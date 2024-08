Campagna antincendio boschivo: continuano le missioni per gli elicotteri del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare

È partita nel pomeriggio di mercoledì 31 luglio la richiesta di attivazione per una missione a supporto della Campagna Antincendio Boschivo (AIB) per l’Aeronautica Militare. Poco prima delle 17, un elicottero HH-139A dell’ 82° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo è decollato dall’aeroporto di Trapani per dirigersi verso Santa Margherita di Belice (AG).

In poco meno di due ore di volo, l’equipaggio ha effettuato 12 lanci, versando sulle fiamme un totale di circa 9.600 litri d’acqua, concorrendo all’esito positivo della missione.

Ogni anno, con l’arrivo delle alte temperature estive, la Difesa mette i propri mezzi a supporto delle attività volte a fronteggiare i possibili eventi calamitosi, come quelli rappresentati dagli incendi, con una gestione integrata e coordinata di tutte le forze in campo e le risorse disponibili, sia a livello regionale che nazionale.

L’Aeronautica Militare, per tutta l’estate, opererà a favore della campagna AIB 2024 con gli elicotteri HH-139 del 15° Stormo di stanza a Decimomannu, in Sardegna, e a Trapani, in Sicilia, nelle attività di spegnimento di roghi su tutto il territorio nazionale.

Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ha la missione di garantire, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito proprio la capacità AIB, contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna).

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)