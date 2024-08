IAG riporta i risultati finanziari per il primo semestre 2024

IAG ha riportato i risultati finanziari per il primo semestre 2024.

“Forte performance per il primo semestre 2024: operating profit di 1,309 miliardi di euro, 49 milioni di euro in più rispetto al primo semestre 2023. Total revenue nel semestre: 14,724 miliardi di euro (primo semestre 2023: 13,583 miliardi di euro).

Q2 operating profit pari a 1,241 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con un secondo trimestre 2023 record (1,251 miliardi di euro). Total revenue nel trimestre: 8,295 miliardi di euro (secondo trimestre 2023: 7,694 miliardi di euro).

Aumento significativo dell’H1 free cash flow a 3,2 miliardi di euro.

Ritiro dalla Air Europa transaction nel migliore interesse dei nostri azionisti.

Con fiducia nella strategia e nel modello aziendale, il Board ha approvato un dividendo provvisorio di 3 centesimi di euro per azione. Restiamo impegnati in un’allocazione disciplinata del capitale e nella distribuzione della liquidità in eccesso agli azionisti”, afferma IAG.

Luis Gallego, IAG Chief Executive Officer, ha affermato: “Vediamo una continua forte domanda di viaggi negli interessanti mercati principali in cui operiamo: Nord Atlantico, America Latina e intra-Europa. Abbiamo ottenuto una buona performance nella prima metà del 2024, con un utile operativo di 49 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Siamo lieti di annunciare il ritorno al pagamento di un dividendo, che riflette la nostra fiducia nel business, nella nostra performance e nella nostra trasformazione. Stiamo mantenendo la nostra strategia e il nostro impegno per rendimenti sostenibili per gli azionisti. Vorremmo ringraziare le nostre persone che lavorano in tutto il Gruppo per il loro contributo a questi risultati positivi”.

“Operating profit di 1,309 milioni di euro (2023: 1,260 milioni di euro), con margine dell’8,9%; La Pasqua è stata anticipata nel 2024 rispetto al 2023, il che ha favorito il primo trimestre 2024 e ha avuto un impatto negativo sul secondo trimestre 2024 rispetto al 2023.

Indebitamento netto di 6,4 miliardi di euro (31 dicembre 2023: 9,2 miliardi di euro) che ha beneficiato degli afflussi stagionali di capitale circolante.

L’outlook per il 2024 prevede una forte domanda di viaggi, in particolare nei mercati principali del Nord Atlantico, America Latina e intra-Europa. La nostra full year capacity (ASK) growth guidance rimane invariata al 7%; per il terzo trimestre del 2024 sarà di circa il +7%. Ci aspettiamo di generare un free cash flow significativo e di mantenere un solido bilancio”, prosegue IAG.

“Il 23 febbraio 2023, il Gruppo ha stipulato un accordo con Globalia per l’acquisto del restante 80% del capitale azionario di Air Europa Holdings, che non possedeva in precedenza. L’acquisizione era soggetta all’approvazione delle autorità competenti per la concorrenza. L’accordo stabilisce che in qualsiasi momento nel corso di un periodo di 24 mesi dall’esecuzione dell’accordo, se non viene ottenuta un’approvazione pertinente o se il Gruppo decide di non procedere con l’acquisizione, il Gruppo è tenuto a pagare una commissione di interruzione a Globalia di 50 milioni di euro.

Il 1° agosto 2024 il Gruppo ha deciso di ritirarsi dall’acquisizione. Di conseguenza la commissione di interruzione è diventata esigibile. Il Gruppo ha registrato un onere straordinario di 50 milioni di euro nel Conto economico per il periodo di sei mesi fino al 30 giugno 2024″, afferma IAG.

“La nostra solida performance nella prima metà del 2024 e l’annuncio di una ripresa di rendimenti sostenibili per gli azionisti sono la prova del successo della nostra strategia. IAG ha un modello aziendale e una strategia focalizzati sulla massimizzazione dei rendimenti totali per gli azionisti attraverso un quadro di allocazione del capitale disciplinato. Sin dall’inizio di IAG, questo ci ha consentito di stabilire una comprovata esperienza nel fornire prestazioni finanziarie leader di mercato.

La nostra strategia mira a raggiungere i nostri obiettivi a medio termine di margini operativi dal 12% al 15%; ritorno sul capitale investito dal 13% al 16%; crescita della capacità dal 2024 al 2026 dal 4% al 5% annuo.

Basandoci sui nostri tre pilastri strategici, abbiamo tre priorità principali per raggiungere i nostri obiettivi a medio termine: trasformare British Airways, per aumentare la soddisfazione dei clienti, i profitti e i margini; sfruttare le nostre piattaforme spagnole, con l’obiettivo di generare oltre 1,5 miliardi di euro di profitti dalle nostre attività spagnole; crescita per IAG Loyalty, con alti margini e generazione di cassa sostenibile”, continua IAG.

“Abbiamo avuto nove nuove consegne di aeromobili nella prima metà del 2024, tra cui sei Airbus narrowbody aircraft e tre Boeing and Airbus widebodies. Questi sono stati consegnati ad Aer Lingus, British Airways e Iberia. Vueling ha inoltre preso in consegna cinque aeromobili Airbus A320ceo in leasing diretto nella prima metà dell’anno.

Prevediamo che le consegne di aeromobili saranno in linea di massima quelle previste con 20 nuovi aeromobili nel 2024 e 27 aeromobili nel 2025, con un Boeing 787 in spostamento dal 2024 al 2025. In linea con il resto del settore, continua a esserci un certo rischio di slittamento sia da parte di Boeing che di Airbus. Ci aspettiamo le nostre prime consegne di A321 XLR entro la fine dell’anno. In generale, saranno utilizzate per supportare frequenze o rotte aggiuntive verso città secondarie. Iberia riceverà il primo aereo e lo utilizzerà per rafforzare le rotte transatlantiche, inizialmente verso Washington e Boston.

British Airways sta facendo ulteriori progressi con il lancio della sua Club Suite, che ora è al 69% della flotta a lungo raggio da Londra Heathrow, e sta anche avviando un rinnovamento delle sue lounge a livello globale”, conclude IAG.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)