News Brevi – 31.07.2024

LUGLIO DA RECORD PER L’AEROPORTO DI PALERMO – Il mese che sta per chiudersi sarà ricordato come il migliore di sempre dello scalo aereo palermitano, che questa mattina ha toccato quota un milione di viaggiatori con l’arrivo da Monaco di Baviera della passeggera Sabrina, una ragazza di nazionalità tedesca arrivata Palermo con il volo Lufthansa LH 1914. A fine giornata, secondo i dati diffusi dall’ufficio pianificazione e controllo di Gesap – la società di gestione dello scalo aereo palermitano – luglio si chiuderà con un saldo passeggeri di 1.018.684, il 4,09% in più rispetto a luglio 2023 (978.658) e +26,95% rispetto a luglio 2022 (802.439). Aumentano anche i voli: +4,97% sullo stesso mese del 2023 (6.827 su 6.504). La media di passeggeri per volo è di 149. La giornata di picco è stata il 5 luglio con 38.245 passeggeri. Le destinazioni internazionali preferite dai passeggeri del Falcone Borsellino sono state Parigi, Monaco, Londra, Barcellona, Ginevra, Cracovia, Vienna, mentre per l’Italia: Roma, Milano Malpensa e Linate, Bergamo, Napoli, Verona e Bologna. Il traffico passeggeri dei voli internazionali ha toccato 385 mila presenze, cioé il 37,68% del totale passeggeri di luglio e il 30,37% sul progressivo annuale (gennaio-luglio), con oltre milione e mezzo di viaggiatori. Nei primi sette mesi del 2024 l’aeroporto di Palermo totalizza 5.026.041 passeggeri, +9,71% su gennaio-luglio 2023 (4.581.252), mentre l’aumento dei voli è stato del +10,9% (34.827 contro 31.403 del 2023). Per il milionesimo passeggero, Gesap ha festeggiato con una breve cerimonia. Il presidente della società di gestione, Salvatore Burrafato e il direttore generale Massimo Abbate, hanno consegnato alla milionesima passeggera una shopping card da spendere al duty free dell’aeroporto. “Avere raggiunto il tetto di un milione di passeggeri in un solo mese è un risultato esaltante che premia le scelte gestionali del board aziendale”, afferma Salvatore Burrafato. “Il terminal passeggeri è adesso una struttura accogliente e ben organizzata, e lo sarà ancor di più nei prossimi anni. Bisogna fare in modo che i risultati raggiunti diventino strutturali, ponendo così le basi per l’ulteriore prospettiva di crescita che tutti auspichiamo sulla base della programmazione già avviata. Al momento del nostro insediamento come board abbiamo trovato un lavoro già avviato, continuando con determinazione su quel solco con passione, innovazione e determinazione oggi raccogliamo i frutti di questa buona gestione che è stata influenzata anche dalla presenza di Vito Riggio – continua il presidente di Gesap – I dati del 2024, di traffico ed economici, indicano che il carattere virtuoso della gestione aeroportuale e il lavoro incessante di tutti i dipendenti aeroportuali, è sfociato in un consolidamento della posizione strategica e internazionale del Falcone Borsellino nel panorama nazionale aeroportuale”.

