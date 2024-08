News Brevi – 02.08.2024

BALTIC AIR POLICING LITUANIA: L’ITALIA PRENDE IL COMANDO DELLA MISSIONE – L’Italia ha assunto il comando della missione NATO nel Baltico: il passaggio di consegne tra il Contingente a composizione mista spagnola e portoghese e il Contingente italiano – costituito dalla Task Force dell’Aeronautica Militare – ha sancito, infatti, il cambio alla guida della missione “Baltic Air Policing“, in Lituania (leggi anche qui). È la nona volta che il nostro Paese prende le consegne della missione aerea nel Baltico. La missione, in vigore da aprile 2004, ha visto la partecipazione di 17 Paesi Alleati a salvaguardia dello spazio aereo delle Repubbliche Baltiche: Estonia, Lettonia e Lituania. L’Italia è la nazione che ha maggiormente contribuito alla Baltic Air Policing, partecipando, alla missione, ben nove volte dal 2015 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: L’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA IN VISITA AL REPARTO SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI – Lo scorso martedì 23 luglio, il Dott. Luca Vincenzo Maria Salamone, Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), accompagnato dal Direttore della Sicurezza, sistemi informatici e digitalizzazione Dott. Lorenzo Chessa, è stato ospite presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati (ReSIA) dell’Aeronautica Militare. L’incontro, avvenuto presso la sede ReSIA Acquasanta, ha avuto come scopo principale l’acquisizione di informazioni sul portfolio capacitivo cyber e degli strumenti che consentono al Reparto di svolgere il proprio ruolo a tutela del perimetro cibernetico della Forza Armata, con riguardo allo strumento tecnologico di orchestrazione e risposta implementato dall’Aeronautica Militare nei propri processi lavorativi in ambiente cyber. Il dispositivo in questione è il SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), una soluzione tecnologica avanzata che ottimizza i processi operativi relativi alla gestione delle minacce informatiche, implementata dall’Aeronautica Militare a valle di un’attenta e continua attività di redazione dei playbook, ossia dei processi lavorativi. Durante la visita, i tecnici AM del Security Operations Center (SOC) hanno dato una dimostrazione pratica delle capacità dello strumento e illustrato, al Dott. Salamone e al Dott. Chessa, i risultati ottenuti finora. Questo evento rappresenta un passo significativo verso una ulteriore collaborazione tra Aeronautica Militare e ASI, aprendo a nuove opportunità di sviluppo tecnologico e reciproci vantaggi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE IN CANADA PER L’ESERCITAZIONE PRECISE RESPONSE 2024 – Si è conclusa lo scorso 29 luglio l’esercitazione “Precise Response 2024”, svolta presso la base dell’Esercito canadese di Suffield (Alberta), cui l’Aeronautica Militare ha partecipato con i propri specialisti. Il personale della Forza Azzurra, in sinergia con gli omologhi specialisti dell’Esercito Italiano, si è addestrato per circa quattro settimane presso il centro di eccellenza “Suffield Research Centre” in per testare le procedure di intervento e gli equipaggiamenti CBRN in contesti esercitativi altamente realistici e in sinergia con altri Paesi della Alleanza. L’esercitazione NATO Precise Response è un evento ad altissimo realismo operativo e addestrativo, organizzato dalla Defence Research and Development Canada (DRDC), agenzia del Dipartimento della Difesa Nazionale canadese che svolge attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo tecnologico, individuando procedure e protocolli per rispondere efficacemente a eventi caratterizzati dalla presenza di agenti CBRN. In particolare, nella base di Suffield il contingente italiano ha avuto la possibilità di testare le capacità di rilevamento, segnalazione, gestione e decontaminazione, nonché il campionamento di agenti reali. Le delicate operazioni di intervento richiedono estrema professionalità e tempestività, per consentire una veloce individuazione della tipologia dell’agente impiegato, la pronta localizzazione della zona colpita, l’entità e la tipologia dei danni causati per determinare, senza ritardo, le modalità ottimali di risoluzione. La preparazione acquisita nell’esercitazione contribuisce a fare della Aeronautica Militare un punto di riferimento nell’organizzazione nazionale per la gestione di eventi CBRN, essendo in grado di intervenire con efficacia anche in supporto alle varie componenti istituzionali quali, per esempio, Ministero della Salute, Prefetture, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e 118, in occasione di emergenze territoriali e nazionali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BELL FIRMA UN ACCORDO PER IL PRIMO SUBARU BELL 412EPX AL SARAJEVO CANTON MINISTRY OF INTERIOR – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato un purchase agreement per un SUBARU Bell 412EPX al Sarajevo Canton Ministry of Interior, formando la prima unità di elicotteri dell’agenzia. L’aeromobile supporterà il trasporto medico, l’evacuazione dei cittadini e l’assistenza in caso di calamità naturali e incidenti. “Grazie alla grande collaborazione con la Sarajevo Canton police force e il governo, siamo entusiasti di supportare un traguardo meritato per la loro forza e di fornire il loro primo elicottero in assoluto”, ha affermato Danny Maldonado, chief commercial officer, Commercial Business, Bell. “Siamo entusiasti di collaborare con il Sarajevo Canton e non vediamo l’ora di vedere gli incredibili sforzi di salvataggio e lotta antincendio che svolgeranno con la piattaforma SUBARU Bell 412EPX”. La cerimonia di firma ha avuto luogo il 4 giugno 2024 presso il Sarajevo Canton’s Ministry of the Interior (MoI). “Questo giorno sarà ricordato nella storia, come il giorno in cui il MoI del KS ha concluso l’acquisto del primo elicottero per i cittadini del Cantone di Sarajevo, ma anche per l’intera Bosnia ed Erzegovina”, ha affermato Admir Katica, Minister of the Interior of Sarajevo Canton. Katica ha anche evidenziato i numerosi ostacoli incontrati durante il processo di acquisto, sottolineando la necessità di acquisire l’elicottero a beneficio dei residenti e della regione più ampia. Certificato nel 2018, il SUBARU Bell 412EPX possiede un increased maximum internal weight di 12.200 libbre, un external weight di 13.000 libbre e fino a 5.000 libbre di carico con cargo hook. La piattaforma consente il trasporto di grandi carichi e personale, con la sua capacità di trasportare fino a 5.385 libbre. Il SUBARU Bell 412EPX beneficia di una più robusta main rotor gearbox dry run capability, di un increased internal Maximum Gross Weight a 12.200 libbre e un mast torque output del +11% a velocità inferiori a 60 nodi.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A LUGLIO 2024 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di luglio 2024. A luglio Ryanair Group ha trasportato 20,2 milioni di passeggeri (luglio 2023: 18,7 milioni, +8%), con un load factor del 96% (96% a luglio 2023). Ryanair ha operato oltre 110.500 voli a luglio 2024. Il dato rolling sui 12 mesi a luglio 2024 si attesta a 190,4 milioni di passeggeri (+9%), con un load factor del 94% (invariato).

