Lufthansa Group riporta un utile nel secondo trimestre e lancia un piano di ristrutturazione per Lufthansa Airlines

Lufthansa Group ha comunicato i risultati finanziari del secondo trimestre 2024.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Volare non ha perso nulla del suo fascino: la domanda globale di viaggi aerei rimane forte. Di conseguenza, abbiamo superato per la prima volta il traguardo dei 10 miliardi di euro di fatturato nel secondo trimestre. Tuttavia, a causa dell’aumento della capacità di posti disponibili, la normalizzazione delle tariffe aeree e dei rendimenti medi è continuata in tutti i mercati mondiali nella prima metà dell’anno. In vista del contemporaneo aumento dei costi, le aspettative di profitto hanno dovuto essere modificate in tutto il settore, e anche per noi. La nostra compagnia aerea più importante, Lufthansa, è stata particolarmente colpita nella prima metà dell’anno. Questo perché, oltre agli effetti degli sviluppi del mercato, ci sono stati special effects come gli elevati costi di sciopero, ulteriori ritardi nelle consegne degli aeromobili e le conseguenti inefficienze, nonché problemi strutturali della compagnia aerea. Vogliamo quindi accelerare la modernizzazione complessiva di Lufthansa Airlines con un programma di ristrutturazione per renderla di nuovo l’ammiraglia del Gruppo.

È particolarmente piacevole che nell’attuale contesto difficile tutte le altre compagnie aeree passeggeri del Gruppo, così come Lufthansa Cargo, rimangano in linea con gli sviluppi del mercato. Lufthansa Technik ha persino registrato un altro risultato record nella prima metà dell’anno. Strategicamente, abbiamo fatto progressi decisivi con quattro progetti rilevanti: l’introduzione del nostro nuovo prodotto intercontinentale “Allegris”, il lancio di Lufthansa City Airlines, la vendita di AirPlus e l’approvazione della nostra partecipazione in ITA Airways da parte della Commissione UE. Queste ottimizzazioni del nostro modello aziendale ci aiuteranno a rafforzare la nostra posizione di numero uno in Europa”.

“Lufthansa Group ha aumentato i suoi ricavi nel secondo trimestre del 7%, a 10 miliardi di euro nel 2024 (stesso periodo dell’anno precedente: 9,4 miliardi di euro). Il Gruppo ha registrato un operating profit o Adjusted EBIT di 686 milioni di euro (anno precedente: 1,1 miliardi di euro). Il risultato netto del Gruppo è stato pari a 469 milioni di euro (anno precedente: 881 milioni di euro). I principali fattori trainanti sono stati l’espansione dell’11% del flight program nel passenger business e la solida performance nel segmento MRO, i cui ricavi del secondo trimestre sono aumentati del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Oltre alla crescente normalizzazione dei prezzi dei biglietti e al relativo calo dei rendimenti correlato al mercato in tutte le regioni di traffico, in particolare nel secondo trimestre, anche gli scioperi presso varie compagnie di Lufthansa Group e partner di sistema esterni hanno avuto un impatto sugli utili del periodo di oltre 100 milioni di euro. Inoltre, le spese operative sono aumentate del 10% a causa dell’espansione delle operazioni di volo, ma anche degli aumenti dei costi correlati all’inflazione.

La domanda di viaggi aerei ha continuato a crescere nel secondo trimestre dell’anno in corso. Oltre 60 milioni di passeggeri hanno volato con le compagnie aeree di Lufthansa Group nei primi sei mesi del 2024, con un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Solo nel secondo trimestre 2024, le compagnie aeree hanno accolto a bordo circa 36 milioni di passeggeri (rispetto ai 33,3 milioni del secondo trimestre 2023).

La capacità totale nel secondo trimestre per le compagnie aeree di Lufthansa Group è aumentata dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La capacità del secondo trimestre a livello di Gruppo è stata al 91% del livello offerto nel 2019. Il load factor delle compagnie aeree del Gruppo è rimasto elevato, intorno all’82%, solo leggermente al di sotto del livello dell’anno precedente, nonostante la maggiore capacità.

