St. Barth Executive inizia i servizi regolari con il Tecnam P2012 STOL

Tecnam ha annunciato che St. Barth Executive, French VIP airline con base nei Caraibi, ha avviato scheduled operations con i due P2012 STOL già consegnati. Un terzo P2012 è previsto per settembre.

“Il primo volo passeggeri è stato operato il 1° agosto da Guadalupa (SBH/TFFR) a St Barth (SBH/TFFJ) ed è stato operato con l’AIR INTER ILES brand by St Barth Executive.

Con un programma standard di tre voli al giorno e fino a sei voli al giorno durante l’alta stagione, questo volo di 50 minuti consentirà un collegamento giornaliero costante, conveniente, affidabile per persone del posto e turisti tra le isole. Questa nuova rotta è stata attesa con ansia, poiché collega isole che in precedenza erano accessibili solo in barca”, afferma Tecnam.

“La Short Take-Off and Landing variant del P2012 è la piattaforma perfetta per un ambiente unico, specialmente per piste come Saint-Barthélemy che richiedono un approach gradient significativo a causa della vicinanza molto ravvicinata di una collina sull’approach path.

Il P2012 STOL, con la sua 425 m takeoff distance e la sua 360 m landing distance, abbinata a un certified 10° (17.5%) steep approach, garantisce performance eccezionali sulla pista lunga 646 metri.

Il P2012 STOL è un new generation, turbocharged, twin-engine, high wing, fixed-wing aircraft, con posti a sedere confortevoli per nove passeggeri con uno o due crew”, conclude Tecnam.

Giovanni Pascale Langer, Tecnam Managing Director, ha affermato: “Siamo lieti che St Barth Executive abbia scelto il P2012 STOL. Oggi celebriamo l’inizio delle operazioni presso St. Barth Executive. Siamo orgogliosi che un aereo italiano ed europeo consenta una maggiore mobilità e trasporto nelle isole caraibiche”.

Vincent Beauvarlet, Président, St Barth Executive, ha affermato: “Siamo molto lieti di aver rispettato le scadenze con Tecnam. Ciò è stato possibile grazie a un grande lavoro di squadra con Tecnam e St. Barth Executive, che ci ha portato a iniziare le operazioni in tempo. Abbiamo svolto decine di ore di training and pilot releases, che ci hanno consentito di testare le performance dello STOL, che ha soddisfatto perfettamente le specifiche. Il P2012 atterra e decolla perfettamente a St Barth e ci offre un payload interessante. Infine, abbiamo un vettore aereo che ci consente di collegare le nostre isole con costi operativi controllati. Ancora una volta, vorremmo ringraziare Tecnam per il loro continuo impegno e supporto, nonché per la loro disponibilità giorno e notte. I nostri ringraziamenti vanno anche alla French Civil Aviation Authority, che ha anche trovato le risorse per consentirci di aprire queste rotte in tempo, a beneficio delle popolazioni di tutte queste isole”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)