NOTA STAMPA AEROPORTO DI BOLOGNA – L’Aeroporto di Bolonga informa: “Il Consiglio di Amministrazione di AdB s.p.a. si è ieri riunito sotto la guida di Enrico Postacchini a seguito di convocazione straordinaria ritenuta opportuna per una valutazione urgente sul tema del sovraffollamento dello scalo. Il management ha illustrato le azioni e gli interventi condivisi con Enac al fine di migliorare i livelli di servizio dello scalo fino al termine della corrente Summer 2024, a fronte dello straordinario flusso di passeggeri rilevato nelle ultime settimane in talune fasce della giornata. Il nuovo status di “scalo coordinato” creerà poi condizioni migliorative per l’aeroporto con decorrenza da fine Ottobre 2024. L’organo amministrativo di AdB s.p.a. ha, infine, rinnovato l’apertura al dialogo con i propri Stakeholders, da svolgersi debitamente nelle opportune sedi, con piena disponibilità al confronto ed alla discussione costruttiva e propositiva, al riguardo richiamando, in primis a propria attenzione, le regole di dialogo e confronto di cui alla “Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti e gli altri Stakeholders” adottata – quale società quotata aderente al Codice di Corporate Governance – in aderenza al Principio IV ed alla Raccomandazione n. 3 del Codice di Corporate Governance vigente. Indipendentemente dalle iniziative già assunte, il CdA ha dato indicazione al management di dare massima priorità ad ulteriori azioni volte a migliorare la qualità dei servizi forniti ai passeggeri”.

