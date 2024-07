Lufthansa Group: i risultati di Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines nel secondo trimestre 2024

SWISS registra solidi risultati nel primo semestre 2024

Swiss International Air Lines (SWISS) registra un solido operating result (Adjusted EBIT) di CHF 264,2 milioni per i primi sei mesi del 2024. Il risultato rappresenta un calo di circa il 22% rispetto al record di CHF 338,3 milioni raggiunto nello stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi totali da gennaio a giugno 2024 ammontano a CHF 2,7 miliardi, con un aumento del 5,5% rispetto ai CHF 2,5 miliardi dell’anno precedente.

“La tendenza del mercato a tornare a condizioni più normali che abbiamo visto nel primo trimestre di quest’anno è proseguita più rapidamente di quanto inizialmente previsto”, afferma Dennis Weber, Chief Financial Officer, SWISS. “Il desiderio delle persone di viaggiare rimane elevato, cosa di cui siamo molto soddisfatti. Diverse compagnie aeree hanno ora ripristinato le loro capacità produttive ai volumi pre-pandemia, e in alcuni casi anche più elevati. Ciò ha intensificato in modo tangibile la concorrenza, e questo a sua volta ha depresso i rendimenti al di sotto dei livelli dell’anno precedente”.

“Parallelamente a questa mutata situazione di mercato, anche l’aumento dei costi ha ridotto gli utili di SWISS per il primo semestre 2024. Oltre alle maggiori spese sostenute per l’espansione delle sue operazioni di volo, gli aumenti di stipendio e di altre retribuzioni incorporati in vari nuovi contratti collettivi di lavoro, spese e commissioni più elevate e un’elevata inflazione nel campo dei servizi di manutenzione, sono stati tutti particolarmente determinanti nell’aumento dei costi per il periodo. SWISS ha anche investito in modo sostanziale per migliorare ulteriormente la sua customer experience, per mantenere in modo ancora più completo la sua promessa premium”, afferma SWISS.

“Le attuali condizioni di mercato e operative ci pongono alcune sfide importanti”, continua il CFO Weber. “Gli sviluppi geopolitici, le condizioni meteorologiche estreme e la carenza di risorse nei servizi di navigazione aerea in Europa influenzano in modo tangibile le nostre operazioni di volo. Oltre a ciò, il ritorno della produzione del nostro settore a livelli più normali ha coinciso con una fase di maggiore inflazione dei costi. Considerato questo contesto più ampio, possiamo essere soddisfatti delle nostre performance nel primo semestre 2024. La nostra costante disciplina dei costi, unitamente all’aumento della nostra produttività e della nostra efficienza, ci ha aiutato a raggiungere questo solido risultato operativo. Puntiamo a continuare su questa stessa strada. Quindi guardo con fiducia al nostro secondo semestre, stagionalmente più forte”.

“L’airfreight business di SWISS, che tradizionalmente fornisce un contributo sostanziale ai risultati complessivi, ha beneficiato di una forte attività e-commerce nel primo semestre, che ha contribuito a compensare la domanda generale ciclicamente più debole negli European and US air cargo markets. Il contributo agli utili dell’airfreight business di SWISS è ora ampiamente tornato ai livelli pre-pandemia”, prosegue SWISS.

“I nostri utili nel primo semestre 2024 ci confermano che abbiamo impostato la strada giusta per ottenere un buon risultato operativo per l’intero anno”, afferma Heike Birlenbach, SWISS’s Interim Chief Executive Officer. “È l’investimento nel nostro futuro che ci ha messo su questa strada. Nel farlo, però, siamo ben consapevoli che le esigenze dei nostri clienti e la situazione generale del mercato sono cambiate negli ultimi anni. Ed è con questo in mente che continuiamo a lavorare intensamente per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio di SWISS. Allo stesso tempo, mantenere operazioni di volo stabili e offrire una rete interessante di rotte e orari rimangono altre priorità fondamentali”.

“La performance di SWISS nel primo semestre si è riflessa anche nei suoi risultati per il periodo più intenso del secondo trimestre. L’Adjusted EBIT da aprile a giugno 2024 ammonta a CHF 233,4 milioni, un leggero calo di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Q2 2023: CHF 259,9 milioni). I ricavi nel secondo trimestre sono aumentati del 3,5% a circa CHF 1,5 miliardi (Q2 2023: CHF 1,4 miliardi).

SWISS ha trasportato circa 8,5 milioni di passeggeri nei primi sei mesi del 2024, con un aumento del 12,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel periodo sono stati effettuati oltre 69.000 voli, il 13% in più rispetto a gennaio-giugno 2023. Il load factor per il primo semestre 2024 è stato pari all’81,9%, con un calo di 1,4 punti percentuali rispetto al livello dell’anno precedente.

