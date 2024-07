Boeing riporta i risultati del secondo trimestre 2024

The Boeing Company ha registrato ricavi nel secondo trimestre pari a 16,9 miliardi di dollari, una perdita GAAP per azione di (2,33$) e una perdita core per azione (non GAAP) di (2,90$). Boeing ha riportato un operating cash flow di (3,9) miliardi di dollari e un free cash flow di (4,3) miliardi di dollari (non GAAP). I risultati riflettono principalmente un volume di commercial delivery inferiore e perdite sui fixed-price defense development programs.

“Nonostante un trimestre difficile, stiamo facendo progressi sostanziali rafforzando il nostro sistema di gestione della qualità e posizionando la nostra azienda per il futuro”, ha affermato Dave Calhoun, Boeing president and chief executive officer. “Stiamo eseguendo il nostro completo safety and quality plan e abbiamo raggiunto un accordo per acquisire Spirit AeroSystems. Sebbene abbiamo ancora molto lavoro da fare, i passi che stiamo compiendo aiuteranno a stabilizzare le nostre operazioni e a garantire che Boeing sia l’azienda di cui il mondo ha bisogno. Stiamo facendo importanti progressi nella nostra ripresa e continueremo a creare fiducia attraverso azioni e trasparenza”.

Il total company backlog alla fine del trimestre era di 516 miliardi di dollari.

Commercial Airplanes

I ricavi del secondo trimestre di Commercial Airplanes pari a 6,0 miliardi di dollari e il margine operativo dell'(11,9%) riflettono principalmente consegne inferiori e costi pianificati più elevati nel periodo, tra cui ricerca e sviluppo.

Durante il trimestre, la società ha presentato il suo comprehensive safety and quality plan alla Federal Aviation Administration (FAA). Il 737 program ha gradualmente aumentato la produzione durante il trimestre e prevede ancora di aumentare la produzione a 38 aerei al mese entro la fine dell’anno. Il 787 program mantiene i piani per tornare a 5 aerei al mese entro la fine dell’anno. A luglio la società ha annunciato un accordo per l’acquisizione di Spirit AeroSystems e il 777X program ha iniziato i FAA certification flight testing, dopo aver ottenuto la type inspection authorization.

Commercial Airplanes ha consegnato 92 aerei durante il trimestre e il backlog includeva oltre 5.400, aerei per un valore di 437 miliardi di dollari.

Defense, Space & Security

I ricavi del secondo trimestre di Defense, Space & Security sono stati di 6,0 miliardi di dollari. Il margine operativo del secondo trimestre del (15,2)% riflette principalmente 1,0 miliardi di dollari di perdite su alcuni fixed-price development programs, tra cui una perdita di 391 milioni di dollari sul KC-46A program, in gran parte causata da un rallentamento della produzione commerciale e da vincoli della supply chain. Le perdite registrate sui T-7A, VC-25B and Commercial Crew programs riflettono costi di ingegneria e produzione stimati più elevati, nonché sfide tecniche.

Durante il trimestre, Defense, Space & Security ha ottenuto un contratto per sette elicotteri MH-139A dalla U.S. Air Force e ha consegnato il primo CH-47F Block II Chinook all’U.S. Army. Il backlog di Defense, Space & Security è stato di 59 miliardi di dollari, di cui il 31% rappresenta ordini da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

Global Services

I ricavi del secondo trimestre di Global Services pari a 4,9 miliardi di dollari e il margine operativo del 17,8% riflettono un volume commerciale e un mix più elevati.

Durante il trimestre, Global Services si è assicurata un Apache performance-based logistics contract dall’U.S. Army e ha acquisito FliteDeck Pro service contracts con Hainan Airlines e Ryanair.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)