MIT: GARANTIRE PUNTUALITA’ ANCHE IN VISTA DEI PROSSIMI GRANDI EVENTI – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa: “Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha esortato tutti gli interlocutori del tavolo-aeroporti di impegnarsi al massimo per garantire un servizio all’altezza delle aspettative. Salvini ha chiesto il dettaglio di tutti gli eventuali disservizi o problemi, a partire da alcuni errori a livello europeo nella programmazione del traffico aereo che causano “ingorghi” nei nostri cieli. A questo proposito, il ministro solleverà il tema già al prossimo Consiglio Trasporti Ue di settembre. Il tutto senza dimenticare, per esempio, le difficoltà causate dalla mancanza di personale di terra (anche per i controlli documenti). Peraltro, nelle ultime settimane è stato rilevato un incremento generalizzato dei passeggeri (solo mese di luglio, a Fiumicino: +21% rispetto al 2023), oltre ai problemi informatici a livello mondiale e le difficoltà di molti vettori in arrivo dall’estero. Salvini ha ribadito la massima attenzione al dossier, anche in previsione di grandi eventi come il Giubileo o le Olimpiadi Milano-Cortina, con l’auspicio vengano risolti alcuni contenziosi con le realtà di handling. Tutti i soggetti che hanno partecipato al tavolo odierno resteranno in stretto contatto” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

VOLO INAUGURALE MILANO BERGAMO SALERNO – Ha preso il via ieri il primo volo diretto tra l’aeroporto di Milano Bergamo e Salerno, porta d’accesso per la Costiera Amalfitana ed il Cilento. Il collegamento, operato da Ryanair, è programmato tre volte a settimana ogni martedì, giovedì e domenica (leggi anche qui). Il volo è già in vendita per la prossima stagione invernale sempre tre volte a settimana ogni lunedì, venerdì e domenica.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SU VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, ITA Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv a partire dal 1° agosto, fino al 6 agosto compreso. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

BELL TEXTRON: ACCORDO PER LA VENDITA DI UN BELL 505 ALLO SPOKANE COUNTY SHERIFF’S OFFICE – Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha annunciato un accordo di acquisto per la vendita di un Bell 505 allo Spokane County Sheriff’s Office durante l’APSCON 2024. “Bell è onorata di continuare a lavorare al fianco dello Spokane County Sheriff’s Office, mentre sviluppa la sua flotta per la sicurezza pubblica con le 21st century capabilities della Bell 505 platform”, afferma Lane Evans, managing director, North America. Nel 2005, la Spokane Regional Air Support Unit è stata creata in seguito alla donazione da parte dell’esercito degli Stati Uniti di un elicottero Bell OH-58 al dipartimento. Da allora, la Air Support Unit ha ampliato la sua flotta con un ulteriore Bell OH-58 e un Bell UH-1H. Con il recente acquisto di un Bell 505, l’unità sta pianificando di espandere il supporto per la ricerca e il soccorso, la sicurezza nazionale e la valutazione dei danni causati da calamità naturali. “La Spokane Regional Air Support Unit ha una lunga e positiva storia con Bell. Questo nuovo 505 continuerà con i nostri piani di modernizzazione della flotta fornendo un efficace supporto aereo all’intera regione”, ha affermato il Chief David Ellis, Spokane County Sheriff’s Office. Combinando il suo Safran Arrius 2R engine con dual channel FADEC e la Garmin G1000H NXi all-glass avionics suite con moving map display, il Bell 505 è una delle piattaforme tecnologicamente più avanzate della sua categoria. Il vantaggio aggiuntivo di panoramic windows, open cabin design and Synthetic Vision technology, ha classificato il Bell 505 come un velivolo ideale per chi opera nel campo della sicurezza pubblica.

L’ICAO E’ PIU’ VICINA AD AUMENTARE I MEMBRI DEL COUNCIL E DELLA AIR NAVIGATION COMMISSION – Il 1° agosto 2024, la Republic of Cyprus e la Republic of Equatorial Guinea hanno depositato gli strumenti di ratifica del Protocollo relativo a un emendamento del Convention on International Civil Aviation [Article 50(a)] e del Protocollo relativo a un emendamento del Convention on International Civil Aviation [Article 56], entrambi firmati a Montréal il 6 ottobre 2016. Così facendo, sono diventati rispettivamente il 99° e il 100° Stato membro ICAO a ratificare questi Protocolli. Per entrare in vigore, questi Protocolli richiedono ciascuno 128 ratifiche. Il Protocol of Amendment to Article 50(a) prevede un aumento delle dimensioni del Council da trentasei membri a quaranta, mentre il Protocol of Amendment to Article 56 prevede un aumento dei membri della Air Navigation Commission da diciannove a ventuno. Con le Assembly Resolutions A39-5 and A39-7, rispettivamente, l’ICAO Assembly raccomanda a tutti gli Stati di ratificare con la massima urgenza questi Protocolli. Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General, ha sottolineato l’importanza di questa pietra miliare, affermando: “La 100a ratifica di questi protocolli segna un momento cruciale nel nostro percorso verso una governance globale dell’aviazione più inclusiva e rappresentativa. Mentre attraversiamo cambiamenti senza precedenti nel trasporto aereo, è essenziale espandere il Council e l’Air Navigation Commission. Queste espansioni accresceranno la diversità di voci e competenze che guidano il futuro del nostro settore. Esorto vivamente tutti gli Stati membri rimanenti ad accelerare i loro processi di ratifica, assicurando che i principali organi decisionali dell’ICAO riflettano veramente la natura globale dell’aviazione in questo panorama in rapida evoluzione”. Mr. Antonios Lemesianos, Chargé d’Affaires of the High Commission of the Republic of Cyprus to Canada and Alternate Representative of Cyprus to ICAO, era presente alla cerimonia di deposito per Cipro. Mr. Estanislao Esono Anguesomo, Representative of Equatorial Guinea on the ICAO Council, e altri Rappresentanti degli Stati africani presso l’ICAO, erano presenti alla cerimonia di deposito per la Guinea Equatoriale. Il Secretary General ha presieduto entrambe le cerimonie di deposito. Anche Mr. Chunyu Ding, Deputy Director of ICAO’s Legal Affairs and External Relations Bureau, ha partecipato alle cerimonie.

