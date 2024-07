Lufthansa Technik continua a puntare a utili al livello dell’anno precedente

Lufthansa technik informa: “Lufthansa Technik ha avuto un quadro economico misto dopo il primo semestre dell’anno. Mentre il global market leader in aircraft maintenance, repair and overhaul (MRO) ha ancora una volta ottenuto un risultato record per il periodo da gennaio a fine giugno grazie a un secondo trimestre molto forte, l’azienda sta anche subendo la forte pressione del settore dell’aviazione nel suo complesso”.

“Naturalmente siamo sempre lieti di vedere cifre record”, afferma il dott. William Willms, CFO di Lufthansa Technik. “Ma parte della verità è che non-operational special factors ed effetti una tantum hanno contribuito in modo significativo. Ci aspettiamo ancora di ottenere risultati al livello dell’anno precedente per l’anno nel suo complesso”.

Nel 2023 Lufthansa Technik aveva raggiunto un total Adjusted EBIT di 628 milioni di euro.

“Dopo la prima metà del 2024, gli utili ammontano ora a 319 milioni di euro, il miglior primo semestre nella storia dell’azienda. Lufthansa Technik ha registrato un ulteriore aumento del 9,6% rispetto alla precedente cifra record di 291 milioni di euro dell’anno precedente, nonostante gli strike costs che hanno avuto un impatto significativo sul primo trimestre. I ricavi a fine giugno ammontavano a 3,6 miliardi di euro (anno precedente: 3,1 miliardi di euro, +16,5%). L’Adjusted EBIT margin è sceso di conseguenza, dal 9,3% all’8,8%. Questa tendenza deve essere invertita per raggiungere l’obiettivo della “Ambition 2030” corporate strategy, ovvero un margine a due cifre sostenuto”, prosegue Lufthansa Technik.

“Siamo ancora sulla buona strada per crescere ulteriormente da una posizione di forza”, afferma William Willms. “Tuttavia, non sarà una passeggiata. Siamo negativamente influenzati dagli sproporzionati aumenti dei costi e dalle difficoltà in corso nella fornitura di materiali in tutto il settore”.

Entrambi i tradizionali segmenti principali di Lufthansa Technik, Engine e Aircraft Component Services, ne risentono in modo particolare.

“Dal lato positivo, non c’è sicuramente mancanza di domanda”, afferma William Willms. L’azienda ha concluso circa 320 nuovi contratti nella prima metà dell’anno.

“Anche le Digital activities, ad esempio, si stanno sviluppando molto bene per quanto riguarda l’espansione del portafoglio prodotti, della base clienti e dei ricavi. Il software AMOS sviluppato dalla sussidiaria di Lufthansa Technik Swiss-AS è ampiamente utilizzato dalle compagnie aeree di tutto il mondo e coloro che non utilizzano ancora AMOS sono comunque molto interessati. Anche AVIATAR, la piattaforma per airline operations con un’ampia gamma di prodotti e servizi digitali, continua il suo trend positivo. I contratti corrispondenti ora includono quasi 4.000 aeromobili da clienti paganti.

L’espansione del defense business sta attirando molta attenzione. Lufthansa Technik si occupa della manutenzione degli aeromobili della flotta del governo tedesco da oltre 60 anni e nell’ultimo trimestre è stato consegnato all’aeronautica il terzo Airbus A350 government aircraft. L’espansione del defense business segment dovrebbe aiutare l’azienda a rimanere un attore chiave nel settore MRO in futuro. Allo stesso tempo, Lufthansa Technik può utilizzare la sua competenza tecnica per contribuire alla sicurezza della Germania e dei suoi partner. In questo contesto, alcuni giorni fa è stata concordata una cooperazione estesa tra Lufthansa Technik e il gruppo statunitense Lockheed Martin.

Ci sono anche buone notizie sul fronte delle assunzioni: le misure di reclutamento continuano a essere efficaci. Entro la fine di giugno, il numero di dipendenti era di oltre 23.400, rispetto ai 21.500 dello stesso periodo dell’anno scorso. Lufthansa Technik rimane inoltre fortemente impegnata nella promozione dei giovani talenti. All’inizio di agosto, oltre 300 giovani inizieranno la loro formazione presso le sedi tedesche”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)