I ricavi totali nel secondo trimestre per le passenger airlines sono aumentati del 4,5%, a 8 miliardi di euro (stesso periodo dell’anno precedente: 7,7 miliardi di euro). Le compagnie aeree hanno registrato un Adjusted EBIT di 581 milioni di euro (anno precedente: 965 milioni di euro). Nei primi sei mesi del 2024 le passenger airlines del Gruppo hanno generato un fatturato totale di 13,6 miliardi di euro, circa il 5% in più rispetto al 2023. L’Adjusted EBIT del primo semestre è sceso a -337 milioni di euro rispetto all’anno precedente (primo semestre 2023: 453 milioni di euro)”, afferma Lufthansa Group.

“Lufthansa Airlines si trova in particolare ad affrontare le sfide derivanti dallo sviluppo negativo del mercato nella key Asia-Pacific traffic region, ma deve anche affrontare inefficienze nelle sue Lufthansa and CityLine flight operations. I ritardi significativi nelle consegne degli aeromobili stanno causando problemi, in aree come la gestione della flotta e anche attraverso i costi di manutenzione aggiuntivi per i vecchi aeromobili ancora in uso. L’aumento sproporzionatamente elevato dei costi di localizzazione in Germania e i nuovi contratti collettivi di lavoro per cockpit, cabin and ground staff hanno avuto anch’essi un impatto negativo sugli utili.

Di conseguenza, l’Adjusted EBIT del secondo trimestre di 213 milioni di euro è di circa 300 milioni di euro inferiore al livello del 2023 (anno precedente: 515 milioni di euro). Nel complesso, Lufthansa Airlines ha registrato una perdita nel primo semestre di -427 milioni di euro (anno precedente: utile di 149 milioni di euro).

Raggiungere un risultato di pareggio per l’intero anno sta diventando sempre più difficile per Lufthansa Airlines. Oltre alle misure a breve termine per salvaguardare i guadagni, la compagnia aerea ha lanciato un turnaround program completo per aumentare l’efficienza, ridurre la complessità e migliorare la qualità, rendendo così il brand principale adatto al futuro.

Il programma include: aumento dei ricavi mantenendo costantemente la promessa premium, ad esempio tramite l’introduzione di Allegris e ulteriori investimenti in miglioramenti di prodotti e servizi; miglioramento dell’esperienza del cliente concentrandosi su operazioni di volo fluide ed efficienti, ad esempio tramite l’ulteriore digitalizzazione dei servizi a terra; ottimizzazione della rete in linea con la maggiore stagionalità della domanda; aumento della produttività, ad esempio tramite un ulteriore sviluppo dei sistemi di pianificazione dell’equipaggio; riduzione a sei tipi di aeromobili a lungo raggio mediante la dismissione delle sottoflotte Airbus A340-300, A340-600 e A330-200 e Boeing 747-400 entro il 2028; espansione strategica delle operazioni di volo di Discover Airlines e Lufthansa City Airlines per sviluppare ulteriormente l’offerta di prodotti nelle basi di Francoforte e Monaco a costi competitivi”, prosegue Lufthansa Group.

“La continua elevata domanda di viaggi aerei sta portando a un’ulteriore crescita della domanda di servizi di manutenzione, riparazione e revisione. I ricavi del secondo trimestre di Lufthansa Technik sono aumentati del 18% a 1,9 miliardi di euro (stesso periodo dell’anno precedente: 1,6 miliardi di euro). La tendenza positiva è stata guidata in particolare dai segmenti di business Aircraft Component e Engine Services. Come parte del suo programma “Ambition 2030“, Lufthansa Technik sta pianificando ingenti investimenti per espandere il suo core business e ampliare le sue sedi in Europa, nelle Americhe e in Asia.

Nell’air cargo business, la capacità nella prima metà del 2024 è aumentata del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, principalmente a causa dell’espansione del business passeggeri e del conseguente aumento delle cargo hold capacities. L’elevata domanda di spedizioni di e-commerce e i colli di bottiglia della capacità nel traffico marittimo hanno portato a un aumento della domanda presso Lufthansa Cargo e quindi a un cargo load factor. più elevato. Lufthansa Cargo ha raggiunto un Adjusted EBIT di 36 milioni di euro per il secondo trimestre, sostanzialmente in linea con il livello dell’anno precedente, e prevede un buon secondo semestre”, continua Lufthansa Group.

