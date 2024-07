Loft Dynamics diventa il primo VR Flight Simulation Training Device a ricevere la FAA Qualification

Loft Dynamics, global leader in virtual reality (VR) flight simulation training devices (FSTDs), ha annunciato che la Federal Aviation Administration (FAA) ha qualificato il suo VR simulator, il primo FAA-qualified VR FSTD negli Stati Uniti.

“Questo risultato è una pietra miliare nell’aviation safety e un passo fondamentale per portare l’advanced flight simulation technology a piloti e operatori in tutto il paese, in un contesto di crescente domanda. Consolida inoltre il ruolo sempre più influente della realtà virtuale nel futuro U.S. pilot training al di fuori degli Stati Uniti. Loft Dynamics è il primo e unico VR simulator ad aver ottenuto la qualifica dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Per la prima volta, i piloti di elicotteri statunitensi possono addestrarsi e ricevere crediti per pilot ratings su un FAA-approved VR FSTD, a condizione che sia un FSTD VR Loft Dynamics. Questa qualifica consente di utilizzare il simulatore non solo per il training su engine failures, abnormal and emergency procedures, instrument approaches, ma anche per manovre impegnative come sling load operations, pinnacle operations e altro ancora”, afferma Loft Dynamics.

“Il rigoroso processo di qualificazione della FAA richiede che gli FSTD siano valutati in conformità con 14 CFR Part 60 e soddisfino ampi requisiti operativi. La FAA ha valutato il Loft Dynamics VR simulator utilizzando il suo Airbus-approved H125 VR FSTD presso la Marshall University. Qualificato come flight training device, l’H125 VR simulator di Loft Dynamics presenta una replica virtuale del cockpit a grandezza naturale, una vista panoramica a 360 gradi, una modellazione di volo verificata e una piattaforma di movimento a sei gradi di libertà che simula accuratamente immagini, movimenti e scenari di volo. Questi FSTD sono più piccoli e significativamente più convenienti dei simulatori tradizionali. Tutti i piloti negli Stati Uniti sono tenuti ad addestrarsi regolarmente su un aeromobile o un simulatore di volo, motivo per cui la qualificazione del simulatore di Loft Dynamics è un passo fondamentale per aiutare più operatori a condurre questa formazione e affrontare la crescente carenza di piloti.

L’anno scorso la FAA ha installato i simulatori Loft Dynamics presso il suo William J. Hughes Technical Center (WHTC) per promuovere gli obiettivi di sicurezza, efficienza e sostenibilità ambientale del suo Next Generation Air Transportation System (NextGen). Come parte di questa iniziativa, l’agenzia utilizza il simulatore per condurre vertical flight safety research, incluso il coinvolgimento di centinaia di piloti collaudatori per far volare il simulatore.

L’approvazione da parte della FAA del primo VR simulator cambia i paradigmi di addestramento dei piloti, ampliando l’accesso alle soluzioni di addestramento più immersive, personalizzabili e scalabili. Questo è anche un momento cruciale per Loft Dynamics, poiché l’azienda sta già sviluppando electric vertical take-off and landing (eVTOL) and airplane simulators, ampliando il suo impatto e valore nel settore”, prosegue Loft Dynamics.

“Le qualifiche senza precedenti della FAA e dell’EASA per la nostra tecnologia rafforzano la sicurezza e la fedeltà della VR per l’addestramento dei piloti”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “Fornisce un percorso concreto per risolvere la carenza di piloti nel mondo e coltivare la prossima generazione di piloti di alta qualità. Non stiamo spianando questa strada da soli. Siamo grati per la convinzione di Airbus Helicopters in Loft Dynamics, la dedizione per ottenere la qualifica FAA e l’impegno nel rendere i nostri FSTD disponibili alle masse. Siamo grati alla FAA per il loro supporto e impegno nel migliorare la traiettoria della simulation technology e del pilot training. Si tratta di un importante primo passo per modernizzare la formazione dei piloti e rappresenta anche un più ampio cambiamento del settore verso l’utilizzo della nostra tecnologia VR per affrontare le sfide globali”.

“La recente apertura del North American headquarters di Loft Dynamics a Santa Monica ha creato una base per la sua espansione continentale, ora accelerata dalla qualifica FAA. La crescente fiducia dell’azienda nel mercato è dimostrata dai suoi clienti e partner, tra cui il Los Angeles Police Department, che utilizza il suo H125 VR simulator per addestrare i suoi piloti in modo sicuro ed efficace e Airbus Helicopters, che ha co-sviluppato il simulatore H125 VR e supportato la qualifica FAA tramite sponsorizzazione nell’ambito del suo Part 142 Certificate”, continua Loft Dynamics.

Riesen prosegue: “Come parte di questa crescita, siamo entusiasti di dare il benvenuto a due ex FAA administrators e veterani dell’aviazione, Randy Babbitt e Michael Huerta, nel nostro advisory board, per aiutarci a catalizzare la nostra missione”.

“I nuovi consulenti saranno determinanti nella prossima fase di crescita dell’azienda, in particolare nello sviluppo di prodotti che soddisfano le esigenze dell’intero ecosistema dell’aviazione: piloti, compagnie aeree e operatori commerciali, produttori e regolatori”, conclude Loft Dynamics.

Randy Babbitt, Former FAA Administrator and Aviation Veteran, afferma: “Loft Dynamics incorpora actual accident and incident scenarios nel training. Ciò ricrea accuratamente le operazioni di volo in un ambiente completamente immersivo, consentendo ai piloti di affrontare emergenze come autorotation, vortex ring state, loss of tail rotor, senza mettere in pericolo vite umane. Sono onorato di unirmi a Loft Dynamics e contribuire a guidare la strada verso un futuro più sicuro e sostenibile per l’aviazione”.

“Non è mai stato così importante espandere la pipeline di formazione dei piloti e simulatori all’avanguardia come quelli costruiti da Loft Dynamics saranno una parte essenziale di questo processo”, ha affermato Michael Huerta, Former FAA Administrator and Aviation Veteran. “Questa tecnologia ha il potere di aiutare a invertire la carenza di piloti, aumentare significativamente la competenza dei piloti e preparare il paese a una mobilità aerea avanzata. Non vedo l’ora di aiutare Loft Dynamics a portare i suoi simulatori qualificati a una gamma ancora più ampia di applicazioni”.

“Fin dall’inizio della nostra partnership con Loft Dynamics, abbiamo riconosciuto che il suo simulatore avrebbe cambiato le regole del gioco nell’addestramento, soprattutto nel migliorare la sicurezza del volo”, ha affermato Melchior Kaag, Vice President of Training and Flight Operations at Airbus Helicopters. “Oggi, questo viaggio prende una nuova svolta. Un’altra importante autorità aeronautica ripone la sua fiducia nel Loft Dynamics VR device come risposta diretta alle esigenze di formazione dell’intero settore, una pietra miliare resa possibile dalla nostra partnership con Loft Dynamics. Credo che questo risultato accenda la passione tra i futuri piloti e contribuirà ad alleviare la carenza di piloti per gli anni a venire”.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics)