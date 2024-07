Il Boeing Board nomina Kelly Ortberg President and CEO

Boeing ha annunciato oggi che il suo Board of Directors ha eletto Robert K. “Kelly” Ortberg come nuovo president and chief executive officer, con decorrenza dall’8 agosto 2024. Ortberg farà anche parte del Board of Directors di Boeing.

Succederà a Dave Calhoun, che all’inizio di quest’anno ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dall’azienda, dopo aver ricoperto la carica di presidente e CEO da gennaio 2020 e di membro del Board of Directors di Boeing dal 2009.

“Il Board ha condotto un processo di ricerca approfondito negli ultimi mesi per selezionare il prossimo CEO di Boeing e Kelly ha le giuste competenze ed esperienza per guidare Boeing nel suo prossimo capitolo”, ha affermato Steven Mollenkopf, Chair of the Board. “Kelly è un leader esperto, profondamente rispettato nel settore aerospaziale, con una meritata reputazione per la creazione di team forti e la gestione di complesse aziende di ingegneria e produzione. Non vediamo l’ora di lavorare con lui mentre guiderà Boeing in questo periodo importante della sua lunga storia”.

“Il Board vorrebbe anche ringraziare Dave Calhoun per la sua forte leadership in Boeing, prima come Chair e poi come CEO, quando è subentrato per guidare l’azienda attraverso le sfide degli ultimi anni”, ha aggiunto Mollenkopf.

“Sono estremamente onorato e onorato di entrare a far parte di questa azienda iconica”, ha affermato Ortberg. “Boeing ha una storia straordinaria e ricca come leader e pioniere nel nostro settore e sono impegnato a lavorare insieme agli oltre 170.000 dipendenti dell’azienda per continuare questa tradizione, con sicurezza e qualità in prima linea. C’è molto lavoro da fare e non vedo l’ora di iniziare”.

“Ortberg, 64 anni, porta con sé oltre 35 anni di leadership nel settore aerospaziale in questa posizione. Ha iniziato la sua carriera nel 1983 come ingegnere presso Texas Instruments, per poi entrare in Rockwell Collins nel 1987 come program manager e ricoprire posizioni di leadership sempre più importanti presso l’azienda, prima di diventarne presidente e CEO nel 2013. Dopo cinque anni alla guida di Rockwell Collins, ha guidato l’integrazione dell’azienda con United Technologies e RTX fino al suo ritiro da RTX nel 2021. Ha ricoperto una serie di importanti posizioni di leadership nel settore, tra cui quella di membro del Board of Directors of RTX. Inoltre, è membro del Board of Directors di Aptiv PLC, un’azienda tecnologica globale e leader del settore in vehicle systems architecture. È l’ex Chair of the Aerospace Industries Association (AIA) Board of Governors.

Ortberg ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica presso l’University of Iowa”, conclude Boeing.