INAUGURATA L’AEROTECH ACADEMY PUGLIA NEL SITO LEONARDO DI GROTTAGLIE: AL VIA IL PRIMO BANDO – Sul sito web del Politecnico di Bari è stato pubblicato il bando di selezione per l’ammissione all’anno accademico 2024/2025 della nuova Aerotech Academy Puglia, nata dalla collaborazione tra Leonardo, Politecnico di Bari e Università del Salento. Il percorso di alta formazione si svolgerà, a partire dal prossimo ottobre, presso il sito produttivo di Leonardo a Grottaglie (Taranto). Una classe di circa venti studenti, in possesso di laurea triennale e/o magistrale in materie STEM, seguirà un percorso di alta formazione su temi avanzati della ricerca e delle applicazioni nel campo dell’industria manifatturiera. Due saranno i filoni principali di studio, “Aerostructures Core Technologies and Beyond” e “Automation, Industry 4.0 and Digital”. Circa il 75% delle ore di lezione saranno focalizzate sulla scienza dei materiali e la progettazione e analisi strutturale in ambito aeronautico e spaziale; il rimanente 25% saranno dedicate ai temi della trasformazione digitale con un focus particolare sull’intelligenza artificiale applicata alla manifattura. Il programma, basato su metodologie didattiche all’avanguardia, comprende formazione in aula, esperienze on-the-job, seminari e testimonianze dal mondo industriale Leonardo. L’Aerotech Academy è un modello formativo di eccellenza nato per la prima volta in Campania, presso il sito produttivo Leonardo di Pomigliano d’Arco (Napoli), in collaborazione con l’Università Federico II, dove si è appena concluso il quarto anno accademico e per il quinto anno si prevede di raddoppiare il numero di partecipanti. Ottimi anche i trend di inserimento in azienda con circa 95 giovani già assunti nell’ambito delle quattro edizioni campane. Il percorso formativo dell’Aerotech Academy pugliese è sviluppato da Leonardo in collaborazione con l’Università del Salento e il Politecnico di Bari. L’Aerotech Academy di Grottaglie, che già ospita il Joint Lab con Syensqo (ex Solvay) e il Leonardo MaTeRIA Lab (Materials Technology Research and InnovAtion Lab), farà parte della rete dei Leonardo Labs, i laboratori di innovazione tecnologica dell’azienda.

IL PRESIDENTE E IL DG ENAC INCONTRANO IL DG AUTORITA’ AVIAZIONE CIVILE DEL KUWAIT – Il Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta hanno ricevuto la delegazione dell’Autorità dell’Aviazione Civile del Kuwait composta dal Direttore Generale H.E. Duaij Khalaf Al-Otaibi e dall’Aviation Security Director Fahad S. Al-Anzi. L’incontro è stato richiesto dall’autorità kuwaitiana per siglare un accordo di cooperazione tecnica tra i due Paesi, soprattutto per aspetti di security nel trasporto aereo cargo. Il Presidente Enac Di Palma: “La richiesta del Kuwait è un’ulteriore conferma della rilevanza del ruolo ricoperto dall’Italia, e dall’Enac, nello scenario della cooperazione internazionale e apre nuove opportunità di crescita economica anche per il comparto aereo nazionale”. “Gli accordi di cooperazione internazionale – ha dichiarato il DG Quaranta – costituiscono importanti tasselli per la costruzione di un approccio globale, armonizzato e condiviso per lo sviluppo del settore”. Presenti all’incontro anche il Vice Direttore Generale Enac, Fabio Nicolai, il Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca, Giovanna Laschena, il Direttore Security, Sebastiano Veccia, e Valeria Del Sordo dello staff del Direttore Generale.

NUOVA PROMOZIONE FLASH DI 48 ORE DI RYANAIR – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato una promozione flash per 48 ore con tariffe a partire da €16,99. Ryanair propone offerte degne di una medaglia a partire da soli €16,99 per viaggi per tutto settembre e ottobre in vendita da oggi (31 luglio) fino alla mezzanotte di giovedì (1° agosto)”. Jade Kirwan, Head of Comms di Ryanair, ha dichiarato: “Gli occhi del mondo sono puntati su Parigi per i Giochi Olimpici 2024, ma questo non significa che tu debba rimanere a casa. Grazie all’ultima promozione di Ryanair, che offre ai clienti tariffe a partire da soli 16,99 euro, potrai scegliere la prossima vacanza per settembre e ottobre. Corri su Ryanair.com e prenota il tuo prossimo viaggio per il periodo estivo e autunnale verso una delle oltre 240 destinazioni del network Ryanair. Termina alla mezzanotte di giovedì (1° agosto), corri su ryanair.com oggi”.