2024 SUMMER SEASON: EMIRATES SVELA LE CINQUE DESTINAZIONI DI VIAGGIO PIU’ POPOLARI PER I KOREAN TRAVELLERS – Emirates informa: “Mentre la stagione delle vacanze estive raggiunge il suo apice, Emirates ha svelato le cinque principali destinazioni di viaggio estive che stanno guadagnando popolarità tra i Korean travellers: Zurigo, Barcellona, Roma, Venezia e Praga. Con la sua vasta rete globale e i prodotti e servizi di livello mondiale, Emirates continua a essere la compagnia aerea preferita da migliaia di passeggeri coreani che cercano di esplorare nuove ed entusiasmanti destinazioni, avendo trasportato oltre 35.000 passeggeri solo la scorsa stagione estiva tra Incheon e Dubai, e oltre. Zurigo è nota per il suo mix unico di fascino metropolitano con la vibrante bellezza della natura. Emirates opera doppi voli giornalieri tra Dubai e Zurigo, utilizzando un mix di aerei A380 e Boeing 777. Barcellona esplode di energia e fascino durante l’estate. Mentre sono in città, le persone possono godersi la vivace spiaggia di Barceloneta con le sue onde adatte al surf e i ristoranti sulla spiaggia. I visitatori possono anche immergersi nella vivace vita notturna della città. Emirates opera doppi voli giornalieri tra Dubai e Barcellona, utilizzando un mix di aeromobili A380 e Boeing 777. In estate, Roma si anima con giornate calde e soleggiate, perfette per esplorare i suoi monumenti iconici e le sue piazze vivaci. Emirates opera doppi voli giornalieri con A380 tra Dubai e Roma e offre ai viaggiatori collegamenti ferroviari da/per la stazione ferroviaria di Roma Termini (XRJ) in collaborazione con Trenitalia. Venezia, nota anche come “la città galleggiante”, è una destinazione di viaggio perfetta, soprattutto per l’estate. I visitatori possono godere della meravigliosa vista intorno all’architettura più storica e sbalorditiva della città, tra cui la Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale e il Ponte di Rialto, mentre salpano sulle iconiche gondole attraverso i canali. Emirates opera un servizio giornaliero con Boeing 777 tra Dubai e Venezia e offre ai viaggiatori collegamenti ferroviari da/per la stazione ferroviaria di Venezia S. Lucia (XVQ) in collaborazione con Trenitalia. Riconosciuta per la sua splendida architettura, gli spettacolari paesaggi e la deliziosa cucina, Praga è diventata una delle città più popolari tra i coreani. Praga è la destinazione perfetta per coloro che desiderano vivere una vacanza europea a un prezzo relativamente conveniente. Emirates opera un servizio giornaliero con Boeing 777 tra Dubai e Praga e offre un collegamento aggiuntivo con la città in collaborazione con flydubai”. “I passeggeri che intendono prolungare il loro soggiorno a Dubai durante la sosta in rotta verso l’Europa possono arricchire la loro visita con My Emirates Pass, che offre sconti esclusivi su una serie di attrazioni principali. Basta presentare la carta d’imbarco cartacea o digitale insieme a un documento d’identità valido presso i locali partecipanti per accedere a queste offerte speciali (per viaggi fino al 31 agosto 2024). Emirates attualmente opera dieci voli settimanali tra Incheon e Dubai”, conclude Emirates.