Per l’intero anno 2024 SWISS prevede di segnalare un aumento anno su anno di poco meno del 10% nella sua available seat-kilometre production. Ciò riporterà la capacità a circa il 95% del suo livello pre-pandemia del 2019. Si prevede che la produzione per la stagione estiva di quest’anno tornerà quasi al livello del 2019″, conclude SWISS.

Austrian Airlines: un primo semestre debole richiede piena forza per la seconda parte dell’anno

Austrian Airlines informa: “Nonostante l’inizio dell’anno sia stagionalmente debole presso Austrian Airlines, una serie di fattori ha portato a un Adjusted EBIT pari a -62 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno in corso. Ciò significa che il risultato del primo semestre dell’anno è stato ben al di sotto delle aspettative della compagnia aerea. Oltre al principale fattore determinante del risultato negativo, la controversia salariale durata diversi mesi all’inizio dell’anno, il primo semestre 2024 ha portato con sé numerose altre sfide. Tra queste rientravano principalmente la situazione in Medio Oriente, le condizioni meteorologiche in Europa, l’aumento sproporzionato dei costi di localizzazione abbinato alla stagnazione dei prezzi dei biglietti e due lunghe interruzioni della flotta di Austrian Airlines. Inoltre, gli investimenti iniziali nella crescita della flotta sulle rotte a lungo raggio con i nuovi Boeing 787-9 Dreamliner si sono riflessi anche nel risultato del primo semestre 2024.

Nei primi sei mesi del 2024, il fatturato annuo di Austrian Airlines è aumentato leggermente da 1,064 miliardi di euro dell’anno precedente a 1,070 miliardi di euro (+1%). Total revenue in aumento dell’1%, a 1,1 miliardi di euro, mentre le spese totali sono aumentate dell’8%, a 1,2 miliardi di euro. L’Adjusted EBIT di Austrian Airlines è stato quindi pari a -62 milioni di euro, rispetto ai +15 milioni di euro del primo semestre 2023. Al 30 giugno 2024, Austrian Airlines impiegava 6.204 persone (+5%). Questa crescita è dovuta principalmente all’aumento del fabbisogno di personale derivante dall’introduzione del nuovo aereo a lungo raggio Boeing 787-9 Dreamliner.

Nel corso dei primi sei mesi, il load factor è sceso di 1,7 punti percentuali, dall’80,0 al 78,3%. Il 98,3% dell’Austrian Airlines flight schedule è stato effettuato regolarmente. Il numero di passeggeri è aumentato del 6% su base annua, a 6,498 milioni”.

“La prima metà dell’anno è stata ben al di sotto delle aspettative a seguito dell’intensa controversia sindacale e delle condizioni operative sempre più difficili. Nella seconda metà dell’anno, dobbiamo quindi lavorare a pieno regime per raggiungere un risultato a due cifre elevato, al fine di creare le condizioni per ulteriori investimenti in futuro”, sottolinea Annette Mann, Austrian Airlines CEO. “Le ragioni del primo semestre debole dimostrano che ci troviamo di fronte a molte condizioni quadro su cui difficilmente possiamo influire da soli. Se non ci troviamo di fronte a sfide esterne come il meteo o la situazione in Medio Oriente, possiamo vedere che le nostre operazioni di volo sono estremamente stabili e affidabili. Ciò ci dà grande fiducia per la seconda metà dell’anno”.

Nella prima metà del 2024 Austrian Airlines ha iniziato a volare con il nuovo aereo a lungo raggio Boeing 787-9 Dreamliner. Due di questi Dreamliner sono già in servizio da diverse settimane, principalmente per il Nord America, offrendo ai passeggeri un’esperienza di volo completamente nuova. Gli altri nove Dreamliner pianificati sostituiranno gradualmente l’attuale flotta a lungo raggio di Austrian Airlines entro il 2028.

Il cabin crew di Austrian Airlines è stato recentemente premiato come ‘Best Cabin Crew in Europe 2024’ agli Skytrax World Airline Awards. “Siamo lieti che i nostri colleghi cabin crew siano stati riconosciuti. Questo premio è sottolineato anche dalle valutazioni di soddisfazione dei nostri passeggeri. Allo stesso tempo, ci stiamo impegnando per ottenere punti con i nostri passeggeri non solo con il nostro servizio, ma anche con la nostra puntualità. Come nell’anno precedente, vogliamo essere una delle compagnie aeree più puntuali in Europa per l’anno nel suo complesso”, afferma il COO, Francesco Sciortino.

