Jon Ima, CEO di Repsol, ha affermato: “Questo accordo con IAG, uno dei più grandi gruppi di compagnie aeree al mondo, consolida il nostro impegno per i carburanti rinnovabili al 100% come leva fondamentale per la decarbonizzazione dei trasporti in Spagna. Il settore dell’aviazione ha bisogno di soluzioni come gli aviation fuels e, in Repsol, siamo pronti a fornirli tramite il nostro 100% renewable fuels plant a Cartagena”.

IAG è stato il primo Gruppo di compagnie aeree al mondo a impegnarsi per net zero emissions entro il 2050. Inoltre, è stato il primo gruppo europeo a stabilire l’obiettivo di coprire il proprio fabbisogno di carburante con almeno il 10% di SAF entro il 2030.

Questi impegni si sono concretizzati in azioni concrete. Al 31 dicembre 2023, gli investimenti di IAG nel SAF hanno raggiunto 1 miliardo di dollari, di cui l’86% sono impegni futuri. A fine febbraio, IAG si è già assicurata un terzo del SAF necessario per raggiungere l’obiettivo del 10% di SAF nel 2030.

Nel 2023 le compagnie aeree del Gruppo hanno utilizzato oltre 53.000 tonnellate di SAF, con un aumento del 417% rispetto al 2022, uno dei volumi più elevati al mondo. L’utilizzo di questo SAF ha ridotto le emissioni nette di oltre 157.000 tonnellate di CO2. Questa riduzione delle emissioni è stata completata con iniziative di efficienza operativa che hanno permesso di evitare altre 86.000 tonnellate di CO2.

Le compagnie aeree di IAG in Spagna e Repsol collaborano alla decarbonizzazione del trasporto aereo da diversi anni. Nel 2021 Iberia ha effettuato il primo volo in Spagna con biofuel prodotto da rifiuti. Era sulla rotta tra Madrid e Bilbao ed è stato utilizzato carburante sostenibile prodotto nella raffineria Petronor.

Un anno dopo Iberia ha operato, in collaborazione con Repsol, i suoi primi voli a lungo raggio con questo biofuel sulle rotte da Madrid a Washington, San Francisco e Dallas. Entrambe le società fanno parte di All4Zero, il polo di innovazione tecnologica orientato all’industria focalizzato sullo sviluppo di tecnologie per la decarbonizzazione e l’economia circolare.

Inoltre, nel 2021, Vueling ha effettuato il suo primo volo con carburante di origine sostenibile sulla rotta tra Barcellona e Siviglia. In questo caso, con un SAF prodotto da biomassa presso gli stabilimenti industriali di Repsol a Tarragona. Lo scorso febbraio, nel contesto del Malaga Film Festival, Vueling ha operato un volo tra Barcellona e Malaga in cui il 50% del carburante utilizzato era SAF fornito da Repsol.

Repsol è un pioniere in Spagna nella produzione di carburanti rinnovabili per tutti i mezzi di trasporto, compresa l’aviazione. Con la produzione di questo tipo di carburante nei suoi impianti industriali, Repsol ha anticipato la regolamentazione dell’Unione Europea stabilita per promuovere l’uso di SAF.

L’obiettivo della società multi-energetica è di raggiungere una capacità produttiva fino a 1,7 milioni di tonnellate di carburanti rinnovabili nel 2027 e fino a 2,7 milioni nel 2030, leader di questo mercato nella penisola iberica.

(Ufficio Stampa IAG)