Michael Niggemann, Chief Financial Officer di Deutsche Lufthansa AG: “I nostri ricavi sono saliti a oltre 10 miliardi di euro nel secondo trimestre. Ciò è dovuto a un significativo aumento della capacità delle nostre compagnie aeree. Questa crescita è stata accompagnata, tuttavia, da un calo dei prezzi dei biglietti correlato al mercato. Inoltre, i nostri maggiori livelli di produzione e l’inflazione dei costi hanno portato a un aumento dei nostri costi operativi. Quindi, nonostante il raggiungimento di un risultato operativo di 686 milioni di euro, abbiamo guadagnato significativamente meno da aprile a giugno 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Oltre agli sviluppi del mercato e alle sfide strutturali, la nostra più grande compagnia aerea Lufthansa è stata anche influenzata da effetti speciali. Anche gli effetti dello sciopero hanno avuto un impatto negativo nel secondo trimestre. Inoltre, i ritardi nelle consegne degli aeromobili in particolare hanno portato a inefficienze e costi aggiuntivi. Tuttavia, prevediamo di segnalare un risultato annuale chiaramente positivo per Lufthansa Group, non da ultimo in vista delle misure che abbiamo introdotto per salvaguardare i nostri guadagni. Escludendo gli effetti degli scioperi, siamo convinti che raggiungeremo uno sviluppo stabile dei costi unitari per l’intero anno”.

“Il Lufthansa Group 2024 first-half operating cash flow ammonta a circa 2,8 miliardi di euro (stesso periodo dell’anno precedente: 3,1 miliardi di euro). Nel complesso, il Gruppo ha così ottenuto un Adjusted free cash flow di 878 milioni di euro (anno precedente: 1,1 miliardi di euro).

Lufthansa Group ha compiuto importanti progressi nell’implementazione della sua strategia a lungo termine. La nuova cabina a lungo raggio “Lufthansa Allegris” è stata introdotta all’inizio di maggio, segnando un passo importante nel miglioramento dell’offerta di prodotti premium per i clienti Lufthansa. A giugno è seguita la partenza di Lufthansa City Airlines, che rafforzerà la rete a lungo raggio Lufthansa negli hub di Monaco e Francoforte offrendo voli feeder e defeeder competitivi. L’autorità garante della concorrenza della Commissione UE ha approvato l’acquisizione pianificata di ITA Airways all’inizio di luglio 2024.

La domanda globale di viaggi aerei rimane molto solida, soprattutto tra i viaggiatori privati. Le compagnie aeree di Lufthansa Group prevedono un’altra buona estate in termini di volume di viaggi. Nel complesso, le prenotazioni fino alla fine di ottobre sono aumentate di oltre il 10% rispetto all’anno scorso.

Secondo i piani attuali, si prevede che la capacità del Gruppo nel terzo trimestre ammonterà a circa il 96% del livello pre-crisi. Nel complesso Lufthansa Group prevede che il suo Adjusted EBIT nel terzo trimestre non raggiungerà il livello del 2023 (stesso periodo dell’anno precedente: 1,5 miliardi di euro) a causa delle sfide di Lufthansa Airlines.

Il Gruppo ha modificato di conseguenza il suo annual outlook e ora prevede di raggiungere un Adjusted EBIT di 1,4-1,8 miliardi di euro per l’anno finanziario 2024. Questa previsione dipende in larga parte dalle performance degli utili di Lufthansa Airlines e dal tradizionalmente importante quarto trimestre di Lufthansa Cargo.

In linea con l’adeguamento dell’annual earnings forecast, l’aspettativa annuale per l’Adjusted free cash flow è ora ben al di sotto di 1 miliardo di euro, subordinatamente alle incertezze relative al volume degli investimenti nella seconda metà dell’anno”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)