ESPACIO IBERIA CHIUDE I BATTENTI DOPO AVER OSPITATO PIU’ DI 100.000 PERSONE – Espacio Iberia, il pop-up store che la compagnia aerea ha aperto nella Gran Vía di Madrid, chiude oggi i battenti. “Dal 17 aprile ad oggi, dopo quasi quattro mesi, più di 110.000 persone hanno vissuto l’esperienza Iberia, senza allontanarsi da terra. Nello specifico, circa 4.000 visitatori hanno potuto degustare i menù di bordo seduti sui sedili di un A350 Iberia, quasi 6.000 persone si sono trovate ai comandi di un simulatore di volo per decollare e atterrare da diverse città del mondo, più di 15.000 persone si sono immerse nell’esperienza della realtà virtuale. Inoltre circa 25.000 visitatori hanno intrapreso un viaggio molto speciale, quasi 100 anni indietro, attraverso la rappresentazione della cabina dell’aereo con cui Iberia compì il suo primo volo nel 1927, il Rohrbach Roland. Più di 5.000 persone hanno potuto godersi degustazioni e assaggi di vini spagnoli, caffè e birra. Inoltre si sono svolte giornate a tema per destinazioni come il Giappone, Porto Rico, Buenos Aires, Valencia, tra gli altri. Più di 1.000 persone hanno partecipato ai diversi showcooking. In questa edizione di Espacio Iberia è stata allestita anche un’area Premium Lounge con vista sulla Gran Vía e sulla Plaza de Callao, dove circa 2.000 persone hanno potuto riposarsi e gustare alcune tapas, accompagnate da vino, birra, caffè o altro. In questi quasi quattro mesi Espacio Iberia ha ospitato 29 incontri con talenti di ogni genere, da chef a cantanti, passando per leggende dello sport e anche alcuni dei rappresentanti che attualmente gareggiano ai Giochi Olimpici di Parigi. A questi eventi hanno partecipato circa 2.300 visitatori. L’Espacio Iberia chiude i battenti stasera alle 21:00”, afferma Iberia.

QANTAS GROUP: STATEMENT SU REX – Qantas Group informa: “Questo è un giorno difficile per il nostro settore e siamo dispiaciuti di vedere Rex entrare in amministrazione volontaria con l’immediata sospensione delle sue Boeing 737 operations. Sappiamo che questo sarà un periodo difficile per molti clienti e dipendenti Rex e siamo pronti ad aiutarli. Se i dipendenti Rex desiderano discutere di opportunità all’interno di Qantas o Jetstar, in particolare in settori specializzati che sono unici per l’aviazione, abbiamo creato un collegamento dedicato sul nostro sito Web sulle carriere. I dipendenti possono esprimere il loro interesse candidandosi e compilando il questionario, oltre ad allegare il loro curriculum attuale. I clienti Rex interessati da voli cancellati a causa della messa a terra dei loro domestic jet services possono contattare Qantas e Jetstar per essere risistemati sulla stessa rotta della loro prenotazione originale senza costi aggiuntivi, laddove abbiamo posti disponibili. I clienti con una prenotazione Rex interessata possono contattare Jetstar e Qantas per effettuare una prenotazione. Hanno tempo fino al 31 agosto 2024 per usufruire dell’offerta”.

NUOVE ROTTE VERSO IL MESSICO PER DELTA E AEROMEXICO – Delta aggiungerà un servizio da Detroit a Tulum e da Los Angeles a Mazatlán questo inverno, mentre Aeromexico lancia il servizio da Atlanta e Los Angeles a Manzanillo, da Newark a Città del Messico e da Denver a Monterrey. “Mese dopo mese, i nostri clienti ci stanno dimostrando una cosa: vogliono uscire e vedere il mondo”, ha affermato Joe Esposito, Senior V.P. of Network Planning, Delta. “Il Messico è una delle nostre destinazioni più popolari per i clienti statunitensi. Ecco perché quest’anno aggiungeremo quattro nuove destinazioni in Messico, offrendo ai nostri clienti ancora più modi per vivere il ricco patrimonio culturale dell’America Latina”. A partire dall’11 gennaio, Delta introdurrà voli da Detroit a Tulum (TQO), una novità per la compagnia aerea. Con questa nuova rotta, Delta opererà fino a 50 voli settimanali da DTW verso cinque destinazioni in Messico questo inverno. Insieme al servizio esistente da Atlanta e Minneapolis, Delta offrirà 10 voli settimanali dagli Stati Uniti a Tulum, con quattro voli il sabato. A partire dal 21 dicembre Delta lancerà il servizio per Mazatlán (MZT) da LAX, dove la compagnia aerea ha aumentato la capacità per il Messico del 13% quest’anno. A partire dal 2 novembre da Atlanta e dal 21 dicembre da Los Angeles, Aeromexico lancerà nuovi voli per Manzanillo (ZLO). Inoltre, a partire dal 27 ottobre, Aeromexico offrirà un servizio giornaliero tra Newark, New Jersey e Città del Messico. Ciò aumenterà la loro offerta combinata a cinque voli giornalieri. Inoltre Monterrey (MTY), un importante hub industriale e commerciale in Messico, avrà accesso diretto a Denver, con il nuovo volo di Aeromexico a partire dal 21 dicembre.

