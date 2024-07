IATA: domanda passeggeri in aumento del 9,1% a giugno

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati sulla global passenger demand di giugno 2024.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 9,1% rispetto a giugno 2023. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata dell’8,5% su base annua. Il load factor a giugno è stato dell’85,0% (+0,5 punti percentuali rispetto a giugno 2023).

La domanda internazionale è aumentata del 12,3% rispetto a giugno 2023. La capacità è aumentata del 12,7% su base annua e il load factor è migliorato all’85,0% (-0,3ppt rispetto a giugno 2023).

La domanda domestica è aumentata del 4,3% rispetto a giugno 2023. La capacità è aumentata del 2,1% anno su anno e il load factor è stato dell’85,0% (+1,7 ppt rispetto a giugno 2023).

“La domanda è cresciuta in tutte le regioni con l’inizio della peak Northern summer travel season a giugno. Con la crescita complessiva della capacità in ritardo rispetto alla domanda, abbiamo assistito a un load factor medio molto forte dell’85% raggiunto, sia nelle operazioni domestiche che internazionali. Operare con load factor così elevati è sia positivo che impegnativo. Ciò rende ancora più importante per tutte le parti interessate operare con pari livelli di efficienza per ridurre al minimo i ritardi e portare i viaggiatori a destinazione nei tempi previsti”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Mentre i Giochi olimpici si svolgono a Parigi, c’è orgoglio in tutto il settore dell’aviazione per il suo ruolo continuo nel supportare la storia olimpica riunendo molti atleti, fan e funzionari. È un ottimo promemoria di come l’aviazione trasformi il nostro grande mondo in una comunità globale. Auguriamo alla Francia ogni successo come ospite dei giochi e tifiamo tutti gli atleti che dimostreranno il meglio dell’impegno umano nelle prossime settimane”, ha proseguito Walsh.

International Passenger Markets

Tutte le regioni hanno mostrato una forte crescita per gli international passenger markets a giugno 2024 rispetto a giugno 2023.

La crescita delle compagnie aeree dell’Asia-Pacifico è rimasta forte, con un aumento della domanda del 22,6% anno su anno. La capacità è aumentata del 22,9% anno su anno e il load factor è stato dell’83,0% (-0,2 punti percentuali rispetto a giugno 2023). La rotta Africa-Asia è stata la coppia regionale in più rapida espansione, con una crescita del 38,1%.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 9,1% su base annua. La capacità è aumentata del 9,8% su base annua e il load factor è stato dell’87,4% (-0,6 punti percentuali rispetto a giugno 2023).

Le compagnie aeree mediorientali hanno registrato un aumento della domanda del 9,6% su base annua. La capacità è aumentata del 9,4% su base annua e il load factor è stato del 79,7% (+0,1 punti percentuali rispetto a giugno 2023).

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda del 6,6% su base annua. La capacità è aumentata dell’8,6% su base annua e il load factor è stato dell’88,7% (-1,6 punti percentuali rispetto a giugno 2023), il più alto tra le regioni.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 15,3% su base annua. La capacità è salita del 15,6% su base annua. Il load factor è stato dell’85,1% (-0,2 punti percentuali rispetto a giugno 2023).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 16,9% su base annua. La capacità è aumentata del 5,8% su base annua. Il load factor è salito al 77,0% (+7,4 punti percentuali rispetto a giugno 2023). Questo è stato il più grande miglioramento del load factor tra tutte le regioni.

Domestic Passenger Markets

La domanda domestica è aumentata a giugno, con una solida crescita nella maggior parte dei mercati chiave, ad eccezione di Giappone e Australia. Il Brasile ha registrato il guadagno maggiore con una crescita del 7,6% su base annua. Le vendite di biglietti domestici su base annua a giugno per i viaggi di luglio e agosto sono diminuite dello 0,9%, indicando una graduale moderazione della domanda per tornare ai tassi di crescita pre-pandemia.