“Austrian ha aggiunto tre nuove destinazioni al suo programma di volo nella prima metà del 2024: Boston, Brema e Tbilisi. Oltre all’espansione dei collegamenti con gli stati federali austriaci, il programma di volo invernale include anche l’aggiunta di un’altra destinazione nella Lapponia finlandese, ovvero la città di Ivalo. Dal 1° luglio, un’altra destinazione a lungo raggio, Boston in Nord America, è servita come destinazione tutto l’anno fino a sei volte a settimana. Austrian Airlines attualmente vola verso 18 destinazioni intercontinentali e offre ai suoi ospiti un portafoglio di destinazioni di oltre 125 destinazioni”, prosegue Austrian Airlines.

Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines: “Negli ultimi sei mesi abbiamo apportato una serie di ulteriori miglioramenti, innovazioni e adattamenti al nostro programma di volo. Abbiamo avviato con successo l’introduzione del nostro nuovo aereo a lungo raggio, il Dreamliner, e dal 1° luglio voliamo verso Boston, una nuova destinazione che è stata molto apprezzata dai nostri ospiti. Inoltre, ci stiamo impegnando per collegare ancora meglio gli stati federali in Austria alla fitta rete di voli di Lufthansa Group. Lo stiamo facendo da un lato con collaborazioni come quelle con ÖBB e dall’altro con soluzioni mirate per soddisfare le esigenze degli stati federali, come il recente collegamento dell’aeroporto di Linz all’hub di Francoforte. Come al solito, il nostro obiettivo principale è la nostra massima priorità: Austrian è e rimarrà il numero 1 indiscusso a Vienna”.

Dopo una prima metà dell’anno debole, è ancora più importante dare il massimo nella seconda metà. “Oltre a continuare a mantenere stabili le operazioni di volo e offrire un elevato livello di soddisfazione del cliente, continueremo a concentrarci sulla digitalizzazione dei nostri processi e sull’aumento dell’efficienza. Gli elevati costi di localizzazione continuano a essere una sfida che noi come compagnia dobbiamo affrontare costantemente. Ci aspettiamo inoltre che il futuro governo austriaco adotti misure urgenti per rafforzare la competitività della nostra sede”, conclude il CEO, Annette Mann.

Secondo trimestre redditizio per Brussels Airlines, ottime prospettive per l’estate

Brussels Airlines registra un Adjusted EBIT di 11,6 milioni di euro nel secondo trimestre 2024. Si tratta di un risultato più debole rispetto al secondo trimestre 2023, principalmente a causa di una produzione inferiore. Nel frattempo, la compagnia aerea belga ha ampliato la sua flotta con un ulteriore Airbus A330 e ha aggiunto Nairobi alle sue destinazioni a lungo raggio. Brussels Airlines prevede una stagione estiva molto forte e rimane fiduciosa sulla redditività complessiva nel 2024.

“Nei primi sei mesi del 2024 Brussels Airlines ha trasportato 3,9 milioni di passeggeri su quasi 30.000 voli, con un load factor dell’82%.

Nel complesso, la produzione nel secondo trimestre è stata inferiore rispetto allo stesso periodo del 2023. Ciò è dovuto principalmente alla carenza mondiale di pezzi di ricambio e allo spostamento della manutenzione dall’inverno alla primavera. Inoltre, il vettore nazionale belga non è stato in grado di estendere una partnership con un wet-lease operator che era stato utilizzato l’anno scorso e quindi aveva meno posti disponibili tra aprile e giugno 2024.

Ciò ha comportato un Adjusted EBIT di 11,6 milioni di euro nel secondo trimestre”, afferma Brussels Airlines.

“L’aviazione è un settore molto volatile con alti e bassi. In Brussels Airlines abbiamo raggiunto una base di costo che ci consente di essere redditizi anche quando affrontiamo venti contrari. Siamo stati in grado di essere redditizi nel secondo trimestre, il che dimostra che la nostra strategia sta funzionando. Restiamo impegnati a raggiungere un solido risultato redditizio nel 2024, puntando a mantenere il livello di redditività del 2023”, afferma Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

“Tenendo conto dei risultati del primo trimestre, che sono stati influenzati da scioperi e minacce di sciopero, Brussels Airlines segnala un Adjusted EBIT di -47 milioni di euro per la prima metà del 2024. Poiché la domanda è ancora elevata, la compagnia aerea belga prevede risultati solidi per l’estate.

Il vettore nazionale belga ha completato la prima fase del rinnovo della sua flotta accogliendo il quinto Airbus A320neo (OO-SBE) il 10 luglio. Per la stagione estiva, Brussels Airlines ha aggiunto un ulteriore Airbus A330 alla sua flotta per i voli a lungo raggio e ha riaperto la rotta per Nairobi“, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines – Photo Credits: Lufthansa Group)