GE AEROSPACE: TURBINE LM2500 PER IL MILGEM PROJECT DELLA TURCHIA – Un anno dopo che GE Aerospace ha firmato un accordo con TAIS OG-STM a Istanbul, Turchia, per fornire LM2500 marine gas turbines per le fregate di classe Istif numero 6 – 8 nel progetto MILGEM, è stato avviato un ordine per le fregate numero 9 – 12. L’LM2500 di GE Aerospace fornirà 23 MW di potenza a ciascuna fregata. GE Aerospace è un partner della Turchia da quasi 60 anni.

ORIZZONTE SISTEMI NAVALI FIRMA CONTRATTO DA 1,5 MILIARDI PER DUE “FREMM EVO” PER LA MARINA MILITARE – Nell’ambito del programma pluriennale “FREMM” volto al rinnovamento della flotta della Marina Militare attraverso la realizzazione di fregate di nuova generazione, Orizzonte Sistemi Navali (OSN), joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo con quote rispettivamente del 51% e del 49%, ha firmato con OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) un contratto del valore di circa 1,5 miliardi di euro per la costruzione di due nuove Fregate FREMM in versione “EVOLUTION”, denominate “FREMM EVO”. Le due nuove unità si posizioneranno all’avanguardia nel contesto navale militare sia dal punto di vista tecnologico che delle prestazioni, capitalizzando gli importanti sviluppi tecnologici già avviati nell’ambito dei recenti programmi della cosiddetta Legge Navale, nonché del programma di Mid Life Upgrade delle Unità Classe Orizzonte. La Marina Militare potrà così disporre di due nuove Fregate FREMM che garantiranno elevate prestazioni operative, con tecnologia allo stato dell’arte ed equipaggiate con sistemi all’avanguardia, oltreché di moderne capacità anti-drone e più in generale in grado di gestire operativamente sistemi unmanned nelle tre dimensioni (sopra la superficie, navali e sotto la superficie). Le competenze ingegneristiche di Orizzonte Sistemi Navali a livello di Whole Warship e di Combat System permetteranno alla Marina Militare di disporre di due unità navali operativamente all’avanguardia, tecnologicamente allo stato dell’arte e in grado di contribuire a rafforzare la capacità difensiva e ad aumentare la flessibilità operativa. Saranno inoltre mantenute tutte le capacità e le prestazioni nel dominio ASW (Anti Submarine Warfare) delle unità FREMM ASW attualmente già in servizio. Le due nuove unità saranno costruite presso il Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano di Fincantieri, con la prima “FREMM EVO” in consegna nel 2029 e la seconda nel 2030. Nelle prossime settimane, OSN concluderà i contratti di sub-fornitura con Fincantieri e Leonardo, che avranno rispettivamente un valore pari a circa 690 milioni di euro e circa 415 milioni di euro.

AFI AVIATION WEEK 2024: UNIRE CIELI DELL’AFRICA PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE – In un incontro storico che ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’aviazione nello sviluppo dell’Africa, la nona edizione della African-Indian Ocean Region (AFI) Aviation Week si è conclusa con un impegno rafforzato verso la cooperazione regionale come priorità dell’ICAO. Tenutosi a Libreville, Gabon, dal 15 al 19 luglio 2024, l’evento ha riunito le principali parti interessate provenienti da tutto il continente e oltre. Il decimo incontro dei direttori generali dell’aviazione civile della regione Africa-Oceano Indiano (AFI-DGCA/10) è stato al centro dell’attenzione durante la AFI Week, promuovendo discussioni approfondite sugli ultimi sviluppi nell’aviazione e sull’evoluzione delle prestazioni in tutti gli obiettivi strategici ICAO nella AFI Region. L’incontro ha sottolineato l’importanza critica di mantenere lo slancio attraverso il supporto reciproco e la collaborazione regionale, con una visione condivisa di costruire un futuro solido per l’aviazione africana. Queste discussioni sono state inquadrate nel contesto più ampio dell’African Union’s Single African Air Transport Market (SAATM) e dell’African Continental Free Trade Area (AfCFTA), sottolineando il ruolo integrale dell’aviazione nello sviluppo sostenibile e nell’integrazione economica dell’Africa. L’iniziativa “No Country Left Behind” dell’ICAO è rimasta in prima linea per tutta la AFI Week, con i partecipanti che hanno riconosciuto i progressi compiuti nelle attività di rafforzamento delle capacità e implementazione in tutta la regione. È stato istituito un comitato ad hoc per aggiornare il quadro del Comprehensive Regional Implementation Plan for Aviation Safety in Africa (AFI Plan), del Comprehensive Regional Implementation Plan for Aviation Security and Facilitation in Africa (AFI SECFAL Plan) e dell’Human Resources Development Fund (HRDF), assicurando un supporto continuo alle nazioni in via di sviluppo fino al 2030. Allo stesso modo la AFI Week ha offerto agli Stati un’importante opportunità per migliorare significativamente la sicurezza e la protezione, con l’istituzione di un nuovo gruppo consolidato che unisce l’AFI Planning and Implementation Regional Group (APIRG) e l’Africa-Indian Ocean Regional Aviation Safety Group (RASG-AFI). Questa mossa promette di semplificare gli sforzi e migliorare la sicurezza aerea in tutto il continente. Gli Stati hanno anche riconosciuto l’imperativo di garantire la sostenibilità ambientale. Ciò si è riflesso nei rinnovati impegni per il Global Framework for Sustainable Aviation Fuels, Lower Carbon Aviation Fuels and Cleaner Energy Sources dell’ICAO e nell’aumentata partecipazione all’Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) programme. L’innovativa iniziativa Finvest Hub ha attirato particolare attenzione, offrendo una promettente via per gli investimenti in sustainable aviation fuel production. Anche il 2026-2050 ICAO Strategic Plan attualmente in fase di preparazione da parte dell’organizzazione è stato un punto focale.

BELL TEXTRON CONSEGNA UN NUOVO BELL 412EPI AL BERNARILLO COUNTY SHERIFF’S OFFICE – Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha annunciato la consegna di un Bell 412EPI al Bernalillo County Sheriff’s Office durante una conferenza stampa presso il Double Eagle II Airport. L’unità, comunemente nota come MASU (Metropolitan Air Support Unit), utilizzerà il suo nuovo Bell 412EPI per aumentare le sue capacità di sicurezza pubblica in tutta la contea più popolosa del New Mexico. “Bell è entusiasta che MASU stia espandendo le sue capacità con il Bell 412EPI”, ha affermato Lane Evans, managing director, North America. “Combinando il suo ampio spazio in cabina e la moderna tecnologia di volo, il Bell 412EPI ha dimostrato la sua reputazione di velivolo multi-missione nel campo della sicurezza pubblica”. Con la recente consegna del suo Bell 412EPI, la MASU prevede di aumentare la propria presenza utilizzando le capacità avanzate dell’aeromobile. Il Bell 412EPI offre high-resolution maps and terrain data su quattro display, consentendo ai piloti di navigare in ambienti difficili in modo più efficiente. Questo multi-mission ready aircraft ha la capacità di ospitare fino a 14 passeggeri, consentendo agli equipaggi di includere attrezzature mediche ed equipaggiamenti essenziali per le missioni di emergenza. Ad oggi, oltre il 54% della Bell 412 global fleet è coinvolta in parapublic and military mission in tutto il mondo.